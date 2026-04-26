México

Feminicidio de Carolina Flores: una suegra en fuga y una familia bajo sospecha por posesión de armas de alto calibre

La exreina de belleza fue asesinada a tiros por la madre de su esposo, Erika “N”, el 15 de abril en Polanco, Ciudad de México

Guardar
Composición de una mujer de cabello largo y ojos verdes mirando a la cámara, con un inserto mostrando a un oficial, armas y municiones en un entorno árido
Caso Carolina Flores: una suegra en fuga y un suegro bajo sospecha por supuesta portación de armas de alto calibre. (Carolina Flores. Instagram / Imagen ilustrativa IA)

El feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez añade un nuevo elemento que centra la atención pública en la investigación en curso a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Erika “N”, suegra de la modelo y principal sospechosa del crimen ocurrido el 15 de abril en la colonia Polanco, una zona exclusiva de la capital mexicana, se mantiene prófuga de la justicia.

Un video de una cámara instalada en el departamento que habitaban Carolina Flores y su esposo, Alejandro Sánchez Herrera, registró el momento en el que Erika “N” acciona un arma de fuego en contra de su nuera en al menos 12 ocasiones.

Vinculan al padre de Alejandro Sánchez Herrera a detención en Ensenada

Este domingo, familiares y amigos de Carolina Flores, acompañados de decenas de habitantes de Ensenada, marcharon para exigir a las autoridades que el caso no quede impune.

En declaraciones con reporteros al final de la manifestación pacífica, Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, hizo un llamado a Erika “N” para entregarse y enfrentar la justicia.

Asimismo, sostuvo que no tenía diferencias con su yerno Alejandro Sánchez Herrera, testigo principal del caso y actualmente tutor de la hija en común que tuvo con Carolina Flores. “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, sólo buscamos que se haga justicia”.

Este sábado se llevó a cabo una marcha pacífica en Ensenada, Baja California, para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores. (Crédito: X | @karlacamed)
Este sábado se llevó a cabo una marcha pacífica en Ensenada, Baja California, para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores. (Crédito: X | @karlacamed)

Mientras la manifestación se llevaba a cabo, en plataformas digitales surgieron señalamientos que vinculan a la familia Sánchez Herrera, concretamente a Juan Sánchez Frías, presunto suegro de Carolina Flores, con un caso de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército registrado entre 2015 y 2018.

El antiguo caso que resurge una década después

En X —anteriormente Twitter— y Facebook circularon publicaciones que hacían referencia a un caso consignado por medios nacionales en 2018, pero registrado un par de años antes, según la averiguación previa AP/PGR/BC/ENS/1328/08-I.

“Alejandro Sánchez Herrera, cuyo padre, Juan Sánchez Frías, en el 2018 fue detenido en condiciones muy extrañas (con todo un arsenal)”, se destacaba en distintas publicaciones.

Con base en un artículo de la época publicado en el portal Noroeste, se trata del caso de Juan Sánchez Frías, detenido en Ensenada, Baja California, con tres armas largas, una corta, una ballesta Barnett y casi 850 cartuchos útiles, informa la Secretaría de Seguridad Pública federal.

El arresto se dio en seguimiento a una denuncia ciudadana alerta sobre la posible comisión de un delito en el rancho “Los Gallos Amarillos”, localizado en Rancho Casa Blanca número 93, a la altura del kilómetro 83+000 del camino nacional Tecate-Ensenada, tramo Vallesitos-El Sauzal.

Es importante destacar que hasta el momento, tanto la FGJ CDMX como autoridades de Baja California no han confirmado ni negado una conexión del padre de Alejandro Sánchez Herrera con el hecho en Ensenada.

Previo a las publicaciones del caso de 2018, su figura se había mantenido fuera del ojo público y sin presencia en redes sociales.

Collage de imágenes muestra el rostro de un hombre barbudo sonriendo en la parte superior derecha y una mujer rubia tomando una selfie con un teléfono rosado en la parte inferior derecha
Vinculan al padre de Alejandro Sánchez Herrera a un caso de supuesta portación de armas. (Captura de pantalla: X)

¿Qué pasará con el esposo de Carolina Flores?

Aunque actualmente no está imputado por la fiscalía, Alejandro Sánchez Herrera podría pasar de testigo clave a cómplice de su feminicidio.

Blanca Ivonne Olvera Lezama, catedrática de la UNAM e investigadora de seguridad pública y feminicidio, indicó que existen elementos para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo acuse por feminicidio culposo, con base en el Artículo 22.

La experta indicó que la norma establece en el apartado Formas de autoría y participación que “son responsables del delito quienes lo realicen por sí o dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión”.

Sánchez Herrera denunció el asesinato de su esposa un día después y no impidió que su madre escapara.

Cronología del feminicidio de Carolina Flores Gómez

  • 15 de abril de 2026, el crimen: Carolina Flores es asesinada en su departamento en Polanco. El cuerpo presentaba impactos de bala, incluido uno en la cabeza. En el inmueble se encontraban su esposo, Alejandro “N”, y su suegra, Erika María “N”.
  • 16 de abril de 2026, reporte tardío: Las autoridades reciben el reporte del fallecimiento con un día de retraso, lo que generó las primeras sospechas sobre la manipulación de la escena o el encubrimiento de los hechos por parte de los familiares presentes.
(X/@siete_letras)
(X/@siete_letras)
  • 21 de abril de 2026, clasificación inicial: El Ministerio Público inicia la carpeta de investigación bajo el protocolo de homicidio doloso, lo que desata fuertes críticas y exigencias de colectivos feministas para su reclasificación inmediata.
  • 22 de abril de 2026, evidencia clave: Se difunden videos captados por una cámara de monitor de bebés en la vivienda. En el material se observa a la suegra, Erika “N”, disparando contra Carolina tras una discusión. Además, se filtró un audio donde la agresora le dice a su hijo: “Tú eres mío, y ella te robó”.
  • 23 de abril de 2026, reclasificación a feminicidio: Ante la presión social y la evidencia visual, la Fiscalía de la Ciudad de México reclasifica el caso oficialmente como feminicidio.
  • 24 de abril de 2026, búsqueda de justicia: Se intensifican las investigaciones sobre el papel del esposo por el tiempo que tardó en denunciar el ataque, mientras la suegra es señalada como la principal autora material del crimen.

Este domingo, familiares de Carolina Flores Gómez marcharon en Ensenada para exigir que el caso no quede impune.

Temas Relacionados

Carolina FloresPolancoErika María Guadalupe HerreraFeminicidioFGJ CDMXCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Científicos de la UNAM logran producir una molécula antioxidante a partir de la bacteria E. coli: estos son sus beneficios

En los humanos y otras especies animales, el resveratrol tiene un efecto protector contra múltiples enfermedades

Científicos de la UNAM logran producir una molécula antioxidante a partir de la bacteria E. coli: estos son sus beneficios

Así aplicará el Hoy No Circula para este lunes 27 de abril en CDMX y Edomex

Que un automóvil circule o no este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Así aplicará el Hoy No Circula para este lunes 27 de abril en CDMX y Edomex

Cámara de Senadores evaluará temas de justicia, seguridad y cooperación interestatal en la agenda final del periodo

Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, presentará ante el Senado el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029

Cámara de Senadores evaluará temas de justicia, seguridad y cooperación interestatal en la agenda final del periodo

¿Maru Campos no fue la única? Gobernadores fronterizos habrían hecho acuerdos con Texas para operar agentes en México

Tras el caso CIA en Chihuahua, una cuenta en X señala que otros gobernadores fronterizos habrían tenido acuerdos para introducir agentes al país

¿Maru Campos no fue la única? Gobernadores fronterizos habrían hecho acuerdos con Texas para operar agentes en México

UNAM advierte: 80% de quienes buscan cirugías estéticas padecen trastorno dismórfico

La motivación para someterse a cirugía estética suele estar influida por molestias psicológicas y la presión generada por redes sociales

UNAM advierte: 80% de quienes buscan cirugías estéticas padecen trastorno dismórfico
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Maru Campos no fue la única? Gobernadores fronterizos habrían hecho acuerdos con Texas para operar agentes en México

¿Maru Campos no fue la única? Gobernadores fronterizos habrían hecho acuerdos con Texas para operar agentes en México

Ataque armado en bar de Tapachula deja 3 personas muertas y 5 lesionadas

Reportan la desaparición de seis jóvenes en menos de 72 horas en Sonora: colectivo solicita ayuda a ciudadanía

Marina repele ataque en El Rosario, Sinaloa, tres agresores fueron neutralizados en poblado de Matatán

Procesan a 8 policías de Manzanillo que operaban como “halcones” del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Sólo en México: familia le dedica El Mono de Alambre con mariachi a su difunta en pleno panteón

Sólo en México: familia le dedica El Mono de Alambre con mariachi a su difunta en pleno panteón

CCXP 2026: la ilustradora Sadelionne planea segundo tomo de su proyecto original y lidia con la Inteligencia Artificial

El Chico Detergente en la CCXP 2026: límites creativos, dos seudónimos y vivir de la ilustración

Jesse & Joy hablan sobre el futuro del dueto tras rumores de separación: “También somos individuos”

Horacio Villalobos asegura que Endemol iniciará acciones jurídicas contra HotSpanish por presunto plagio

DEPORTES

Edgar Cadena sigue los pasos de Isaac del Toro tras ganar la Vuelta a Asturias

Edgar Cadena sigue los pasos de Isaac del Toro tras ganar la Vuelta a Asturias

Sedes mexicanas del Mundial 2026 vencen a Nueva York, Los Ángeles y Boston en calidad-precio

Supernova Génesis 2026: Ari Geli se BAJA de ÚLTIMO MOMENTO y confirman rival sorpresa para Milica

Destapan contrato millonario del exfutbolista Giovani Dos Santos con Pemex

Eddy Reynoso descarta un posible combate entre Canelo Álvarez y David Benavidez: “Esa pelea está muerta”