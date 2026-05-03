Randal Willars sube al podio en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

México terminó como segundo lugar del medallero por detrás de China con una suma de cinco preseas: tres de plata y dos de bronce. (REUTERS/Jeremy Lee)

El clavadista mexicano Randal Willars subió al podio dentro de la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados en Beijing, China al finalizar en la segunda posición dentro de la prueba de plataforma de 10 metros varonil con una puntuación de 538.15, quedando a solamente 4.80 unidades del ganador de la medalla de oro, Yuming Bai.

Con este resultado, la delegación mexicana cerró su participación en la competencia como sublíderes del medallero, sumando un total de cinco preseas: tres de plata y dos de bronce, mientras que China dominó la clasificación con ocho metales.

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En su camino al podio, el mexicano superó en la eliminatoria directa al ucraniano Mark Hrytsenko (258.15 vs. 255.10 puntos) y avanzó a las semifinales con un acumulado de 494.30 unidades.

Actividad de otros mexicanos en esta madrugada

La mexicana no pudo acceder a la final en el trampolín de tres metros. (REUTERS/Jeremy Lee)

Dentro de la misma prueba, su compatriota Kevin Berlín no tuvo al quedar eliminado en la fase eliminatoria tras caer ante el clavadista chino Junjie Lian, por lo que no pudo acceder a la pelea por las medallas.

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En la jornada dominical del trampolín de 3 metros femenil, Aranza Vázquez Montaño clasificó a semifinales al vencer a la colombiana Daniela Zapata (191.10 contra 160.50 puntos).

Lamentablemente para la formada en la Universidad de Carolina del Norte, no pudo acceder a la final tras finalizar en el tercer lugar del Grupo 1 al acumular un puntaje de 308.10 unidades.

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Por su parte, María Fernanda García Sixtos terminó su participación en la fase previa tras perder ante la clavadista china Jia Chen.

Recuento de medallas

Este es el resumen de medallas de los clavadistas mexicanos en la Copa del Mundo. (TW Olimpismo Mexicano)

México reafirmó su estatus como potencia mundial en clavados durante la Súper Final de la Copa del Mundo, cosechando éxitos impresionantes desde la fosa

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Los medallistas olímpicos de París 2024, Osmar Olvera Ibarra y Juan Manuel Celaya Hernández, inauguraron el medallero para la delegación mexicana con una presea de plata en el trampolín sincronizado de 3 metros varonil, al sumar 420.57 puntos.

Por su parte, la segunda medalla también fue plateada y llegó en la prueba mixta de 3 y 10 metros, cortesía de Aranza Vázquez Montaño, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera Ibarra y Randal Willars Valdez, quienes totalizaron 422.50 unidades

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Kevin Berlín Reyes y Randal Willars Valdez finalizaron en la tercera posición en la plataforma de 10 metros varonil sincronizados con 403.02 puntos, mientras Osmar Olvera conquistó otra medalla de bronce en el trampolín de 3 m individual varonil.

Finalmente, Randal Willars puso punto final a la cosecha de preseas al llevarse el segundo lugar dentro de la plataforma de 10 m individual y se quedó cerca de conseguir la medalla de oro

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La Copa del Mundo de Clavados 2026 constó de dos etapas, culminando con este Súper Final, en la cual participan los 12 mejores clavadistas del ranking general de World Aquatics en pruebas individuales, así como las ocho mejores parejas o equipos en pruebas sincronizadas y de equipo mixto.