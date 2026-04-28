México

García Harfuch se reúne con gobernador de Oaxaca para revisar acciones de seguridad en la entidad

Durante el encuentro se analizaron resultados, áreas de oportunidad y el uso de recursos federales en proyectos clave

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La coordinación entre el gobierno federal y estatal se mantiene como eje central de la estrategia de seguridad en Oaxaca.
La coordinación entre el gobierno federal y estatal se mantiene como eje central de la estrategia de seguridad en Oaxaca.

La coordinación entre el gobierno federal y estatal en materia de seguridad se mantiene como eje central en Oaxaca, donde autoridades revisaron avances, definieron nuevas acciones y acordaron reforzar la estrategia vigente para garantizar la tranquilidad de la población.

Seguridad en Oaxaca: evaluación de estrategia entre Harfuch y Salomón Jara

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para evaluar los resultados de las acciones implementadas en materia de seguridad en la entidad.

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La seguridad en Oaxaca se mantiene como una prioridad en la agenda federal y estatal. Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán
La seguridad en Oaxaca se mantiene como una prioridad en la agenda federal y estatal. Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

Durante el encuentro, ambos funcionarios analizaron los avances alcanzados, así como las áreas de oportunidad que permitirán fortalecer las condiciones de paz en el estado.

La revisión incluyó el seguimiento puntual de operativos, coordinación interinstitucional y estrategias enfocadas en la reducción de la incidencia delictiva.

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Estrategia Nacional de Seguridad Pública: coordinación clave en Oaxaca

El mandatario estatal reiteró el respaldo de su administración a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, destacando que la colaboración con el Gobierno de México ha sido fundamental para consolidar acciones en las ocho regiones de Oaxaca.

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La Estrategia Nacional de Seguridad Pública se mantiene como eje rector de las acciones en los estados. (FGEO)

En este sentido, se subrayó que la coordinación entre autoridades federales y estatales continuará como una prioridad para garantizar resultados sostenidos en materia de seguridad, mediante operativos conjuntos y el fortalecimiento institucional.

Inversión en seguridad Oaxaca 2026: más de 312 millones de pesos

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la asignación de recursos federales.

García Harfuch informó que Oaxaca recibió más de 312 millones de pesos provenientes de fondos destinados a la seguridad pública.

Estos recursos serán canalizados, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el desarrollo de 24 proyectos estratégicos enfocados en mejorar las capacidades de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

5 detenidos Oaxaca
La inversión en seguridad en Oaxaca supera los 312 millones de pesos provenientes de fondos federales. (FGEO)

Proyectos de seguridad en Oaxaca: fortalecimiento institucional y profesionalización

Los proyectos contemplados buscan no solo mejorar la infraestructura y equipamiento, sino también impulsar la profesionalización de los cuerpos de seguridad, un aspecto clave para garantizar una respuesta efectiva ante la delincuencia.

Entre las acciones prioritarias se incluyen programas de capacitación, modernización tecnológica y fortalecimiento de las capacidades operativas de las corporaciones estatales y municipales.

Acciones de seguridad en Oaxaca: acuerdos para mantener la coordinación permanente

Al término del encuentro, ambas autoridades acordaron dar continuidad a las acciones implementadas dentro de la estrategia nacional, con el objetivo de mantener la tendencia de mejora en los indicadores de seguridad.

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Las acciones de seguridad en Oaxaca se mantienen en coordinación entre autoridades federales y estatales. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Asimismo, se destacó la importancia de sostener una comunicación constante entre los distintos niveles de gobierno para responder de manera oportuna a los retos que enfrenta la entidad.

Temas abordados durante la reunión de seguridad:

  • Evaluación de los resultados de las acciones de seguridad en Oaxaca
  • Seguimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en la entidad
  • Revisión de avances y áreas de mejora en la reducción del delito
  • Coordinación entre autoridades federales y estatales
  • Aplicación de recursos federales en proyectos de seguridad
  • Fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia
  • Profesionalización de los cuerpos policiales y operativos

La reunión reafirma el compromiso de ambos niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en Oaxaca mediante inversión, coordinación y seguimiento permanente a las acciones implementadas.

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