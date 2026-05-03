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El café y los pulmones: cuántas tazas al día dan un efecto protector y reducen la inflamación sistémica

El café es una de las bebidas más populares del mundo y, en los últimos años, la investigación científica ha respaldado su consumo moderado

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El café y los pulmones: cuántas tazas al día dan un efecto protector y reducen la inflamación sistémica (Infobae)
El café y los pulmones: cuántas tazas al día dan un efecto protector y reducen la inflamación sistémica (Infobae)

El café es una de las bebidas más populares del mundo y, en los últimos años, la investigación científica ha respaldado su consumo moderado como parte de un estilo de vida saludable para la mayoría de los adultos.

Según expertos y entidades como Mayo Clinic, la cantidad ideal de café para obtener beneficios sin riesgos es de 3 a 4 tazas al día, lo que equivale a no más de 400 mg de cafeína diarios.

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Esta cantidad se asocia con una menor mortalidad general, protección cardiovascular y efectos positivos en distintos órganos, incluidos los pulmones. Superar las 4 o 5 tazas diarias o los 400 mg de cafeína puede provocar problemas de salud, desde insomnio y ansiedad hasta taquicardia, acidez y temblores.

Beneficios del café: antioxidantes y salud pulmonar

Vista superior de una taza de café oscuro con la silueta espumosa del mapa de El Salvador. La taza está sobre un plato y una cuchara en una mesa de madera.
Una taza de café caliente sobre una mesa de madera rústica muestra la silueta del mapa de El Salvador formada por la espuma, celebrando la identidad y cultura cafetera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café contiene una gran cantidad de antioxidantes y compuestos bioactivos que ayudan a combatir la inflamación sistémica. Diversos estudios sugieren que el consumo regular, en cantidades moderadas, puede tener efectos protectores sobre la función pulmonar y reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.

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Principales beneficios comprobados:

  • Reducción del riesgo de enfermedades respiratorias: Los antioxidantes presentes en el café contribuyen a disminuir la inflamación en los tejidos pulmonares.
  • Protección cardiovascular: Consumir café moderadamente está vinculado a una mejor salud del corazón y menores índices de mortalidad.
  • Menor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades neurodegenerativas: Algunos estudios reportan una relación entre el café y la protección frente a diabetes, Parkinson y Alzheimer.
  • Mejora del estado de ánimo: La cafeína puede ayudar a mejorar el ánimo y reducir el riesgo de depresión en algunos grupos.
  • Otros beneficios: Menor riesgo de enfermedad hepática, cálculos renales y ciertos tipos de cáncer.

¿Qué ocurre si se excede el consumo de café?

El exceso de café, más allá de 4 o 5 tazas al día, puede revertir sus efectos positivos y causar distintos problemas:

  • Sistema nervioso: Ansiedad, insomnio, temblores y nerviosismo.
  • Corazón: Taquicardia y aumento de la presión arterial.
  • Estómago: Acidez, náuseas y problemas digestivos.
  • Síntomas de abstinencia: Dolores de cabeza y fatiga si se suspende bruscamente.
  • Otros riesgos: En casos de consumo elevado, el café sin filtrar puede elevar ligeramente los niveles de colesterol. Algunas investigaciones sugieren que más de 5 tazas diarias pueden afectar la densidad ósea, especialmente en mujeres, aunque este riesgo puede limitarse con una dieta rica en calcio.

Recomendaciones para un consumo saludable

  • Evita el café después de las 6:00 PM para no afectar el sueño.
  • Elige café filtrado y limita el uso de azúcar, crema o jarabes para no contrarrestar los beneficios saludables.
  • Mujeres embarazadas o en lactancia: Deben limitar su consumo diario de cafeína a 200 mg (aproximadamente una o dos tazas).
  • Personas con hipertensión no controlada deben consultar a su médico antes de consumir café regularmente.
  • Escucha a tu cuerpo: Si aparecen efectos secundarios, reduce gradualmente la cantidad para evitar síntomas de abstinencia.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un joven presenta síntomas respiratorios mientras se observa una ilustración de los pulmones, destacando la importancia de reconocer señales de posibles afecciones pulmonares. La imagen enfatiza la tos como un síntoma común que puede estar asociado a enfermedades respiratorias graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Café y salud: ¿es seguro tomarlo todos los días?

Para la mayoría de las personas adultas, tomar café a diario es seguro e incluso recomendable, siempre que no se supere la cantidad sugerida. Los beneficios dependen de factores individuales como la edad, el sexo, el estado de salud y la presencia de otras condiciones médicas.

En resumen:

  • 3 a 4 tazas al día otorgan beneficios sin riesgos en adultos sanos.
  • El café puede ayudar a proteger los pulmones y reducir la inflamación gracias a sus antioxidantes.
  • Superar 4 o 5 tazas diarias puede provocar efectos adversos en el sistema nervioso, digestivo y cardiovascular.

La clave está en la moderación y en adaptar el consumo a las necesidades y características personales, consultando siempre con un profesional de la salud en caso de dudas o condiciones particulares.

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