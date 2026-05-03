Sigue EN VIVO la carrera de Checo Pérez en el Gran Premio de Miami

El mexicano Sergio “Checo” Pérez finalizó en la decimoséptima posición la carrera Sprint del Gran Premio de Miami , en una prueba donde, pese al esfuerzo, el rendimiento de Cadillac volvió a quedar por debajo del resto de la parrilla.

Con esto, el mexicano buscará remontar posiciones y por lo menos terminar la carrera delante de su compañero de equipo.

Andrea Kimi Antonelli largará desde la primera posición, en lo que pinta ser otro buen fin de semana para el piloto italiano. A continuación, te presentamos cómo estará conformada la parilla de salida:

La Fórmula 1 modificó el horario del Gran Premio de Miami , programado para este domingo 3 de mayo, adelantando la largada a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) debido al pronóstico de tormentas eléctricas, según anunció la FIA en un comunicado oficial.

Esta decisión surgió tras evaluar las previsiones meteorológicas, que anticipan lluvias intensas y riesgo de descargas eléctricas en el horario original. El consenso se alcanzó en una consulta entre la FIA , la organización de la F1 y el promotor del Gran Premio de Miami.

La carrera, originalmente programada para las 14:00 horas (tiempo del centro de México), se adelantó tres horas hasta las 11:00 de la mañana debido al pronóstico de tormentas eléctricas sobre el circuito, según informó la FIA este sábado por la tarde.

A una hora de comenzar el Gran Premio de Miami, se reporta lluvia dentro del circuito mientras se está desarrollando la carrera de la F2, por lo que aquí les daremos cualquier actualización sobre el clima que pueda surgir desde la Florida

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