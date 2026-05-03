México

Lupita TikTok irrumpe en La Mansión VIP tras expulsión y desata nueva polémica

Su aparición inesperada aviva tensiones dentro del reality y genera conversación entre seguidores

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Lupita TikTok
La llegada de Lupita TikTok a La Mansión VIP ocurre tras la polémica expulsión de un participante por agresión física. - (Facebook Lupita TikTok)

La aparición de Lupita TikTok en La Mansión VIP ha estado marcada por polémicas personales recientes que rodean a la influencer y por la expectativa que generó durante su estancia temporal. Su llegada se produce en un contexto de tensión, ya que se da justo después de la expulsión de un participante tras un incidente de agresión física.

La entrada de Lupita TikTok no pasó inadvertida. Desde el primer momento, varios de los creadores que ya formaban parte del reality reaccionaron a su presencia, provocando opiniones divididas tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa.

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La organización del reality, a cargo de HotSpanish, suma así un nuevo episodio de incertidumbre y atención mediática, alimentado por la combinación de conflictos internos y la participación de figuras con fuerte repercusión en redes sociales.

Una entrada breve, pero cargada de expectativa

Lupita TikTok
La llegada de Lupita TikTok a La Mansión VIP ocurre tras la polémica expulsión de un participante por agresión física. - (Facebook Lupita TikTok)

El ingreso de Lupita TikTok no es como habitante permanente, sino que fue como invitada especial. Sin embargo, su estilo directo y espontáneo ha sido suficiente para captar la atención desde el primer momento.

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Durante su llegada, no dejó pasar la oportunidad de interactuar con las cámaras y generar contenido, fiel a su personalidad digital.

Este tipo de intervenciones refuerza su imagen como una figura sin filtros. Incluso dentro del reality, su actitud pareció mantenerse intacta, lo que podría generó tanto simpatía como conflicto con otros participantes.

De viral a protagonista del escándalo digital

Lupita TikTok
HotSpanish apuesta por el impacto mediático al invitar a Lupita TikTok como figura destacada en La Mansión VIP. - (Facebook Lupita TikTok)

La popularidad de Lupita TikTok se remonta a su participación con Adrián Marcelo, donde una respuesta inesperada la colocó en tendencia nacional. Desde entonces, su presencia en redes no ha dejado de crecer.

También ha colaborado con figuras como Karely Ruiz, consolidando su lugar dentro del ecosistema digital. Sus videos destacan por su humor directo y comentarios sin filtro sobre situaciones cotidianas.

Frases como “Cómo me Gufy” han trascendido al punto de convertirse en contenido viral. Este estilo, aunque efectivo para atraer audiencia, también ha sido motivo de críticas y debates constantes.

Polémicas que siguen fuera y dentro del reality

TikTok: @lupitatiktok)
Su presencia en La Mansión VIP coincide con el aplazamiento de su tratamiento médico, acentuando la controversia en redes sociales. - (TikTok: @lupitatiktok)

Su llegada al programa ocurre en medio de controversias relacionadas con su vida personal, incluyendo temas familiares y cuestionamientos públicos sobre su entorno, que han sido objeto de discusión en redes sociales.

Además, han circulado rumores sobre posibles cirugías estéticas.

Este contexto convierte su aparición en un elemento aún más polémico. Entre tensión, expectativas y antecedentes, su paso por La Mansión VIP mantuvo la conversación activa tanto dentro como fuera del programa.

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