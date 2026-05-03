EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de mayo

Sentencian a “Angie”, integrante de una banda de secuestradores que operaba en CDMX

Alma “N”, conocida como “Angie”, fue sentenciada a 29 años de prisión luego de comprobarse su responsabilidad en delitos de delincuencia organizada bajo la hipótesis de secuestro y secuestro agravado. Además, la autoridad judicial impuso una multa de 285 mil 982 pesos y la obligación de cubrir la reparación del daño a la víctima.

El fallo se produjo tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público Federal, perteneciente a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional en la Ciudad de México. Las autoridades acreditaron que la sentenciada era miembro de una organización delictiva que operaba en la capital del país.

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El caso está relacionado con el secuestro de una persona en 2013 en el entonces Distrito Federal. La resolución judicial responde a la política de las fiscalías federales de combatir a los grupos criminales y castigar las conductas que afectan de manera grave a la sociedad.

Foto: FGR

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