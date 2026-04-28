Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 28 de abril: se reporta percance vehicular en Calz. Tlalpan

14:24 hsHoy
Precaución vial: percance vehicular en Calz. Tlalpan al sur, a la altura de Cda. de Textitlán.
Como alternativa, se recomienda utilizar Calzada de Miramontes.
14:05 hsHoy
Precaución vial: se prevén afectaciones durante el día en Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, por el arribo de feligreses a la Iglesia de San Hipólito.
Como alternativa vial, se recomienda tomar rutas alternas en la zona.
13:19 hsHoy
Asentamientos al cruce con semáforos en Paseo de las Palmas, desde Anillo Periférico hacia Cofre de Perote.
13:18 hsHoy
Bloqueo por manifestantes en Av. Insurgentes Norte, a la altura de Ciudad Universitaria.Como alternativa vial, se recomienda utilizar Av. Delfín Madrigal.