Cómo podría afectar a Chaquito Jiménez la convocatoria de Memote Martínez

Con Raúl Jiménez prácticamente definido como titular, la inclusión de Guillermo Martínez y Armando González reconfigura la carrera por el puesto de delantero centro en la recta final de la carrera hacia el Mundial 2026. (Foto: Daniel Bartel-USA TODAY Sports)

La convocatoria de Guillermo “Memote” Martínez y Armando “La Hormiga” González para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 cambió por completo la disputa por el puesto de delantero centro nacional.

Hasta hace unas semanas, Santiago Giménez y Germán Berterame parecían tener un camino más despejado para pelear por un lugar fijo en la lista definitiva, apoyados en su experiencia internacional y convocatorias previas.

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Memote Martínez se posiciona como referente con unos Pumas que ocupan el liderato de la Liga MX, aportando potencia física y una función de revulsivo para la Selección. (Foto: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports)

Sin embargo, el llamado de Armando y Memote reconfiguró el escenario: el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre priorizó el presente futbolístico, la eficacia goleadora y el perfil físico sobre el simple historial de los jugadores. Ahora, tanto Giménez como Berterame enfrentan una competencia más cerrada y un margen de error mucho menor.

Rivales directos y menos lugares disponibles

De manera particular, la llegada de Memote Martínez cambió la ecuación para los atacantes.

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La Selección suele repartir sólo tres o , por mucho, cuatro lugares entre los nueves; con Raúl Jiménez prácticamente fijo en la titularidad, la competencia se volvió feroz.

Martínez llega como líder del torneo con Pumas , con gol, físico y una función de revulsivo, desplazando a quienes partían como favoritos para el puesto.

Giménez y Berterame compiten ahora directamente entre ellos, en una batalla con esperanzas de que se abra una cuarta plaza.

Con Raúl Jiménez prácticamente fijo como titular, sólo quedaría, a lo mucho,un cupo disputado por los delanteros mexicanos. REUTERS/Henry Romero

Este escenario obliga a ambos a elevar su nivel y aprovechar al máximo cada oportunidad, tanto en club como en selección.

El momento de Martínez y González

La convocatoria de Memote y “La Hormiga” manda un mensaje claro al vestuario: la actualidad y la capacidad de respuesta inmediata son tomadas como prioridad.

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Chaquito viene saliendo de una lesión y apenas ha sumado minutos con el AC Milan , sin goles en los últimos meses.

Berterame , aunque logró goles recientes en la MLS , tuvo un semestre irregular con Inter Miami .

Martínez, incluso sin ser titular fijo en Pumas, mantiene un promedio de gol superior y aporta una variante física diferente.

Giménez, afectado por una reciente lesión y poca actividad en el AC Milan, deberá demostrar su valía para no quedar fuera tras el llamado de Armando González(Jesús Avilés / Infobae México)

De esta manera, ambos jugadores llegan con la obligación de demostrar que pueden ofrecer más en el corto plazo si quieren colarse en la lista final.

Menor margen de error y presión extra

Con la competencia tan cerrada, cualquier detalle puede ser decisivo.

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Un bajón de rendimiento, una nueva lesión o la falta de goles pueden dejar a Giménez o Berterame fuera de la Copa Mundial .

El cuerpo técnico ha observado no sólo los registros, sino la utilidad táctica y la disposición para adaptarse a diferentes escenarios.

La inclusión de Memote y González advierte que el equipo está abierto a sorpresas y que nadie tiene el lugar asegurado.

Santiago Giménez y Germán Berterame afrontan ahora una lucha directa y con menor margen de error tras los nuevos llamados. (AP Foto/Rick Scuteri)

En este contexto, tanto Chaquito como Berterame deberán responder con goles y presencia, ya que la última palabra la tendrán el momento y la aportación real en la cancha.