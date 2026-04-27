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“No hay de otra”: Sheinbaum apunta a la Fiscalía de Chihuahua o al Secretario de Seguridad estatal por operación de la CIA

La presidenta aseguró que la gobernadora Maru Campos “se comprometió a avanzar” tras los hechos

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Sheinbaum también señaló que las autoridades estadounidenses se comprometieron a cumplir con las leyes mexicanas. (Infobae-Itzallana)
Sheinbaum también señaló que las autoridades estadounidenses se comprometieron a cumplir con las leyes mexicanas. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los posibles responsables de buscar la cooperación de agentes de la CIA en la localización de un narcolaboratorio en Chihuahua podrían ser la Fiscalía General del Estado o el Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que “no hay de otra”, luego de que no se informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la participación de los agentes en operaciones en el estado de Chihuahua.

“O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el Secretario de Seguridad, no hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución”, dijo luego de ser cuestionada al respecto.

Maru Campos “se comprometió a seguir avanzando”, afirmó Sheinbaum tras los hechos

Mediante sus canales oficiales, la gobernadora de Chihuahua emitió el mensaje y compartió la fotografía. Crédito: X - @MaruCampos_G
Mediante sus canales oficiales, la gobernadora de Chihuahua emitió el mensaje y compartió la fotografía. Crédito: X - @MaruCampos_G

Lo anterior lo refirió luego de señalar que durante la reunión que sostuvo la gobernadora María Eugenia Campos Galván con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la mandataria estatal “se comprometió a seguir avanzando”.

“El secretario de Seguridad lo que le planteó es que era una violación que el Gobierno Federal no tenía conocimiento y que no se habían seguido los procedimiento para poder informar al Gobierno Federal, entonces ella se comprometió a seguir avanzando”, afirmó.

De acuerdo con Sheinbaum, las autoridades federales no conocían de manera pública la participación de los agentes de la CIA en acciones en el estado de Chihuahua, sino que fue hasta la conferencia de prensa realizada por la gobernadora en la se informó la creación de una unidad especial para investigar los hechos.

Ante esto, señaló que sería la Fiscalía del Estado o el Secretario de Seguridad Pública quienes habrían buscado la colaboración con los Estados Unidos, por lo que dijo que el Gabinete de Seguridad seguirá informando para proceder tras la violación de las leyes mexicanas.

Agencias estadounidenses tendrían operaciones desde uno de los pisos de la Torre Centinela de Chihuahua, cerebro de la seguridad estatal.(Infobae-Itzallana)
Agencias estadounidenses tendrían operaciones desde uno de los pisos de la Torre Centinela de Chihuahua, cerebro de la seguridad estatal.(Infobae-Itzallana)

*Información en desarrollo...

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