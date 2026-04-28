México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 28 de abril: se reporta percance vehicular en Calz. Tlalpan

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14:24 hsHoy

Precaución vial: percance vehicular en Calz. Tlalpan al sur, a la altura de Cda. de Textitlán.

Como alternativa, se recomienda utilizar Calzada de Miramontes.

14:05 hsHoy

Precaución vial: se prevén afectaciones durante el día en Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, por el arribo de feligreses a la Iglesia de San Hipólito.

Como alternativa vial, se recomienda tomar rutas alternas en la zona.

13:19 hsHoy

Asentamientos al cruce con semáforos en Paseo de las Palmas, desde Anillo Periférico hacia Cofre de Perote.

13:18 hsHoy

Bloqueo por manifestantes en Av. Insurgentes Norte, a la altura de Ciudad Universitaria.Como alternativa vial, se recomienda utilizar Av. Delfín Madrigal.

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