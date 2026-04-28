México

Curp Biométrica: estos son los trámites del IMSS que la solicitarán en mayo 2026

Los usuarios deberán presentar una identificación renovada que utiliza datos biométricos, lo que busca agilizar la atención y reforzar la protección contra fraudes

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curp Biométrica-IMSS
La medida reemplaza las credenciales tradicionales y responde a una estrategia federal enfocada en fortalecer la seguridad y la eficiencia en los procesos presenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) endurece sus requisitos de identificación para diversos trámites administrativos en todo el país.

Y es que a partir de este mes, la institución solicitará la CURP Biométrica, un documento que integra datos personales, huellas dactilares y fotografía, con el objetivo de reforzar la seguridad en la validación de identidad.

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El IMSS ha requerido la CURP biométrica para todos los trámites presenciales desde la segunda quincena de marzo de 2026, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Esta disposición convierte a la Clave Única de Registro de Población con huellas digitales y fotografía en el único documento válido de identificación ante el IMSS, como ordena el artículo 91 Bis de la Ley General de Población.

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La medida, acordada entre el IMSS y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, busca fortalecer la seguridad en la identificación y agilizar la atención en ventanillas del instituto, según informa el Diario Oficial de la Federación.

Hasta que la implementación sea total, el IMSS permite que la ciudadanía presente una identificación oficial vigente con fotografía en caso de no contar con la CURP biométrica.

Sin embargo, una vez concluido el periodo de transición, solo la CURP biométrica será admitida para el servicio presencial, lo que implica la sustitución definitiva de otras identificaciones oficiales por lo que se exhorta a la población a comenzar a implementar su uso.

La inclusión de información biométrica está diseñada para robustecer los procesos de autenticación y reducir el riesgo de suplantación de identidad en los servicios del IMSS.

Este cambio impacta desde la solicitud de pensiones hasta el registro de beneficiarios y movimientos afiliatorios, marcando una nueva etapa en la digitalización de los servicios del instituto.

La disposición ha generado debate sobre la protección de los datos personales y el acceso igualitario a este documento, toda vez que originalmente el trámite se planteó como opcional. (Jesús Avilés/Infobae México)
La disposición ha generado debate sobre la protección de los datos personales y el acceso igualitario a este documento, toda vez que originalmente el trámite se planteó como opcional. (Jesús Avilés/Infobae México)

Cuáles son los trámites del IMSS que solicitarán la Curp Biométrica en mayo

En mayo de 2026, el IMSS solicita la CURP Biométrica para varios trámites clave en todo el país.

La CURP Biométrica incorpora huellas dactilares, fotografía y escaneo de iris, lo que permite validar la identidad de las personas que acceden a servicios y prestaciones.

Los trámites del IMSS que requieren la CURP Biométrica desde mayo son los siguientes:

  • Solicitud de pensión (por Ley 73 o Ley 97)
  • Alta de beneficiarios (registro de hijos, cónyuges o padres)
  • Cambio de clínica o consultorio (para actualizar domicilio y asignar UMF)
  • Retiro parcial por desempleo (movimientos relacionados con la AFORE)
  • Corrección de datos personales (modificaciones en nombre, fecha de nacimiento o NSS)
  • Movimientos afiliatorios de trabajadores: alta, baja, modificación salarial (IMSS-02-009)
  • Alta patronal e inscripción en riesgos de trabajo (IMSS-02-001)
  • Asignación o cancelación del Registro Patronal Único (IMSS-02-067)
  • Obtención del Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y Certificado Digital (IMSS-02-042)
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En trámites presenciales, puedes identificarte con la CURP Biométrica o, durante la transición, con una identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte).

Sin embargo, la tendencia es que la CURP Biométrica sea el único medio de identificación en el futuro cercano.

Si necesitas obtener tu CURP Biométrica, debes acudir a módulos del RENAPO o al Registro Civil. El trámite es presencial y gratuito, y los datos quedan vinculados al IMSS en un plazo de 24 a 72 horas.

Personas adultas mayores con problemas de movilidad pueden solicitar brigadas domiciliarias para la captura de sus datos.

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