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Fonacot 2026: cómo solicitar un crédito accesible para mujeres trabajadoras

Descubre cómo las empleadas pueden obtener recursos de manera rápida y manejar los pagos de forma accesible

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Llenado de formulario, persona escribiendo, trámite, documento oficial, datos personales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El programa otorga montos de hasta cuatro meses de sueldo, con tasas preferentes y procedimientos simplificados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ofrece la opción Crédito Mujer Efectivo, diseñado para empleadas formales que buscan financiamiento accesible y seguro.

El programa otorga montos de hasta cuatro meses de sueldo, con tasas preferentes y procedimientos simplificados.

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El crédito se transfiere a la cuenta bancaria de la solicitante y se descuenta directamente de su salario, lo que permite un manejo sencillo y transparente.

Características y condiciones del Crédito Mujer Efectivo

Tres mujeres sentadas en una mesa blanca, una rubia con gafas, una morena señalando una tablet y otra con cabello rizado leyendo documentos; detrás, un mapa urbano y plantas.
Tres mujeres se reúnen en una oficina moderna con plantas y un mapa inmobiliario de fondo, donde una asesora explica detalles en una tablet a su clienta mientras otra revisa documentos, mostrando su interés en la compra de propiedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

  • Tasas de interés preferenciales según nivel de endeudamiento (ver tabla abajo).
  • Plazos disponibles: 6, 12, 18, 24 y 30 meses.
  • Sin comisión por apertura.
  • Disposición del crédito mediante depósito a cuenta propia de la trabajadora.
  • Pago del crédito vía nómina.
  • Seguro de Crédito en caso de pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente (aplica sólo cuando la incapacidad o invalidez es igual o mayor al 75%).

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Nota: Esta información es de carácter general y no sustituye las condiciones particulares de cada crédito.

Qué son las tasas de interés y el CAT

Infografía comparativa sobre tasas de interés y Costo Anual Total (CAT) según el plazo y el porcentaje de endeudamiento, con gráficos e íconos explicativos.
El Costo Anual Total (CAT) integra no solo la tasa de interés, sino también todos los gastos y comisiones relacionados con el crédito, permitiendo comparar de manera más precisa la opción más conveniente para el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de interés representa el porcentaje adicional que se paga por el dinero prestado, calculado sobre el monto original del crédito. En otras palabras, es el costo que la persona asume por acceder al financiamiento, expresado anualmente.

El Costo Anual Total (CAT) integra no solo la tasa de interés, sino también todos los gastos y comisiones relacionados con el crédito, permitiendo comparar de manera más precisa la opción más conveniente para el usuario.

Es obligatorio que cualquier institución financiera informe el CAT para que los solicitantes conozcan el costo real del crédito antes de comprometerse.

Tasas de interés y Costo Anual Total (CAT)

Tabla en tonos azules y blancos que presenta tasas de interés y Costo Anual Total (CAT) por plazo (6, 12, 18, 24, 30 meses) y niveles de endeudamiento.
La tabla muestra las tasas de interés y el Costo Anual Total (CAT) para diferentes plazos en meses y niveles de endeudamiento del 10%, 15% y 20%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nota: Las tasas y el CAT pueden variar según el perfil y las condiciones de cada solicitante. El porcentaje de endeudamiento indica la porción máxima del salario mensual que se destinará al pago del crédito.

Requisitos para solicitar el crédito Fonacot para mujeres

Llenado de formulario, persona escribiendo, trámite, documento oficial, datos personales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las tasas y el CAT pueden variar según el perfil y las condiciones de cada solicitante. El porcentaje de endeudamiento indica la porción máxima del salario mensual que se destinará al pago del crédito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

  • Ser mayor de 18 años.
  • Tener al menos seis meses de antigüedad en la empresa.
  • Laborar en un centro de trabajo afiliado a Fonacot.
  • Percibir al menos el salario mínimo vigente (315.04 pesos diarios zona general, 440.87 zona frontera norte).
  • Presentar identificación oficial vigente.
  • Comprobante de domicilio reciente.
  • últimos cuatro recibos de nómina.
  • Estado de cuenta bancario con Clabe interbancaria.
  • Proporcionar dos referencias personales.
  • Contar con número telefónico y correo electrónico activo.

Trámite y pasos para solicitar el crédito

Dos mujeres en trajes de negocios en un mostrador de banco moderno. Una de pie entrega documentos a la otra sentada, con monitores y plantas de fondo.
El Crédito Mujer Efectivo forma parte de la estrategia de inclusión financiera del instituto, que busca ampliar el acceso a financiamientos dignos para mujeres trabajadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

  • Realizar prerregistro en línea o a través de la aplicación móvil oficial.
  • Generar y conservar el folio de prerregistro.
  • Agendar cita en una sucursal Fonacot.
  • Presentar la documentación requerida en la cita.
  • Esperar validación de datos y revisión crediticia.
  • Si la solicitud es autorizada, el monto se deposita en la cuenta bancaria en un plazo aproximado de 48 horas.

El Crédito Mujer Efectivo forma parte de la estrategia de inclusión financiera del instituto, que busca ampliar el acceso a financiamientos dignos para mujeres trabajadoras.

Salvador Gazca Herrera, Coordinador General Comercial destacó a través de un comunicado que “este producto es una herramienta clave para el empoderamiento de las trabajadoras y una posibilidad real de que accedan a un financiamiento fácil, seguro y responsable.”

y Agregó “este financiamiento ofrece las tasas de interés más bajas del mercado con el objetivo de reducir la brecha de género, al permitir que las trabajadoras obtengan un financiamiento sin comprometer su patrimonio y que les permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias.”

Para más detalles y agendar una cita, se puede consultar la página oficial del organismo: Fonacot - Cómo obtener tu crédito.

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