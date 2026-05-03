IMSS reporta 278 mil nuevos empleos formales durante el primer cuatrimestre de 2026

Durante los primeros meses de marzo creció el trabajo formal, de acuerdo con el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó este 1 de mayo, Día del Trabajo, la creación de 278 mil 569 empleos formales durante el primer cuatrimestre de 2026, cifra que representa un aumento de 99 mil 280 puestos respecto al mismo periodo de 2025.

Según los datos preliminares difundidos, la afiliación total al IMSS alcanza 22 millones 589 mil 124 trabajadores, el mayor registro histórico para un mes de abril.

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En cifras mensuales, abril de 2026 registra un incremento de 19 mil 964 empleos, en contraste con la pérdida de 47 mil 442 plazas observada en abril de 2025, lo que implica una recuperación sostenida del empleo formal.

El IMSS atribuye estos resultados a la política laboral nacional, enfocada en elevar las condiciones laborales y expandir la cobertura de seguridad social dentro de la llamada “primavera laboral”.

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México alcanzó en marzo una tasa de desempleo del 2.4%, la más baja entre países de la OCDE, con un aumento significativo de empleos formales y la pobreza laboral en su nivel histórico más bajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el comparativo anual, de abril de 2025 a abril de 2026, la creación neta de empleos formales asciende a 171 mil 456 plazas, lo que reafirma el avance del mercado laboral en México.

El instituto aclara que los datos definitivos se publicarán en el Boletín del Empleo en los próximos días.

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Sheinbaum destaca récord de empleos registrados en el IMSS

Aunado a lo anterior, durante el primer trimestre de 2026, México suma 422 mil nuevos empleos, mientras el mes de marzo marca un máximo histórico con 22.7 millones de trabajadores registrados en el IMSS, lo que refleja una consolidación de los niveles de ocupación laboral en el país y una posible mejora en la distribución de la riqueza, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia.

De acuerdo con el registro de marzo de 2026, el número de personas afiliadas al IMSS representa la cifra más alta que se tenga hasta ahora.

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Solo ese mes se generaron 32 mil 930 empleos formales, mientras que el acumulado de empleos creados en lo que va del año asciende a 207 mil 604 y, en los últimos doce meses, el aumento es de 259 mil 570 trabajadores, datos confirmados por el director general del IMSS Zoé Robledo.

El salario mínimo supera los 300 pesos diarios y el ingreso mensual rebasa 9 mil 400 pesos

La mandataria federal destaca también la evolución del salario mínimo, que de 123 pesos diarios a inicios del sexenio sube hasta 315.04 pesos en 2026.

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Además, informa que el ingreso mensual promedio llegó a más de 9 mil 400 pesos, lo que, según su evaluación, responde a una política que busca una mejor distribución de la riqueza entre la población.

El salario base de cotización en el IMSS también presenta un crecimiento sostenido. Robledo informa que en marzo de 2026 alcanzó 663.5 pesos diarios, lo que representa un aumento del 7.1% anual —equivalente a 44 pesos más por día en comparación con el año anterior—, lo cual sugiere una mejora en la calidad del empleo formal.

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