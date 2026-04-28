México Deportes

Cómo podría afectar a Chaquito Jiménez la convocatoria de Memote Martínez

La noticia de la llegada del referente de Pumas, así como la de “La Hormiga” González, complica el panorama para delanteros como Santiago, Berterame y Quiñones

Guardar
Con Raúl Jiménez prácticamente definido como titular, la inclusión de Guillermo Martínez y Armando González reconfigura la carrera por el puesto de delantero centro en la recta final de la carrera hacia el Mundial 2026. (Foto: Daniel Bartel-USA TODAY Sports)
Con Raúl Jiménez prácticamente definido como titular, la inclusión de Guillermo Martínez y Armando González reconfigura la carrera por el puesto de delantero centro en la recta final de la carrera hacia el Mundial 2026. (Foto: Daniel Bartel-USA TODAY Sports)

La convocatoria de Guillermo “Memote” Martínez y Armando “La Hormiga” González para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 cambió por completo la disputa por el puesto de delantero centro nacional.

Hasta hace unas semanas, Santiago Giménez y Germán Berterame parecían tener un camino más despejado para pelear por un lugar fijo en la lista definitiva, apoyados en su experiencia internacional y convocatorias previas.

PUBLICIDAD

Memote Martínez se posiciona como referente con unos Pumas que ocupan el liderato de la Liga MX, aportando potencia física y una función de revulsivo para la Selección. (Foto: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports)
Memote Martínez se posiciona como referente con unos Pumas que ocupan el liderato de la Liga MX, aportando potencia física y una función de revulsivo para la Selección. (Foto: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports)

Sin embargo, el llamado de Armando y Memote reconfiguró el escenario: el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre priorizó el presente futbolístico, la eficacia goleadora y el perfil físico sobre el simple historial de los jugadores. Ahora, tanto Giménez como Berterame enfrentan una competencia más cerrada y un margen de error mucho menor.

Rivales directos y menos lugares disponibles

De manera particular, la llegada de Memote Martínez cambió la ecuación para los atacantes.

PUBLICIDAD

  • La Selección suele repartir sólo tres o, por mucho, cuatro lugares entre los nueves; con Raúl Jiménez prácticamente fijo en la titularidad, la competencia se volvió feroz.
  • Martínez llega como líder del torneo con Pumas, con gol, físico y una función de revulsivo, desplazando a quienes partían como favoritos para el puesto.
  • Giménez y Berterame compiten ahora directamente entre ellos, en una batalla con esperanzas de que se abra una cuarta plaza.
Con Raúl Jiménez prácticamente fijo como titular, sólo quedaría, a lo mucho,un cupo disputado por los delanteros mexicanos. REUTERS/Henry Romero
Con Raúl Jiménez prácticamente fijo como titular, sólo quedaría, a lo mucho,un cupo disputado por los delanteros mexicanos. REUTERS/Henry Romero

Este escenario obliga a ambos a elevar su nivel y aprovechar al máximo cada oportunidad, tanto en club como en selección.

El momento de Martínez y González

La convocatoria de Memote y “La Hormiga” manda un mensaje claro al vestuario: la actualidad y la capacidad de respuesta inmediata son tomadas como prioridad.

  • Chaquito viene saliendo de una lesión y apenas ha sumado minutos con el AC Milan, sin goles en los últimos meses.
  • Berterame, aunque logró goles recientes en la MLS, tuvo un semestre irregular con Inter Miami.
  • Martínez, incluso sin ser titular fijo en Pumas, mantiene un promedio de gol superior y aporta una variante física diferente.
Giménez, afectado por una reciente lesión y poca actividad en el AC Milan, deberá demostrar su valía para no quedar fuera tras el llamado de Armando González(Jesús Avilés / Infobae México)
Giménez, afectado por una reciente lesión y poca actividad en el AC Milan, deberá demostrar su valía para no quedar fuera tras el llamado de Armando González(Jesús Avilés / Infobae México)

De esta manera, ambos jugadores llegan con la obligación de demostrar que pueden ofrecer más en el corto plazo si quieren colarse en la lista final.

Menor margen de error y presión extra

Con la competencia tan cerrada, cualquier detalle puede ser decisivo.

  • Un bajón de rendimiento, una nueva lesión o la falta de goles pueden dejar a Giménez o Berterame fuera de la Copa Mundial.
  • El cuerpo técnico ha observado no sólo los registros, sino la utilidad táctica y la disposición para adaptarse a diferentes escenarios.
  • La inclusión de Memote y González advierte que el equipo está abierto a sorpresas y que nadie tiene el lugar asegurado.
Santiago Giménez y Germán Berterame afrontan ahora una lucha directa y con menor margen de error tras los nuevos llamados. (AP Foto/Rick Scuteri)
Santiago Giménez y Germán Berterame afrontan ahora una lucha directa y con menor margen de error tras los nuevos llamados. (AP Foto/Rick Scuteri)

En este contexto, tanto Chaquito como Berterame deberán responder con goles y presencia, ya que la última palabra la tendrán el momento y la aportación real en la cancha.

Temas Relacionados

Santiago GiménezMemote MartínezGermán BerterameArmando GonzálezSelección Mexicana Mundial 2026PumasChivasLiga MXConvocatoria Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El mexicano Diego Pavia firma con los Ravens de Baltimore

De raíces mexicanas y contra todo pronóstico, Pavia buscará ganarse un lugar en la NFL a pesar de no haber sido seleccionado en el draft 2026

El mexicano Diego Pavia firma con los Ravens de Baltimore

Sergio Canales se despide de Rayados y asegura que se marcha “con el corazón lleno”

El mediocampista español finalizó su etapa con los regiomontanos y también concluyó su paso por la Liga MX pues apunta a otros proyectos lejos del futbol mexicano

Sergio Canales se despide de Rayados y asegura que se marcha “con el corazón lleno”

Memote Martínez dedica mensaje a Pumas al ser convocado al Mundial

El referente universitario recibió su llamado con el combinado dirigido por Javier Aguirre a pocos días del inicio de la Liguilla

Memote Martínez dedica mensaje a Pumas al ser convocado al Mundial

¡Atlante ya tiene casa! Esta es la televisora que transmitirá los partidos de los Potros

La estrategia televisiva para la próxima temporada busca captar nuevos públicos y renovar el fervor por el histórico club capitalino

¡Atlante ya tiene casa! Esta es la televisora que transmitirá los partidos de los Potros

Chivas vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

Este duelo marcará la revancha de ambas finales que ganó el cuadro tapatío frente a los hidalguenses, tanto en 2017 como en 2022

Chivas vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR abre dos investigaciones por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

FGR abre dos investigaciones por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

El Ejército asegura arsenal y blindajes en Sinaloa tras enfrentamiento con sicarios

Cuatro agentes de la CIA y un narcolaboratorio: así fue el operativo en Chihuahua que destapó colaboración con EEUU, según FGE

Aseguran cargamento de cocaína, cristal y goma de opio oculto en tráiler con verdura en Sonora

Defensa niega que narcolaboratorio hallado en Chihuahua sea el más grande

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de abril

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de abril

¿Fue castigo? Wendy Guevara revela por qué le cerraron su cuenta de Instagram con 8 millones de seguidores

El abandono de los padres desde la mirada de las infancias: ‘El diablo fuma...’, elogiada ópera prima del cineasta mexicano Ernesto Martínez Bucio

David Byrne anuncia gira por México: fechas, ciudades y preventa para el líder de Talking Heads en ‘Who is the Sky? Tour’

Cuánto cuestan los boletos para Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros de CDMX

DEPORTES

El mexicano Diego Pavia firma con los Ravens de Baltimore

El mexicano Diego Pavia firma con los Ravens de Baltimore

Sergio Canales se despide de Rayados y asegura que se marcha “con el corazón lleno”

Memote Martínez dedica mensaje a Pumas al ser convocado al Mundial

¡Atlante ya tiene casa! Esta es la televisora que transmitirá los partidos de los Potros

Chivas vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil