Pensión Bienestar 2026: esta es la razón por la que podrías perder el pago de mayo

Adultos mayores inscritos al programa podrían enfrentar la suspensión temporal del depósito correspondiente al bimestre mayo–junio de 2026 si no cumplen con un requisito clave

En el arranque del operativo de pagos de mayo de 2026, miles de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores enfrentan un riesgo poco conocido, pero determinante: perder temporalmente su apoyo económico si no atienden las visitas domiciliarias de verificación.

De acuerdo con las disposiciones vigentes de la Secretaría del Bienestar, los derechohabientes deben ser localizados en su domicilio por los llamados Servidores de la Nación. En caso contrario, el sistema puede clasificarlos como “activo no emitible”, lo que implica la retención del pago correspondiente al bimestre en curso.

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La causa principal: no ser localizado en visitas domiciliarias

Uno de los puntos clave del proceso de verificación es la confirmación de la existencia y condiciones del beneficiario. Si durante estos operativos el adulto mayor o su auxiliar no son encontrados en su domicilio en dos visitas consecutivas, automáticamente se activa una alerta administrativa.

Esto se traduce en la suspensión temporal del depósito, ya que la autoridad considera que no fue posible corroborar la continuidad del beneficiario en el programa. En términos prácticos, el pago de mayo–junio no se emite hasta que la situación sea aclarada.

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Servidores de la Nación realizan visitas domiciliarias de verificación para la Pensión Bienestar de Adultos Mayores en mayo de 2026, asegurando la continuidad del apoyo económico

Otras razones por las que pueden retener la Pensión Bienestar

Además de la falta de localización, existen otros motivos que pueden derivar en la retención o incluso cancelación del apoyo:

Documentación falsa o inconsistente: la detección de datos alterados o duplicados puede provocar la suspensión inmediata.

No recoger la tarjeta del Banco del Bienestar: sin el medio de pago, no es posible realizar la dispersión del recurso.

Falta de regularización: si el beneficiario no resuelve su situación en dos bimestres consecutivos, la baja puede volverse definitiva.

Defunción o inconsistencias graves en el padrón: estos casos derivan en la cancelación directa del apoyo.

¿Cuándo se depositará la Pensión Bienestar en mayo 2026?

El calendario de pagos podrían iniciar el lunes 4 de mayo de 2026, luego del feriado del Día del Trabajo. Como es habitual, los depósitos se realizarán de manera escalonada según la inicial del apellido paterno.

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Este esquema busca evitar aglomeraciones y facilitar el acceso ordenado al recurso a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué hacer si te suspenden el pago?

En caso de que el apoyo sea retenido, la Secretaría del Bienestar notificará al beneficiario o a su auxiliar sobre la situación. Además, indicará la fecha y el lugar donde deberá presentarse para aclarar el caso.

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Una vez regularizada la condición, el beneficiario podrá recuperar su estatus activo y continuar recibiendo los depósitos en los siguientes bimestres.

Infografía detalla las causas de retención y claves para no perder la Pensión Bienestar en mayo de 2026, enfatizando la importancia de las visitas domiciliarias

Claves para no perder el apoyo

Para evitar la suspensión del pago en mayo de 2026, especialistas recomiendan:

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Estar disponible en el domicilio durante los periodos de verificación.

Registrar un auxiliar confiable que pueda atender las visitas.

Mantener actualizados los datos personales en el padrón.

Consultar únicamente canales oficiales para conocer avisos y operativos.

La continuidad de la Pensión Bienestar no solo depende de estar inscrito en el programa, sino también de cumplir con los procesos de verificación establecidos. No atender las visitas domiciliarias puede significar la pérdida temporal del ingreso, por lo que mantenerse localizable es hoy un requisito fundamental para asegurar el apoyo económico.