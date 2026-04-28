México

Qué opción hay si no quiero hacer el registro de celular con CURP

La regulación busca frenar delitos y limitar el uso anónimo de dispositivos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las líneas que no hayan sido vinculadas correctamente a una CURP antes del 30 de junio de 2026 serán suspendidas. Esto significa que perderán el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El límite para registrar el celular según las disposiciones que el gobierno de México estableció para vincular todas las líneas de telefonía móvil con la Clave única de Registro de Población (CURP) está cada día más cerca.

Ante esto, algunos usuarios aún muestran preocupación por el manejo de sus datos personales y privacidad.

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La disposición tiene como propósito combatir el uso anónimo de celulares en delitos como la extorsión y el fraude telefónico. El registro es obligatorio para líneas nuevas y activas en todo el país.

La fecha límite para completar este trámite es el 30 de junio de 2026, sin excepción ni prórrogas. Al vencer el plazo, toda línea no registrada con CURP será suspendida de manera indefinida.

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Para registrar una línea, el usuario debe presentar su CURP y una identificación oficial vigente.

El proceso puede realizarse en centros de atención de las operadoras o a través de plataformas digitales autorizadas. En el trámite digital se solicita una fotografía en tiempo real para validar la identidad, pero esta imagen no se almacena.

Límite de líneas por persona

manos, teclado, celular, detalle, tecnología, trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
manos, teclado, celular, detalle, tecnología, trabajo, paseo, reunión, cena, emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada persona física puede registrar hasta diez líneas móviles asociadas a su CURP. Si se supera este límite, no se permitirá el alta de nuevas líneas, salvo justificación por actividad empresarial o cambio de régimen fiscal. Personas morales o físicas con actividad empresarial pueden solicitar la inscripción de más líneas, siempre que acrediten la necesidad.

Consecuencias para líneas no registradas

Las líneas que no hayan sido vinculadas correctamente a una CURP antes del 30 de junio de 2026 serán suspendidas. Esto significa que perderán el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles. Para reactivar el servicio, el usuario deberá completar el registro.

No existe una vía legal para conservar una línea móvil activa en México sin haber realizado el registro con CURP. No se contemplan excepciones para líneas prepagadas ni para equipos adquiridos en el extranjero si operan con números nacionales.

Protección de datos y requisitos especiales

Un plano medio muestra a una persona sosteniendo un smartphone negro en sus manos y tocando la pantalla para desbloquearla con un código.
Los menores de edad no pueden registrar líneas a su nombre; el trámite lo realiza un tutor legal. Los extranjeros pueden registrar líneas mediante un CURP temporal y pasaporte vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo se solicita el nombre, la CURP y el número telefónico. Las operadoras están obligadas a resguardar los datos personales y solo las autoridades judiciales pueden solicitar acceso a esa información en caso de investigaciones.

Los menores de edad no pueden registrar líneas a su nombre; el trámite lo realiza un tutor legal. Los extranjeros pueden registrar líneas mediante un CURP temporal y pasaporte vigente.

Recomendaciones y seguimiento

Se recomienda a los usuarios verificar el estado de su registro a través de los portales oficiales de sus compañías telefónicas y evitar proporcionar su información personal en sitios no autorizados, para prevenir fraudes.

Esta medida representa un cambio en la regulación de telecomunicaciones en México y refuerza el control sobre la titularidad de los servicios móviles.

Las “alternativas” propuestas en redes sociales

Tarjeta SIM - eSIM - celulares - tecnología - 23 de abril
Estas opciones no ofrecen la funcionalidad de un número telefónico del país ni permiten el acceso a servicios como la banca digital, que suele estar vinculada directamente a una línea registrada (Imagen ilustrativa Infobae)

Ante la negativa de proporcionar sus datos personales, algunos usuarios han buscado alternativas como el uso de aplicaciones de mensajería que no requieren número telefónico, entre ellas Telegram o Discord.

También se ha observado la adopción de e-SIM de operadoras internacionales. Sin embargo, estas opciones no ofrecen la funcionalidad de un número telefónico del país ni permiten el acceso a servicios como la banca digital, que suele estar vinculada directamente a una línea registrada.

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