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Ataques armados en zona comercial de Culiacán dejan tres fallecidos y una lesionada

La madrugada de este domingo fueron registradas dos agresiones con hora y media de diferencia; autoridades aseguraron armas y vehículos

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El primer ataque se registró alrededor de la 1:30 de la madrugada de este domingo. (Crédito: X | @Santiagod181281)
El primer ataque se registró alrededor de la 1:30 de la madrugada de este domingo. (Crédito: X | @Santiagod181281)

Tres personas murieron y una mujer resultó lesionada tras dos ataques armados registrados durante la madrugada de este domingo en las inmediaciones de una plaza comercial del desarrollo urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa. Los hechos ocurrieron con una diferencia aproximada de hora y media.

De acuerdo con reportes de las autoridades, el primer ataque se registró alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando el número de emergencias 911 recibió avisos sobre detonaciones de arma de fuego frente a la plaza comercial Cuatro Ríos, ubicada en el bulevar Enrique Sánchez Alonso.

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Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, corporaciones federales y policías municipales y estatales, quienes localizaron el cuerpo sin vida de un hombre joven, quien hasta el momento no ha sido identificado.

La víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo y el cráneo, lo que le provocó la muerte en el lugar. El vehículo en el que viajaba también presentaba impactos en la carrocería, cristales y cofre.

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De acuerdo con las primeras versiones, el hombre circulaba sobre el carril de norte a sur del bulevar Enrique Sánchez Alonso cuando un vehículo de modelo reciente se le emparejó y sus ocupantes abrieron fuego con armas largas, presuntamente fusiles de asalto.

Dos ataques armados en el área comercial fueron reportados la madrugada de este domingo.

Tras la agresión, la víctima intentó acelerar para escapar, pero perdió el control del vehículo, el cual subió a la banqueta de la plaza y avanzó varios metros hasta detenerse al impactar contra unidades estacionadas. Los agresores huyeron del lugar.

Durante este primer ataque, una mujer que viajaba en un vehículo Hyundai i10 blanco, modelo reciente, resultó lesionada por impactos de bala presuntamente perdidos. Su unidad quedó a unos metros de la escena principal.

La mujer fue auxiliada inicialmente por personal de seguridad privada del centro comercial y posteriormente trasladada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja. Su identidad no ha sido revelada.

Segundo hecho violento

Horas después, aproximadamente una hora y media más tarde, se registró un segundo hecho violento en la misma zona, donde fueron localizados dos hombres sin vida en un punto distinto del perímetro del desarrollo urbano Tres Ríos.

Tras ambos ataques, dos vehículos quedaron asegurados por la Fiscalía General de Sinaloa debido a los impactos de arma de fuego, además de que fueron decomisadas un arma larga y una corta en las escenas de los hechos.

Las unidades involucradas fueron trasladadas a instalaciones de la Fiscalía para su resguardo e integración a la carpeta de investigación.

El área fue acordonada por las autoridades, mientras se desplegaron operativos de búsqueda en la zona para tratar de ubicar a los responsables, quienes lograron huir con rumbo desconocido.

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