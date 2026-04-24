Verificar tu correo será más fácil: Google apuesta por un método sin códigos ni interrupciones

Google busca simplificar la verificación por correo electrónico.

Google anunció un cambio en el proceso de verificación de correo electrónico que busca eliminar uno de los pasos más habituales —y muchas veces incómodos— al crear una cuenta o recuperarla. A partir de ahora, los usuarios podrán validar su dirección sin necesidad de salir de la aplicación, simplemente pulsando un botón de consentimiento.

La novedad apunta a resolver un problema frecuente en la experiencia digital: la verificación mediante códigos o enlaces enviados por correo o SMS. Este método, aunque extendido, suele implicar interrupciones en el flujo de uso, ya que obliga a abrir otra aplicación, copiar códigos o esperar a que llegue un mensaje que, en algunos casos, se retrasa o termina en la carpeta de spam.

Con el nuevo enfoque, Google propone integrar este proceso directamente dentro de la app. Para lograrlo, la compañía pone a disposición de los desarrolladores una actualización basada en su API de gestión de credenciales. Esta herramienta permite obtener una dirección de correo electrónico previamente verificada de forma criptográfica desde el propio dispositivo del usuario.

Google implementa una serie de cambios para evitar que el usuario tenga que salir de una app al momento de verificar su identidad.

En la práctica, esto se traduce en un proceso mucho más ágil. En lugar de introducir un código manualmente, el usuario verá una opción en pantalla para confirmar su identidad con un botón como “Aceptar y continuar”. Tras ese paso, la aplicación recibe de forma inmediata la información necesaria para validar la cuenta, sin pasos intermedios.

Desde el punto de vista técnico, el sistema se apoya en la autenticación segura del dispositivo. Esto significa que la verificación no depende de la entrega de un código externo, sino de la validación previa que ya existe en la cuenta del usuario dentro del ecosistema de Google. De este modo, se reduce la exposición a errores humanos y posibles fallas en la recepción de mensajes.

Sin embargo, la implementación inicial tiene algunas limitaciones. Según explicó la compañía en su blog para desarrolladores de Android, esta función es compatible, por el momento, únicamente con cuentas personales de Google. No está disponible para cuentas de Workspace ni para perfiles supervisados, lo que sugiere que su adopción será progresiva.

Google busca cambiar la forma en que se verifica a través de las apps.

Más allá de estas restricciones, el cambio refleja una tendencia clara en la industria tecnológica: simplificar procesos que durante años se han mantenido prácticamente sin cambios. La verificación por código de un solo uso (OTP) ha sido un estándar en materia de seguridad, pero también una fuente constante de fricción para los usuarios.

En ese sentido, la propuesta de Google busca equilibrar dos aspectos clave: seguridad y experiencia. Al eliminar pasos innecesarios, se agiliza el acceso sin comprometer la protección de la información. De hecho, al utilizar mecanismos criptográficos integrados en el dispositivo, la compañía sostiene que este método puede ser incluso más seguro que los sistemas tradicionales basados en códigos.

Para los desarrolladores, la integración de esta API representa también una oportunidad para mejorar la retención de usuarios. Cada paso adicional en un proceso de registro puede convertirse en un punto de abandono, por lo que reducir la complejidad puede tener un impacto directo en la adopción de nuevas aplicaciones.

Google desea simplificar la manera en que la app se comunica con una cuenta de Google.

En términos más amplios, este cambio se inscribe en una evolución hacia experiencias digitales más fluidas, donde las tareas de verificación y autenticación pasan a ser casi invisibles para el usuario. La idea es que la seguridad deje de percibirse como un obstáculo y se integre de forma natural en el uso cotidiano de la tecnología.

Aunque todavía se encuentra en una fase inicial, la iniciativa de Google marca un paso hacia ese objetivo. Si su implementación se expande a más tipos de cuentas y plataformas, podría redefinir la manera en que millones de personas verifican su identidad en internet, dejando atrás procesos manuales que hasta ahora eran considerados inevitables.