El Banco Mundial y la Secretaría de Economía presentan informe sobre normas para el desarrollo en México

Banco Mundial y Gobierno de México presentan el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2025: Normas para el Desarrollo

El Banco Mundial y la Secretaría de Economía de México presentaron este 28 de abril de 2026, en la Ciudad de México, el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2025: Normas para el Desarrollo, que destaca el papel estratégico de las normas y estándares como infraestructura clave para el crecimiento económico, la competitividad y la integración productiva del país.

El informe subraya que las normas y estándares constituyen uno de los pilares de la economía contemporánea. Su correcta implementación permite mejorar la calidad y confiabilidad de bienes y servicios, facilita el comercio y refuerza la confianza en los mercados.

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Para México, la infraestructura de la calidad adquiere una importancia igual o mayor que otros elementos, como las obras públicas o la tecnología, proponiendo aprovecharla para impulsar la integración a cadenas de valor global.

El análisis presentado por el Grupo Banco Mundial y el Gobierno de México representa el primer estudio integral sobre el papel de la estandarización en el desarrollo económico global. Entre sus principales hallazgos, el documento señala que el uso estratégico de normas y estándares puede:

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Incrementar la productividad nacional

Facilitar el comercio internacional gracias a la unificación de requisitos técnicos

Mejorar la presencia de México en cadenas de valor internacionales

Hecho en México: la marca oficial que reconoce el valor y la calidad de nuestros productos

La internacionalización de los mercados, según el Informe, depende cada vez más de normas de calidad, esquemas de certificación y requisitos técnicos especializados, los cuales generan confianza y seguridad en las transacciones comerciales a nivel mundial.

Los países que fortalecen sus capacidades en normalización, acreditación, certificación y metrología elevan su competitividad y logran acceder a oportunidades de desarrollo económico. En ese marco, México, al robustecer estos sistemas, puede consolidarse como un actor destacado en los flujos internacionales de comercio.

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Impulso a la certificación, calidad hecha en México

Durante la presentación, la Secretaría de Economía destacó los avances en la consolidación de la infraestructura de calidad nacional. Este concepto engloba a las instituciones, normas y mecanismos que garantizan la excelencia y seguridad de los productos y servicios mexicanos.

Una de las principales acciones es el fortalecimiento de la certificación “Hecho en México”, un distintivo dirigido a promover la calidad y autenticidad de los productos hechos en el país. Esta herramienta tiene como objetivos:

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Fortalecer la identidad productiva mexicana

Generar confianza entre consumidores y socios comerciales a nivel nacional e internacional

Mejorar la competitividad de los productos mexicanos

Además, se resaltaron los avances en normas y procesos de certificación relacionados con el turismo comunitario sostenible. Estas regulaciones buscan fomentar prácticas responsables, desarrollar capacidades productivas en comunidades rurales y abrir nuevas oportunidades económicas en territorios turísticos, alineándose con la tendencia global hacia la inclusión y la sostenibilidad.

Las autoridades mencionaron que estas acciones forman parte del compromiso con la adopción de estándares internacionales que faciliten la participación de las PYMES mexicanas en cadenas de valor nacionales e internacionales.

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Colaboración internacional para sistemas de normas sólidos

El informe destaca que la mejora en certificaciones incrementa la calidad, estimula la innovación y expande el acceso de empresas mexicanas a nuevos mercados.

Durante el evento, Mark Roland Thomas, el director del Banco Mundial subrayó la oportunidad que representa el actual esquema de revisión del tratado comercial regional, donde el uso de normas y estándares puede fortalecer la posición de México en Norteamérica.

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La reunión concluyó reafirmando que la apuesta por la cooperación internacional y la homologación de normas es esencial para el desarrollo futuro de México, fortaleciendo la confianza en sus mercados y el posicionamiento global del sector productivo nacional.