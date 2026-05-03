Rocha Moya deja el cargo y Andrea Chávez cuestiona: “¿Por qué no le piden lo mismo a Maru Campos?”

Andrea Chávez Treviño criticó a la oposición por no exigir la separación de María Eugenia Campos ante señalamientos legales en Chihuahua.| (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la decisión de Rubén Rocha Moya de separarse temporalmente de su cargo como gobernador de Sinaloa para enfrentar sin fuero las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la senadora con licencia, Andrea Chávez Treviño, lanzó un duro cuestionamiento contra la oposición por no exigir la misma medida para la mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

A través de un video difundido en su cuenta oficial de X, la también aspirante a la gubernatura chihuahuense respaldó la acción del político sinaloense, destacando que su licencia facilita el esclarecimiento de los señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el crimen organizado. En contraste, evidenció el actuar de la gobernadora panista ante sus propias polémicas legales.

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El caso Chihuahua: Señalamientos y comisiones a modo

El reclamo de Andrea Chávez surge a raíz del respaldo que el bloque opositor (PRI-PAN) ha brindado a Maru Campos, tras el fallido operativo en un narcolaboratorio de la Sierra Tarahumara que resultó en la muerte de dos agentes de la CIA.

Cuando el Senado de la República citó a la gobernadora para rendir cuentas sobre estos hechos, ella se negó a asistir argumentando que su presencia podría “comprometer las investigaciones en curso”.

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En su lugar, optó por crear una Unidad Especializada local encargada de investigar el operativo para luego remitir la información a la FGR. Ante este panorama, Chávez Treviño ironizó sobre la postura de la oposición:

“Si todo el PRIAN en bloque exigió que el gobernador de Sinaloa dejara el cargo para defenderse sin fuero y así lo hizo, ¿por qué no se atreven a pedirle lo mismo a su gobernadora María Eugenia Campos? Hay pruebas de sobra de que violó la Constitución y, de acuerdo con la presidenta de la República, también tiene una investigación activa en la FGR por la probable comisión del delito de traición a la patria”.

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Simulación y doble moral de la oposición

La morenista profundizó en su crítica señalando la incongruencia de aplaudir que en Chihuahua se realicen investigaciones controladas por el propio gobierno estatal, mientras en Sinaloa se exigía la renuncia inmediata.

Chávez cuestionó qué habría dicho la oposición si Rocha Moya, en lugar de separarse del cargo, hubiera formado una comisión integrada por sus propios empleados y amigos para autoinvestigarse.

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Jorge Romero y Alejandro Moreno cerraron filas con Maru Campos. | X- Jorge Romero / X- Alejandro Moreno / X- Maru Campos

“Pensarían que es una burla, una tomada de pelo, y tendrían razón. El problema para el PRIAN es que justo eso es lo que hace María Eugenia Campos en Chihuahua: violar las leyes, mentir, buscar chivos expiatorios, negarse a comparecer públicamente y simular una autoinvestigación para desviar la atención, todo esto mientras el estado se ha convertido en el segundo más violento del país”.

¿Rocha Moya realmente se quedó sin fuero?

Ante las dudas sobre la situación legal del político sinaloense Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, aclaró que la inmunidad procesal, comúnmente conocida como fuero, es una figura jurídica que protege la función pública y no a la persona.

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Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Esto significa que un funcionario no puede ser procesado penalmente sin una declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, siempre y cuando se encuentre en funciones. Sin embargo, al solicitar licencia para separarse de su cargo, la protección pierde validez.

Dado que el Congreso de Sinaloa aprobó la solicitud de licencia temporal de Rocha Moya y designó a Yeraldín Bonilla como gobernadora interina, el político sinaloense ya no ejerce funciones ejecutivas y, por lo tanto, no cuenta con fuero, lo que permite que pueda ser procesado legalmente por las autoridades competentes.

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