México

¿Propiedades de Maxine Woodside podrían ser embargadas? Ana María Alvarado confirma proceso “para ver de qué manera pagan”

La presentadora de ‘Sale el Sol’ ganó un juicio laboral contra la “Reina de la Radio” por despido injustificado

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Ana María Alvarado / Maxine Woodside cita en tribunales
(Instagram/@anamarialavarado/@maxwoodside)

Maxine Woodside y Ana María Alvarado formaron una mancuerna que se volvió un referente en el periodismo de espectáculos. Sin embargo, en 2023 su relación laboral y personal se fracturó cuando la comunicadora denunció que la “Reina de la Radio” la desvinculó del programa Todo para la Mujer, donde colaboró por más de tres décadas.

Luego de tres años de una disputa legal en tribunales, Alvarado afirma que un juez falló a su favor, obligando a Maxine Woodside a reinstalarla en su puesto o pagar una costosa indemnización que prevé tres años de salarios caídos.

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Ambos escenarios, sostiene la presentadora del programa Sale el Sol, no se han concretado a pesar de que la defensa de Wodside no tiene vías legales para revertir la sentencia en el caso.

¿Bienes inmuebles de Maxine Woodside pueden ser embargados?

En entrevista para el canal de YouTube de Michelle Ruvalcaba, Ana María Alvarado indicó que, tras el fallo obtenido en noviembre de 2025, ya puede solicitar la ejecución de la sentencia: “Ya gané; o sea, la sentencia está dictada a mi favor. Y aunque esté el amparo, como ella no pagó una fianza, yo ya puedo ejecutar la sentencia junto con mis abogados. O sea, ya lo puedo cobrar”.

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Ana María Alvarado y Maxine Woodside han ocupado los principales reflectores de la farándula mexicana (Foto: Instagram/@ceciescandonfoto/ Captura Radio Fórmula)
Ana María Alvarado y Maxine Woodside han ocupado los principales reflectores de la farándula mexicana (Foto: Instagram/@ceciescandonfoto/ Captura Radio Fórmula)

No obstante, subrayó que las leyes definen mecanismos para solicitar el pago de la cantidad económica definida como indemnización, un proceso que definió como “burocrático”.

Alvarado dejó entrever que no descarta que sus abogados soliciten vías establecidas por la ley para garantizar el pago.

“Ahora hay que ejecutar otro proceso para ver de qué manera te pagan. Entonces, no es así como que un juez dicte sentencia y ya, sino que hay que hacer una serie de procedimientos”.

Aunque reconoció que el proceso superó el tiempo estimado por sus abogados, señaló que será paciente: “Tengo calma. Por fortuna, tengo otros trabajos. Esperaré serenamente, como dice la canción”.

(Foto Instagram: @maxwoodside)
(Foto Instagram: @maxwoodside)

Cronología del caso Maxine Woodside VS Ana María Alvarado

La disputa legal entre las comunicadoras ha sido uno de los procesos laborales más mediáticos en México, extendiéndose por más de tres años.

3 años de una batalla legal

  • Enero de 2023: El despido: Tras 32 años de colaboración ininterrumpida en el programa Todo para la Mujer, Ana María Alvarado anunció a través de un video en YouTube que había sido despedida injustificadamente por Maxine Woodside. Según la periodista, su salida se dio tras una serie de cambios en el programa y una reducción drástica de su sueldo.
  • Marzo de 2023: Inicio de la demanda: Ante la falta de una liquidación conforme a la ley, Alvarado interpuso formalmente una demanda laboral contra Woodside. Durante este periodo, hubo intentos fallidos de conciliación donde la parte demandada no se presentó.
  • Mayo de 2025: Primer fallo judicial: Un juez laboral dictó sentencia a favor de Ana María Alvarado el 23 de mayo de 2025. La resolución determinó que existió una relación laboral y condenó a Woodside a pagar la liquidación correspondiente y a la reinstalación inmediata de la periodista en su puesto.
  • Noviembre de 2025: El intento de reinstalación: El 19 de noviembre de 2025, Alvarado acudió a las instalaciones de Grupo Fórmula acompañada de actuarias del juzgado para hacer valer la orden de reinstalación. Sin embargo, se le negó el acceso, argumentando que el programa ya no se transmitía desde ahí, sino desde el domicilio de Woodside, a pesar de que las actas judiciales confirmaron la transmisión desde la radiodifusora.
  • Marzo - Mayo de 2026: Woodside tramita un amparo: A pesar de haber ganado el juicio, el pago de la indemnización sigue pendiente. La defensa de Woodside interpuso un juicio de amparo, el cual es la última instancia legal. En marzo de 2026, se informó que Alvarado continúa a la espera de que se resuelva este recurso para que la sentencia sea definitiva y ejecutable.

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