Sergio Canales se despide de Rayados y asegura que se marcha “con el corazón lleno”

Sergio Canales terminó su etapa en el conjunto de Rayados, luego de que el equipo fracasó en el Clausura 2026 al no clasificar a la liguilla, el español decidió que era momento de terminar su etapa en el conjunto de Monterrey y aseguró que se va con "el corazón lleno" por todo lo vivido en la institución (X/ @Rayados)

Es un hecho, la etapa de Sergio Canales en el club Monterrey finalizó este martes 28 de abril. A través de redes sociales, los Rayados se despidieron del mediocampista español que se volvió un referente dentro y fuera de la cancha.

Luego de seis torneos donde acumuló 118 partidos, 46 goles y 20 asistencias en la Liga MX, Canales se despidió del club y la afición que lo arropó desde su llegada. A través de un video compartido en redes sociales, el futbolista de 35 años se sinceró sobre las emociones que le generó despedirse de la institución.

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Sergio Canales se despidió de Monterrey FC con un mensaje dirigido a la afición y al club, en el que expresó la dificultad de dejar un lugar que sintió como su casa. “Despedirse de un lugar que has sentido como casa nunca es sencillo. Por eso hoy me cuesta encontrar las palabras. Llegué a Rayados con muchísima ilusión, con ganas de competir, de aportar y de vivir una etapa importante tanto en lo profesional como en lo personal. Desde el primer día sentí algo muy especial, el cariño de esta afición”, señaló el futbolista.

Sergio Canales se despidió de Rayados (X/ @Rayados)

La emotiva despedida de Sergio Canales a la afición de Rayados

En su mensaje, Canales destacó que se lleva consigo momentos imborrables, no solo relacionados con partidos, goles o victorias, sino también con la forma en que la ciudad de Monterrey y su gente acogieron a él y a su familia.

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Afirmó: “Me llevo momentos que no voy a olvidar nunca. No solo partidos, goles o victorias, sino la forma en la que esta ciudad y su gente nos abrazaron a mí y a mi familia. Monterrey nos hizo sentir en casa y eso vale muchísimo”.

El mediocampista explicó que su salida responde a una decisión personal, tomada después de una reflexión profunda y compartida con el club. “En el futbol, como en la vida, a veces toca tomar decisiones difíciles. Después de pensarlo mucho, he decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Es una decisión personal que he transmitido al club, tomada desde la reflexión, desde el cariño y también desde el respeto a todo lo vivido aquí”, detalló.

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Canales agradeció a la afición por el apoyo brindado en todo momento (REUTERS/Daniel Becerril)

Canales agradeció a la afición por el apoyo brindado en todo momento, tanto en las situaciones favorables como en las adversas. “Quiero que sepáis que me voy con gratitud, con respeto y con el corazón lleno. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Gracias a vosotros, afición, por estar siempre en los buenos momentos y también en los más difíciles, por el cariño y por hacerme sentir siempre tan querido”, manifestó en su despedida.

El jugador expresó su deseo de que el equipo logre el campeonato que la afición espera. “Ojalá se den las cosas, porque esta afición merece ser campeona pronto. De verdad lo deseo de corazón”, expresó Canales, quien concluyó su mensaje resaltando el significado especial que Rayados mantendrá para él y su familia: “Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia. Gracias por todo. Nos volveremos a encontrar", finalizó.

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