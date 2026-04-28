México

Aseguran cargamento de cocaína, cristal y goma de opio oculto en tráiler con verdura en Sonora

La droga fue localizada en un doble fondo de la caja refrigerada durante una inspección en el puesto de seguridad de Querobabi, en el municipio de Opodepe

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El tractocamión contaba con un fondo falso. (Crédito: Guardia Nacional)
El tractocamión contaba con un fondo falso. (Crédito: Guardia Nacional)

El conductor de un tractocamión fue detenido en Sonora luego de que autoridades localizaran un cargamento de cocaína, cristal y goma de opio oculto en un doble fondo de la caja refrigerada de la unidad que transportaba cajas con verdura.

El aseguramiento ocurrió en el puesto de seguridad de Querobabi, ubicado en el municipio de Opodepe, durante una revisión de rutina a cargo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

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Anomalías en la estructura de la caja

De acuerdo con la información oficial, durante la inspección inicial los agentes detectaron anomalías en la estructura del remolque mediante equipo de revisión no intrusiva, lo que derivó en una inspección física más detallada del tractocamión.

Al revisar la caja de carga, el personal encontró un doble fondo acondicionado detrás de la mercancía transportada, espacio que presuntamente era utilizado para ocultar el narcótico y evitar su detección en retenes carreteros.

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El decomiso se realizó en uno de los principales puntos de revisión de seguridad instalados en Sonora. (Crédito: Guardia Nacional)
El decomiso se realizó en uno de los principales puntos de revisión de seguridad instalados en Sonora. (Crédito: Guardia Nacional)

Fueron hallados 33 paquetes con droga

Dentro de ese compartimento fueron hallados 33 paquetes con aproximadamente 34 kilogramos de cocaína, 26 paquetes con 14 kilogramos de cristal y dos recipientes con un kilogramo de goma de opio.

Tras el hallazgo, el operador fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público Federal junto con la droga asegurada y el tractocamión utilizado para el traslado.

Las autoridades deberán determinar el origen del cargamento, su posible destino y si el detenido tiene vínculos con alguna organización criminal dedicada al trasiego de drogas.

El decomiso se realizó en uno de los principales puntos de revisión de seguridad instalados en Sonora, entidad considerada estratégica dentro de las rutas utilizadas para el traslado de narcóticos hacia la frontera con Estados Unidos.

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