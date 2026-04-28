FGR abre dos investigaciones por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

Foto: Infobae

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre dos investigaciones por el caso de los estadounidenses que murieron en Chihuahua y quienes, según reportes periodísticos, serían elementos de la CIA.

“La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua [...] inició las indagatorias derivado de la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado, institución que refirió que inició esa indagatoria desde hace meses, situación que en ese momento la FGR desconocía”, se puede leer en el reporte de compartido el 28 de abril.

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Fue en la Sierra del Pinal que hubo un operativo que derivó en la desarticulación de laboratorios clandestinos.

De igual manera, la institución indica que fue confirmada la presencia de dos personas estadounidenses y quienes serían integrantes de agencias de seguridad. Un accidente fue el que provocó la muerte de cuatro personas, dos mexicanos (identificados como el Primer Comandante y Director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes) y los dos hombres de EEUU.

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Las dos investigaciones

Ahora bien, las averiguaciones de la FGR son por:

El hallazgo de una instalación dedicada a la fabricación de drogas sintéticas que fue ubicada entre los municipios de Morelos y Guachochi.

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La segunda averiguación es por “noticia criminal”, derivada de que el fiscal de la entidad, César Jáuregui, ofreció una conferencia el 19 de abril pasado.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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