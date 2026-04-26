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Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el norte de Japón en medio de las advertencias por un posible megaterremoto

El movimiento telúrico se registró a unos 80 kilómetros de profundidad en Hokkaido y no generó alerta de tsunami

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La costa de Tomakomai, prefectura de Hokkaido, Japón, tras la emisión de una alerta de tsunami a raíz de un terremoto (REUTERS)
La costa de Tomakomai, prefectura de Hokkaido, Japón, tras la emisión de una alerta de tsunami a raíz de un terremoto (REUTERS)

Un fuerte sismo de magnitud 6,1 ha sacudido la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, a las 5:30 hora local de este lunes. Según los informes coincidentes de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó en la región sur de la isla, a una profundidad aproximada de 80 kilómetros. Aunque las autoridades han descartado la activación de una alerta de tsunami, el movimiento telúrico ha disparado la ansiedad social en un país que atraviesa una de las semanas de mayor tensión sísmica de la última década.

Este evento ocurre apenas seis días después de que la JMA emitiera una advertencia sin precedentes sobre el riesgo de un “megaterremoto” de magnitud superior a 8,0. La alerta se activó tras el sismo de 7,7 registrado el pasado lunes frente a la prefectura de Iwate, el cual alteró las lecturas de presión en las placas tectónicas que convergen en el Pacífico Norte. Para los expertos, el temblor de hoy en Hokkaido no es un evento aislado, sino un síntoma de la inestabilidad acumulada en la Fosa de Japón y las Kuriles, una zona capaz de generar desastres de escala histórica.

La situación actual se remonta a la reactivación de la actividad en el borde de la placa del Pacífico a principios de año. Tras el terremoto de Iwate la semana pasada, el gobierno nipón reforzó los protocolos de emergencia en las prefecturas costeras, instando a la población a revisar sus suministros y rutas de evacuación. Japón no enfrentaba una secuencia de sismos de esta intensidad en el norte desde los eventos que precedieron a las grandes catástrofes de 2011, lo que explica la cautela extrema de los sismólogos locales frente a un 6,1 que, en otras circunstancias, se consideraría moderado.

Buques zarpan de un puerto en Tomakomai, prefectura de Hokkaido, Japón, donde se emitió una alerta de tsunami tras un terremoto, el 20 de abril de 2026, en esta fotografía tomada por Kyodo Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS
Buques zarpan de un puerto en Tomakomai, prefectura de Hokkaido, Japón, donde se emitió una alerta de tsunami tras un terremoto, el 20 de abril de 2026, en esta fotografía tomada por Kyodo Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS

La profundidad del foco, situada a 80 kilómetros, ha sido un factor determinante para evitar daños estructurales masivos en infraestructuras críticas. No obstante, el sismo se sintió con fuerza en ciudades como Sapporo y Hakodate, donde el transporte ferroviario de alta velocidad fue suspendido de forma preventiva para inspeccionar las vías. Las centrales nucleares de la región, incluyendo la planta de Tomari, han reportado normalidad en sus sistemas de refrigeración, aunque se mantienen bajo vigilancia intensiva ante la posibilidad de réplicas de mayor intensidad en las próximas 48 horas.

El desafío para el Ejecutivo nipón es gestionar la comunicación de riesgo sin provocar el pánico económico. La advertencia de un sismo de magnitud 8,0 o superior tiene implicaciones directas en las cadenas de suministro globales, dada la relevancia de Hokkaido en la industria agroalimentaria y tecnológica. Mientras la JMA analiza si este sismo de 6,1 supone una liberación de energía o un precursor de algo mayor, Japón entra en una fase de vigilancia crítica. El horizonte inmediato está marcado por la incertidumbre científica y la resiliencia de un sistema de defensa civil que hoy se pone a prueba nuevamente.

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