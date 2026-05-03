México

Reportan que “La Jefa” de La Casa de los Famosos habría renunciado tras conflictos con participantes

Jessica Ortíz, actriz de doblaje encargada de explicar dinámicas y reglas en el reality show, tuvo un desencuentro con la influencer Oriana Marzoli

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Collage de una mujer con auriculares en un círculo y, al fondo, un hombre y una mujer elegantes con edificios de ciudad, un globo aerostático y un avión
La presentadora Jessica Ortiz, visible en un inserto en la imagen, habría informado a Endemol su decisión de no continuar trabajando con Telemundo, marcando el fin de su colaboración con la cadena. (LCDLF Facebook / Jessica Ortiz: Instagram)

La sexta temporada de La Casa de los Famosos suma una nueva polémica: la presunta renuncia de “La Jefa”, figura clave del formato, tras una serie de tensiones con habitantes dentro del programa.

De acuerdo con versiones difundidas por el reportero Gabriel Cuevas, la voz detrás del personaje —Jessica Ortiz— habría manifestado su intención de no continuar en futuras temporadas. “Ya está harta, harta de la producción, es ‘La Jefa’”, aseguró. Además, señaló que la locutora habría comunicado a la productora Endemol su decisión: “Este es mi último año, yo no quiero volver a trabajar”.

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Aunque no existe una confirmación oficial por parte de la producción, la versión apunta a que Ortiz sí concluiría su participación en la actual edición, pero se desligaría del proyecto en próximas entregas de Telemundo.

Una mujer rubia en conjunto morado satinado gesticula en un set verde y azul. En un círculo inferior, el rostro sonriente de Jessica Ortiz
La imagen muestra a una presentadora o figura del reality show en un set colorido, con la imagen de Jessica Ortiz, conocida como 'La Jefa', en un círculo, confirmando su salida del popular programa. (LCDLF Telemundo: Instagram)

Tensiones al interior del reality

El desgaste se da en medio de una temporada marcada por enfrentamientos constantes. Uno de los momentos más comentados involucró a la participante Oriana, quien protagonizó un altercado directo con “La Jefa” durante una dinámica de nominación.

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En el confesionario, la voz de autoridad lanzó un llamado de atención: “Buenas noches, Oriana, te voy a decir a ti y a todos los que pasen al confesionario, el nivel de violencia tiene y debe de bajar, está claro”.

La respuesta de la concursante elevó la tensión: “Pues fíjate te lo voy a decir después de que me expliquen por qué exactamente nos piden ayer en la noche justo en la gala en vivo que paremos, no me interesa están creando un clima mucho más hostil”.

Tras el intercambio, la producción tomó una medida inmediata. “En este momento queda anulada tu nominación, gracias, Oriana”, sentenció “La Jefa”, decisión que encendió la conversación en redes sociales.

¿Quién es la voz de “La Jefa”?

Jessica Ortiz es una reconocida actriz de doblaje con más de 27 años de trayectoria. Su carrera incluye personajes emblemáticos, entre ellos interpretaciones vinculadas a figuras como “La Mujer Maravilla”, además de múltiples proyectos en televisión y cine.

Dentro del universo del reality, su papel como “La Jefa” la posicionó como la máxima autoridad en la dinámica del programa, encargada de imponer reglas, sancionar conductas y mantener el orden entre los participantes.

Antes de su participación en versiones recientes en México, Ortiz ya había sido la voz oficial del formato en distintas temporadas producidas por Telemundo, lo que la convirtió en un elemento reconocible para la audiencia.

Jessica Ortiz
Participó por más de una década en los juegos televisivos de 'Venga la alegría' (Foto: Instagram)

Un reality bajo presión

La sexta temporada ha sido señalada por su alto nivel de confrontación, lo que incluso ha derivado en sanciones internas. La posible salida de “La Jefa” se suma a este escenario, en el que el formato enfrenta cuestionamientos sobre el manejo de conflictos y la convivencia dentro de la casa.

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