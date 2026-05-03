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Sigue EN VIVO la carrera de Checo Pérez en el Gran Premio de Miami

El piloto de Cadillac busca escalar posiciones en un comienzo de temporada complicado con la escudería estadounidense

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El piloto de Cadillac busca escalar posiciones en un comienzo de temporada complicado con la escudería estadounidense. (EFE/José Méndez)
El piloto de Cadillac busca escalar posiciones en un comienzo de temporada complicado con la escudería estadounidense. (EFE/José Méndez)

En pocas líneas:

15:56 hsHoy

Lluvia en el circuito

A una hora de comenzar el Gran Premio de Miami, se reporta lluvia dentro del circuito mientras se está desarrollando la carrera de la F2, por lo que aquí les daremos cualquier actualización sobre el clima que pueda surgir desde la Florida

15:52 hsHoy

Cambio de horario

(EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
(EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

La carrera, originalmente programada para las 14:00 horas (tiempo del centro de México), se adelantó tres horas hasta las 11:00 de la mañana debido al pronóstico de tormentas eléctricas sobre el circuito, según informó la FIA este sábado por la tarde.

Esta decisión surgió tras evaluar las previsiones meteorológicas, que anticipan lluvias intensas y riesgo de descargas eléctricas en el horario original. El consenso se alcanzó en una consulta entre la FIA, la organización de la F1 y el promotor del Gran Premio de Miami.

A qué hora compite Checo Pérez con el cambio de horario en el Gran Premio de Miami

La carrera tuvo que adelantarse tres horas debido a los pronósticos de lluvia que hay para este domingo en la Florida

La carrera tuvo que adelantarse tres horas debido a los pronósticos de lluvia que hay para este domingo en la Florida. (REUTERS/Issei Kato)
La carrera tuvo que adelantarse tres horas debido a los pronósticos de lluvia que hay para este domingo en la Florida. (REUTERS/Issei Kato)

La Fórmula 1 modificó el horario del Gran Premio de Miami, programado para este domingo 3 de mayo, adelantando la largada a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) debido al pronóstico de tormentas eléctricas, según anunció la FIA en un comunicado oficial.

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15:52 hsHoy

Cuál será la parrilla de salida

El italiano se llevó la Pole Position y busca una nueva victoria esta temporada. (REUTERS/Brian Snyder)
El italiano se llevó la Pole Position y busca una nueva victoria esta temporada. (REUTERS/Brian Snyder)

Andrea Kimi Antonelli largará desde la primera posición, en lo que pinta ser otro buen fin de semana para el piloto italiano. A continuación, te presentamos cómo estará conformada la parilla de salida:

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Franco Colapinto (Alpine)
  9. Isack Hadjar (Red Bull)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Nico Hülkenberg (Audi)
  12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Carlos Sainz (Williams)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Alexander Albon (Williams)
  17. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)
  22. Gabriel Bortoleto (Audi)

Con esto, el mexicano buscará remontar posiciones y por lo menos terminar la carrera delante de su compañero de equipo.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Sprint del GP de Miami 2026?

Cadillac mostró avances, aunque aún sin ritmo para competir con el resto de la parrilla

(Sam Navarro-Imagn Images)
(Sam Navarro-Imagn Images)

El mexicano Sergio “Checo” Pérez finalizó en la decimoséptima posición la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, en una prueba donde, pese al esfuerzo, el rendimiento de Cadillac volvió a quedar por debajo del resto de la parrilla.

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