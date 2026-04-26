Feminicidio de Carolina Flores: una suegra en fuga y una familia bajo sospecha por posesión de armas de alto calibre

Caso Carolina Flores: una suegra en fuga y un suegro bajo sospecha por supuesta portación de armas de alto calibre. (Carolina Flores. Instagram / Imagen ilustrativa IA)

El feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez añade un nuevo elemento que centra la atención pública en la investigación en curso a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Erika “N”, suegra de la modelo y principal sospechosa del crimen ocurrido el 15 de abril en la colonia Polanco, una zona exclusiva de la capital mexicana, se mantiene prófuga de la justicia.

Un video de una cámara instalada en el departamento que habitaban Carolina Flores y su esposo, Alejandro Sánchez Herrera, registró el momento en el que Erika “N” acciona un arma de fuego en contra de su nuera en al menos 12 ocasiones.

Vinculan al padre de Alejandro Sánchez Herrera a detención en Ensenada

Este domingo, familiares y amigos de Carolina Flores, acompañados de decenas de habitantes de Ensenada, marcharon para exigir a las autoridades que el caso no quede impune.

En declaraciones con reporteros al final de la manifestación pacífica, Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, hizo un llamado a Erika “N” para entregarse y enfrentar la justicia.

Asimismo, sostuvo que no tenía diferencias con su yerno Alejandro Sánchez Herrera, testigo principal del caso y actualmente tutor de la hija en común que tuvo con Carolina Flores. “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, sólo buscamos que se haga justicia”.

Este sábado se llevó a cabo una marcha pacífica en Ensenada, Baja California, para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores. (Crédito: X | @karlacamed)

Mientras la manifestación se llevaba a cabo, en plataformas digitales surgieron señalamientos que vinculan a la familia Sánchez Herrera, concretamente a Juan Sánchez Frías, presunto suegro de Carolina Flores, con un caso de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército registrado entre 2015 y 2018.

El antiguo caso que resurge una década después

En X —anteriormente Twitter— y Facebook circularon publicaciones que hacían referencia a un caso consignado por medios nacionales en 2018, pero registrado un par de años antes, según la averiguación previa AP/PGR/BC/ENS/1328/08-I.

“Alejandro Sánchez Herrera, cuyo padre, Juan Sánchez Frías, en el 2018 fue detenido en condiciones muy extrañas (con todo un arsenal)”, se destacaba en distintas publicaciones.

Con base en un artículo de la época publicado en el portal Noroeste, se trata del caso de Juan Sánchez Frías, detenido en Ensenada, Baja California, con tres armas largas, una corta, una ballesta Barnett y casi 850 cartuchos útiles, informa la Secretaría de Seguridad Pública federal.

El arresto se dio en seguimiento a una denuncia ciudadana alerta sobre la posible comisión de un delito en el rancho “Los Gallos Amarillos”, localizado en Rancho Casa Blanca número 93, a la altura del kilómetro 83+000 del camino nacional Tecate-Ensenada, tramo Vallesitos-El Sauzal.

Es importante destacar que hasta el momento, tanto la FGJ CDMX como autoridades de Baja California no han confirmado ni negado una conexión del padre de Alejandro Sánchez Herrera con el hecho en Ensenada.

Previo a las publicaciones del caso de 2018, su figura se había mantenido fuera del ojo público y sin presencia en redes sociales.

Vinculan al padre de Alejandro Sánchez Herrera a un caso de supuesta portación de armas. (Captura de pantalla: X)

¿Qué pasará con el esposo de Carolina Flores?

Aunque actualmente no está imputado por la fiscalía, Alejandro Sánchez Herrera podría pasar de testigo clave a cómplice de su feminicidio.

Blanca Ivonne Olvera Lezama, catedrática de la UNAM e investigadora de seguridad pública y feminicidio, indicó que existen elementos para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo acuse por feminicidio culposo, con base en el Artículo 22.

La experta indicó que la norma establece en el apartado Formas de autoría y participación que “son responsables del delito quienes lo realicen por sí o dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión”.

Sánchez Herrera denunció el asesinato de su esposa un día después y no impidió que su madre escapara.

Cronología del feminicidio de Carolina Flores Gómez

15 de abril de 2026, el crimen: Carolina Flores es asesinada en su departamento en Polanco. El cuerpo presentaba impactos de bala, incluido uno en la cabeza. En el inmueble se encontraban su esposo, Alejandro “N”, y su suegra, Erika María “N”.

16 de abril de 2026, reporte tardío: Las autoridades reciben el reporte del fallecimiento con un día de retraso, lo que generó las primeras sospechas sobre la manipulación de la escena o el encubrimiento de los hechos por parte de los familiares presentes.

(X/@siete_letras)

21 de abril de 2026, clasificación inicial: El Ministerio Público inicia la carpeta de investigación bajo el protocolo de homicidio doloso, lo que desata fuertes críticas y exigencias de colectivos feministas para su reclasificación inmediata.

22 de abril de 2026, evidencia clave: Se difunden videos captados por una cámara de monitor de bebés en la vivienda. En el material se observa a la suegra, Erika “N”, disparando contra Carolina tras una discusión. Además, se filtró un audio donde la agresora le dice a su hijo: “Tú eres mío, y ella te robó”.

23 de abril de 2026, reclasificación a feminicidio: Ante la presión social y la evidencia visual, la Fiscalía de la Ciudad de México reclasifica el caso oficialmente como feminicidio.

24 de abril de 2026, búsqueda de justicia: Se intensifican las investigaciones sobre el papel del esposo por el tiempo que tardó en denunciar el ataque, mientras la suegra es señalada como la principal autora material del crimen.

Este domingo, familiares de Carolina Flores Gómez marcharon en Ensenada para exigir que el caso no quede impune.