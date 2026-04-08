Mitos y verdades sobre cómo construir un historial crediticio: claves para comprar casa o financiar estudios

El acceso a diferentes productos financieros amplía las posibilidades de adquirir bienes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Contar con un historial crediticio sólido se ha convertido en un requisito fundamental para quienes buscan alcanzar objetivos como la compra de una casa o la financiación de sus estudios.

Este registro, gestionado por los burós de crédito, no solo influye en la posibilidad de acceder a préstamos, sino además, en las condiciones bajo las que se otorgan.

En Colombia y otros países de la región, las dudas y los mitos alrededor de cómo se construye y mantiene este historial persisten, lo que puede dificultar la toma de decisiones informadas sobre las finanzas personales.

Qué es el historial crediticio y por qué es importante

El historial crediticio corresponde al registro de la manera en la que una persona ha administrado créditos y otras obligaciones financieras formales, como tarjetas o préstamos.

El historial crediticio es la base de la evaluación financiera en bancos y entidades prestamistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los burós de crédito reúnen esta información y generan un puntaje que indica el nivel de confianza que prestamistas y entidades financieras pueden otorgar a un usuario.

Nu Colombia detalla que este puntaje no se basa solo en la presencia de créditos, sino en el comportamiento observado: pagos puntuales, retrasos, montos utilizados y antigüedad de las cuentas activas son factores determinantes.

“El historial crediticio no es una ‘lista negra’, sino una herramienta que refleja tu comportamiento financiero y que puede abrirte puertas a mejores oportunidades si se usa de forma responsable”, afirma María Fernanda Gutiérrez, Directora de Operaciones de Nu Colombia.

Qué pasa si una persona está reportada en un buró de crédito

Uno de los mitos más extendidos es que figurar en un buró de crédito implica necesariamente una situación desfavorable. La realidad, según Nu Colombia, es que cualquier persona que haya accedido a un crédito formal estará registrada, independientemente de la calidad de su comportamiento financiero.

Cualquier persona que haya accedido a un crédito formal aparecerá registrado en un buró de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que diferencia a un buen historial de uno negativo es el tipo de información que se acumula: los pagos puntuales y la gestión responsable suman puntos positivos, mientras que los retrasos o incumplimientos los restan.

En este sentido, aparecer en el buró de crédito con un historial favorable puede facilitar el acceso a mejores condiciones de financiamiento.

Las propias entidades están obligadas a reportar tanto los movimientos positivos como negativos, y estos registros permiten demostrar capacidad de pago y responsabilidad ante futuros prestamistas, según aclara el banco digital.

Cómo afecta al historial crediticio cambiar de banco

Existe la creencia de que cambiar de entidad financiera provoca la pérdida o el reinicio del historial crediticio. La entidad financiera afirma que el historial pertenece a la persona y no a la entidad donde se originó el producto financiero.

El historial crediticio se mantiene incluso al migrar entre entidades financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cuentas de ahorro se reportan como datos positivos, pero no otorgan capacidad de crédito. En el caso de las tarjetas, su cancelación no elimina el registro, porque permanece durante varios años en el reporte.

Asimismo, cerrar una tarjeta puede modificar temporalmente el puntaje crediticio al reducir el promedio de antigüedad y el crédito disponible, dos factores que influyen en la evaluación general.

Por esa razón, el banco digital sugiere que puede ser buena idea mantener abiertas las cuentas antiguas, sobre todo si no generan costos adicionales, para conservar un historial robusto.

Qué ventajas hay entre los que tienen salarios más altos con aquellos que no

Otro mito común sostiene que quienes perciben salarios altos disfrutan automáticamente de un mejor puntaje crediticio. Sin embargo, de acuerdo con la información de Nu Colombia, los sistemas de puntaje se centran en el historial de pagos y el manejo del crédito, no en el monto de los ingresos.

El puntaje de crédito se construye con responsabilidad y cumplimiento, no con el monto del sueldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario influye en la evaluación de capacidad de pago por parte de los prestamistas, pero no constituye un dato que los burós utilicen para calcular el puntaje.

Esto significa que una persona con ingresos modestos pero con un comportamiento responsable puede tener un mejor historial que alguien con mayores ingresos y antecedentes de retrasos. La disciplina en el cumplimiento de las obligaciones financieras es el factor clave para construir un perfil atractivo ante las entidades de crédito.

De qué forma afectan las deudas al historial crediticio

La idea de que cualquier deuda es perjudicial para el historial crediticio carece de fundamento. El sistema solo puede evaluar el comportamiento de quienes tienen obligaciones activas.

Lo relevante no es el hecho de endeudarse, sino la forma en que se administran esas deudas. Los expertos sugieren mantener los pagos al día y no sobrepasar el 30% de la capacidad de crédito disponible para demostrar un manejo responsable.