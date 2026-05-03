De Salma Hayek a Thalía: los mejores y peores looks de mexicanos en la Met Gala (Fotos: (REUTERS)

La Met Gala, considerada la noche más importante de la moda, ha visto desfilar a diversas celebridades mexicanas que han dejado huella en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York.

Salma Hayek, Thalía y Eiza González han protagonizado momentos memorables, tanto por sus aciertos estilísticos como por decisiones que generaron debate. A lo largo de los años, estas figuras han sido analizadas por publicaciones especializadas como Vogue y han sido tema de conversación en redes sociales y en las propias cuentas oficiales de la Met Gala en Instagram.

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Los mejores looks: elegancia y audacia

Entre los atuendos más destacados, Salma Hayek ha sobresalido como un referente de elegancia y constancia, logrando interpretar las temáticas del evento con acierto junto a casas de moda como Gucci, Alexander McQueen y Versace.

Aciertos reconocidos

Salma Hayek (2023) : Rindió tributo a Karl Lagerfeld con un vestido rojo Gucci de tirantes, detalles de perlas y encaje. El peinado con trenza y flores complementó un look ampliamente elogiado por especialistas y seguidores.

Salma Hayek (2011) : Deslumbró con un vestido nude de Alexander McQueen, logrando un efecto etéreo y sofisticado, considerado uno de sus mejores momentos en la gala.

Eiza González (2021) : Optó por un vestido rojo de Versace acompañado de joyería Bvlgari. Su imagen vibrante y segura la posicionó como una de las mexicanas más audaces y modernas del evento.

Thalía (2016) : Fusionó el brillo del pop y la alta moda con un vestido plateado diseñado por Tommy Hilfiger y Gustavo Matta, recibiendo elogios por la forma en la que asumió el código de vestimenta.

Salma Hayek (1997): En su debut, lució un vestido negro de Versace, regalo de Johnny Depp, que marcó un hito por su simplicidad y sofisticación.

Mexican actress Eiza Gonzalez arrives for the 2021 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on September 13, 2021 in New York. (Photo by Angela WEISS / AFP)

Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala - Met Gala - In America: A Lexicon of Fashion - Arrivals - New York City, U.S. - September 13, 2021. Eiza Gonzalez. REUTERS/Mario Anzuoni

Los menos favorecidos: polémicas y riesgos

No todas las apariciones han logrado consenso positivo. Algunos looks han sido objeto de polémica entre críticos y usuarios de redes sociales, especialmente cuando la apuesta fue arriesgada o se percibió como poco alineada a la temática del año.

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Atuendos cuestionados

Thalía (2019) : Eligió un look futurista de Tommy Hilfiger para la temática “extravagancia total”. Aunque cumplió con el concepto, generó opiniones divididas y se volvió viral en redes sociales por su carácter extremo.

Salma Hayek (2018) : Durante la edición “Heavenly Bodies”, su vestido fue visto por algunos críticos como uno de los menos acertados dentro de la categoría de los “mejor vestidos”, debido a una interpretación considerada desubicada.

Thalía (2000s): En retrospectiva, algunos de sus atuendos de principios de milenio han sido señalados por fans y analistas como menos favorecedores, en comparación con sus apariciones más recientes.

Salma Hayek: constancia y versatilidad

Desde su debut en 1997, Salma Hayek ha sido una presencia recurrente en la Met Gala. Su habilidad para interpretar diferentes temáticas y su colaboración con firmas como Gucci, Balenciaga y Alexander McQueen la han consolidado como una de las mexicanas más influyentes en la historia del evento. La evolución de sus looks ha sido documentada y elogiada tanto por críticos de moda como por revistas internacionales.

Thalía: la reina de la extravagancia

Thalía ha adoptado un estilo audaz y llamativo, ganándose el apodo de “reina de la extravagancia” en la alfombra roja. Su disposición para experimentar con siluetas, materiales y conceptos la ha mantenido en el centro de la conversación mediática, aunque sus elecciones no siempre generen consenso.

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Thalía: la reina de la extravagancia (Foto: Intagram - @thalia)

Eiza González: la nueva audacia mexicana

Eiza González se ha convertido en una de las representantes más recientes y arriesgadas de México en la Met Gala. Su participación con firmas como Versace y Michael Kors en 2021 y 2022 ha consolidado su imagen de modernidad y vanguardia, recibiendo comentarios positivos tanto de la prensa como del público.

Participación mexicana rumbo al Met Gala 2026

A un día de la Met Gala 2026, la expectativa sobre las próximas elecciones de moda de las celebridades mexicanas es alta. La historia de sus participaciones revela una mezcla de elegancia, innovación y riesgo, elementos que continúan posicionando a México en el radar de la moda internacional.

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