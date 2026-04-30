Jubilación anticipada para mujeres: estos son los requisitos para decirle adiós al trabajo antes de los 60 

ISSSTE reduce requisitos de edad y antigüedad para pensión anticipada bajo el Décimo Transitorio

La reforma a la ley de jubilación anticipada impulsada por Claudia Sheinbaum modifica las condiciones de retiro de miles de trabajadores del Estado: reduce la edad mínima para solicitar pensión y elimina el esquema anterior que exigía trabajar más años conforme pasaba el tiempo, de acuerdo con información publicada en el medio Zócalo. Esta medida, vigente desde junio de 2025, privilegia a quienes cotizan bajo el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE y marca el inicio de una reducción escalonada en los requisitos de edad, lo que permitirá que el retiro se adelante gradualmente hasta, por lo menos, 2034.

Para 2034, mujeres podrán jubilarse a los 53 años y hombres a los 55

La nueva ley obliga al ISSSTE a aplicar tablas que bajan la edad mínima de retiro cada dos años. Actualmente, para jubilarse anticipadamente, las mujeres deben tener 56 años y al menos 28 años de servicio, mientras que los hombres necesitan 58 años y 30 años trabajados, según Zócalo y Milenio.

PUBLICIDAD

Las tablas oficiales proyectan que para el año 2034, la edad mínima de jubilación anticipada descenderá hasta 53 años para las mujeres y 55 años para los hombres. Este ajuste fue confirmado en el decreto publicado el 29 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, según datos recogidos por Milenio.

Este cambio representa un giro respecto al modelo anterior, que aumentaba la edad de retiro de manera progresiva. Ahora, tanto mujeres como hombres podrán acceder a este derecho antes de lo que permitían las normativas previas, siempre y cuando cumplan con los años de servicio establecidos.

PUBLICIDAD

El beneficio alcanza a todos los trabajadores del ISSSTE bajo el régimen transitorio

La reforma favorece principalmente a los trabajadores que cotizan bajo el régimen conocido como Décimo Transitorio. Para obtener la pensión anticipada, deben acreditar la edad mínima y los años obligatorios de servicio. Entre los requisitos, destaca que las mujeres necesitan 28 años y los hombres, 30 años de antigüedad en instituciones públicas federales.

El decreto especifica que la aplicación es nacional y está dirigida a empleados del sector público que formen parte del sistema de seguridad social gubernamental. Desde la entrada en vigor de la nueva ley, el ISSSTE queda obligado a reconocer el derecho a jubilación anticipada conforme a las edades y requisitos actuales, sin posibilidad de elevar nuevamente el piso de edad.

PUBLICIDAD

Modalidades para quienes cotizan en el IMSS

Para trabajadores que cotizan bajo el IMSS en el Régimen de 1997, el retiro anticipado depende de que el trabajador reúna recursos suficientes en su Afore. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), los asegurados bajo este régimen pueden pensionarse antes de la edad legal si el monto proyectado de su pensión mediante la modalidad de renta vitalicia supera en al menos 30 % la pensión mínima garantizada.

El IMSS reconoce diferentes esquemas: renta vitalicia, retiro programado y pensión mínima garantizada. Para 2025, la ley exige 850 semanas cotizadas para recibir una pensión garantizada. Esta cifra aumentará progresivamente hasta llegar a 1.000 semanas en 2031, según información pública de la Consar.

PUBLICIDAD

Si un trabajador no reúne los requisitos para obtener la pensión, el IMSS otorga una negativa. En ese caso, la Afore entregará los ahorros acumulados directamente al beneficiario.

La jubilación en 2026 incorporará modificaciones relevantes tanto en la edad legal de acceso como en la forma de calcular la pensión. (Canva)

El decreto busca un retiro más digno y frenar el aumento en las edades de jubilación

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025, tiene como objetivo garantizar pensiones más justas, mejorar las condiciones laborales y evitar que siga aumentando la edad mínima para obtener el derecho a jubilación, informa Milenio. El nuevo esquema prioriza el equilibrio entre los años trabajados y la edad efectiva en la que puede solicitarse el retiro.

PUBLICIDAD

El cambio reconoce el derecho de quienes llevan décadas al servicio del Estado, con especial énfasis en trabajadoras mujeres, que verán el mayor beneficio con la reducción escalonada de la edad para pensionarse.

El ISSSTE ya aplica este esquema, por lo que quienes cumplen los requisitos actuales pueden iniciar el trámite, según lo publicado por Zócalo. La reducción de la edad de jubilación continuará cada dos años hasta alcanzar el piso marcado para 2034.

PUBLICIDAD