México

Destapan contrato millonario del exfutbolista Giovani Dos Santos con Pemex

El exfutbolista mexicano es ligado a una empresa asignada para brindar servicios a la paraestatal a pesar de que su objeto social no incluye la comercialización de hidrocarburos ni derivados químicos

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Hombre sonriente con barba, hoodie claro, reloj dorado y anillos, posa frente a un camión cisterna blanco de Pemex con el logo y la palabra 'COMBUSTIBLES'
El exfutbolista mexicano es ligado a una empresa que ganó licitaciones para brindar servicios a la paraestatal a pesar de que su objeto social no incluye la comercialización de hidrocarburos ni derivados químicos. (Giovani dos Santos: Instagram / Pemex)

Una investigación del portal Latinus reveló que el exfutbolista Giovani Dos Santos obtuvo contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de una empresa de la que es socio desde 2023.

Empresa pequeña, contrato millonario

De acuerdo con el reportaje, la firma Procura de México, en la que participa el exjugador, recibió en septiembre de 2024 un contrato por 13.7 millones de dólares —238 millones 107 mil 370 pesos mexicanos— para el suministro de productos químicos. El acuerdo se concretó durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El caso ha generado cuestionamientos debido a que el objeto social de Procura de México no incluye la comercialización de hidrocarburos ni derivados químicos, actividades centrales de Pemex.

Según registros empresariales, la compañía fue fundada en 2005 en Tabasco y contempla giros como venta de leche, artículos de limpieza y construcción de hoteles.

El video fue compartido por Antonio Attolini, en sus redes sociales Claudia Sheinbaum, Giovani Dos Santos, redes sociales, saludo
Dos Santos envió un saludo a la virtual candidata de Morena a la presidencia en 2024

Del retiro al éxito en los negocios

La investigación señala que la incorporación de Dos Santos como socio ocurrió en septiembre de 2023, tras un movimiento registrado en la notaría de Ángel Mario Balcázar Martínez, exfuncionario de seguridad en el gobierno estatal encabezado por Adán Augusto López Hernández. Antes de esa fecha, no existen antecedentes de contratos entre Pemex y dicha empresa.

Dos meses después de integrarse a la firma, el exseleccionado nacional difundió un video en redes sociales en el que expresó su respaldo a la campaña presidencial de Sheinbaum. El reportaje de Latinus destaca este hecho como parte del contexto político en el que se concretó el contrato.

El acuerdo entre Pemex y Procura de México contempla el suministro de productos químicos bajo la marca Tati, también vinculada al exfutbolista. Entre los insumos se incluyen separadores de crudo y agua, resinas, retardantes de fuego y desinfectantes. La entrega se programó entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Nexos con figuras clave en la política

Registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial indican que Dos Santos se registró como propietario de la marca Tati en agosto de 2023, junto con su socio Antonio Fatford Tool. Este último tuvo un paso por la administración pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando ocupó un cargo en el Consejo de Seguridad Pública de Michoacán.

El reportaje también documenta que el exfutbolista fue visto en oficinas de David Alipimenna, exdirector de Cenagas, identificado como cercano a círculos políticos vinculados al sexenio anterior.

Además del contrato con Pemex, Procura de México presume en su sitio web relaciones comerciales con entidades gubernamentales como la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Tabasco.

Giovani Dos Santos
Giovani dos Santos dejó de jugar profesionalmente en 2021 tras finalizar su contrato con el Club América. Foto: Instagram @oficialgio

Reacciones de Pemex y Dos Santos

Hasta el momento, ni Pemex ni autoridades federales han emitido una postura oficial sobre los señalamientos. La información difundida por Latinus coloca bajo escrutinio los criterios de asignación de contratos y los vínculos entre figuras públicas, empresas privadas y el sector energético.

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