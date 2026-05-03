“Yo iba a abordar”: Héctor Suárez Gomís capta pánico en vuelo suspendido por amenaza de bomba en CDMX

El AICM confirmó la activación de un protocolo de seguridad en una aeronave proveniente de Cancún con destino a Mérida. (Héctor Suárez Gomís: X)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) confirmó el sábado la activación del protocolo de amenaza de bomba en una aeronave.

De acuerdo con un informe compartido en sus cuentas oficiales, tras la revisión no hubo indicios de la presencia de artefactos.

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“Esta tarde se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la Terminal 1″.

Elementos de seguridad AVSEC y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, apoyados por el equipo BLONAE, revisaron la aeronave y el equipaje en coordinación con la Comandancia General del AICM, sin encontrar ningún artefacto explosivo.

Héctor Suárez Gomís capta momentos de pánico

El actor Héctor Suárez Gomís compartió en su cuenta de X que él formaba parte del grupo de pasajeros que viajarían de Ciudad de México a Mérida.

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“Yo iba a abordar en ese vuelo en el que tuvieron que activar el protocolo por amenaza de bomba... Justo antes de abordar, varios elementos de la Marina entraron al avión y se nos avisó que el vuelo se iba a retrasar 90 minutos. Aparecieron más elementos de la Marina, pero ahora con perros y, a través de las ventanas, se podían ver a más elementos de la Marina armados custodiando el avión mientras personal de Seguridad Pública revisaba las maletas que se habían documentado”, escribió.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó sobre la revisión de un avión de Viva Aerobus tras una falsa amenaza de bomba, sin encontrar artefactos explosivos. (AICM: X)

Gomís, quien compartió videos y fotografías de la revisión realizada por elementos de seguridad AVSEC y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, destacó el trato y la eficacia de las acciones.

Sin embargo, finalmente tomó la decisión de no abordar el vuelo: “Después de lo ocurrido, tomé la decisión de no viajar... ¡Qué bendición que finalmente no hayan encontrado ningún explosivo!“, indicó.

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Antecedentes de amenazas de bomba en el AICM

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México ha registrado falsas amenazas de bomba históricas, siendo la más reciente el 2 de mayo de 2026, cuando se activaron protocolos de seguridad por una supuesta bomba en un avión de Viva Aerobus en la posición 13 de la Terminal 1.

Personal militar despliega seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras una amenaza de bomba que afectó un vuelo donde Héctor Suárez Gomís iba a abordar. (Héctor Suárez Gomís: X)

En todos los casos, autoridades como la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria han descartado riesgos tras revisiones.

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Antecedentes clave:

2 de mayo de 2026: Amenaza contra vuelo de Viva Aerobus proveniente de Cancún y con destino a Mérida (XA-VBM).

5 de noviembre de 2008: Llamadas anónimas reportaron amenazas en dos aviones de Mexicana de Aviación.

Otros incidentes: Se han registrado casos intermitentes donde pasajeros con actitud sospechosa activan protocolos, sin hallarse explosivos reales.