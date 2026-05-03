El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

Fuerzas de la Marina, Ejército y Guardia Nacional han logrado desarticular al círculo más íntimo del CJNG, capturando a familiares clave como 'El Menchito', 'Tony Montana' y 'El Guacho'. REUTERS/Stringer/File Photo

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado durante la última década como una de las organizaciones criminales de mayor y más rápida expansión en el mundo, atraviesa actualmente por la mayor crisis estructural desde su fundación. La muerte de su líder máximo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, y la reciente detención de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, han dejado un enorme vacío de poder y han desencadenado una feroz carrera por la sucesión.

Información del Gabinete de Seguridad federal y agencias de inteligencia de los Estados Unidos dibuja un mapa complejo para la organización. Una serie de operativos de alto impacto ha logrado neutralizar —ya sea mediante capturas o abatimientos— a las piezas clave de la cúpula, golpeando severamente el núcleo familiar, financiero y operativo de ‘El Señor de los Gallos’.

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El desmantelamiento del círculo familiar

La caída del CJNG comenzó a fraguarse con la persecución del primer círculo de Oseguera Cervantes. Uno de los golpes más simbólicos fue la detención de su hijo, Rubén Oseguera González, alias ‘El Menchito’. Reclutado a los 14 años, fue capturado en 2015, extraditado a Estados Unidos y recientemente, a sus 36 años, sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión tras declararse culpable de narcotráfico.

La red familiar continuó desmoronándose con la captura en 2024 de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, ‘El Guacho’. Identificado como yerno de ‘El Mencho’ y esposo de Laisha Oseguera, fue detenido en California mientras gestionaba la logística y los activos del cártel en el extranjero.

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A estas capturas se suman las de figuras históricas como Abigael González Valencia, ‘El Cuini’, cuñado del capo y cerebro financiero de la organización, extraditado a Estados Unidos; y Antonio Oseguera Cervantes, ‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’ y jefe logístico, quien corrió la misma suerte en febrero de 2025. El núcleo de confianza que por años sostuvo el andamiaje del cártel hoy se encuentra prácticamente extinto o tras las rejas.

Infografía de Infobae detalla la crisis sin precedentes del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder 'El Mencho', la caída de su cúpula y la pugna interna por el liderazgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caída de fundadores y la muerte de ‘El Tuli’

La barrida institucional no perdonó a los cofundadores. Érick Valencia Salazar, ‘El 85’, antiguo socio de Oseguera, fue recapturado en 2022 en Tapalpa, Jalisco, y recientemente se declaró culpable en Estados Unidos. Asimismo, cayeron figuras como José Luis Sánchez Valencia, ‘El Chalamán’, tío de ‘El Mencho’ y operador en Colima; y César Alejandro, ‘El Güero Conta’, encargado de lavar dinero mediante tequileras y bienes raíces.

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Sin embargo, el golpe letal para la estructura armada más leal se dio apenas un día después de la muerte de ‘El Mencho’. Hugo César Macías Ureña, ‘El Tuli’, mano derecha del capo, fue ubicado en El Grullo, Jalisco. Al intentar escapar, abrió fuego contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes lo abatieron. ‘El Tuli’ era infame por ofrecer recompensas de hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado en el estado.

La pugna por el liderazgo: ¿Quiénes quedan?

Con la muerte de Nemesio Oseguera y la neutralización de capos como ‘El Jardinero’ (por quien EE. UU. ofrecía 5 millones de dólares), la lista de aspirantes a la corona criminal se ha reducido drásticamente. El Gabinete de Seguridad advierte que el poder del CJNG se ha fragmentado.

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En la línea directa de sucesión figuran dos perfiles familiares: Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias ‘El Chorro’, yerno de ‘El Mencho’ e influyente operador en el estratégico puerto de Manzanillo, puerta de entrada de precursores químicos de Asia; y Juan Carlos González Valencia, ‘El 03’, hijastro de Oseguera, quien ha asumido mayor control ante la falta de sus tíos.

A la par de la herencia familiar, los brazos armados exigen su lugar. Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘El Sapo’, cuenta con el apoyo de las facciones letales del grupo y de la propia familia Oseguera. Finalmente, se encuentra el colombo-mexicano Carlos Andrés Rivera Varela, ‘La Firma’, un peligroso operador buscado por el FBI, relacionado con crímenes de alto perfil político como el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. Todos ellos configuran la nueva y tensa cúpula de un cártel que lucha por sobrevivir a su propio éxito.

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