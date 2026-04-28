Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 28 de abril: se reporta percance vehicular en Calz. Tlalpan

Bloqueo por manifestantes en Av. Insurgentes Norte , a la altura de Ciudad Universitaria .Como alternativa vial, se recomienda utilizar Av. Delfín Madrigal .

Asentamientos al cruce con semáforos en Paseo de las Palmas , desde Anillo Periférico hacia Cofre de Perote .

Precaución vial: se prevén afectaciones durante el día en Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma , en la alcaldía Cuauhtémoc , por el arribo de feligreses a la Iglesia de San Hipólito .

Precaución vial: percance vehicular en Calz. Tlalpan al sur, a la altura de Cda. de Textitlán .

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