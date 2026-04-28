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¡Atlante ya tiene casa! Esta es la televisora que transmitirá los partidos de los Potros

La estrategia televisiva para la próxima temporada busca captar nuevos públicos y renovar el fervor por el histórico club capitalino

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Atlante regresa a la Primera División de México (X/ @Atlante)
Atlante regresa a la Primera División de México (X/ @Atlante)

El Atlante, luego de pasar 12 años fuera del máximo circuito, regresa a la Primera División del futbol mexicano y sus partidos serán transmitidos por televisión abierta a partir del Apertura 2026.

El club consolidó este lunes un acuerdo para que todos sus encuentros en la Liga MX se transmitan en todo México, recuperando así su visibilidad nacional tras una larga ausencia, buscando generar nuevos adeptos y llegar a sus más aguerridos fanáticos.

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El equipo azulgrana regresa al máximo circuito luego de más de una década ausente.
El equipo azulgrana regresa al máximo circuito luego de más de una década ausente. (IG Atlante)

¿En dónde se podrán ver los partidos de los Potros?

TV Azteca transmitirá en exclusiva los partidos del Atlante a partir del Apertura 2026, en su retorno a la Primera División del futbol mexicano tras 12 años de ausencia. El club y la televisora concretaron el acuerdo que permitirá a la afición azulgrana seguir a los Potros de Hierro a través de la señal abierta, recuperando así la tradición de los viernes de futbol.

Atlante quedó fuera del máximo circuito durante 12 años, periodo en el que formó parte de la Liga de Expansión MX. Tras asegurar su ascenso deportivo, la institución buscó una alianza para garantizar su presencia en televisión abierta nacional.

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Este lunes, el conjunto azulgrana formalizó su regreso sumándose a la programación deportiva habitual de la televisora del Ajusco, tal como ocurría con Mazatlán FC. El objetivo central es ampliar el alcance y fortalecer la proyección del club en esta nueva etapa.

El equipo azulgrana regresa al máximo circuito luego de más de una década ausente.
El equipo azulgrana regresa al máximo circuito luego de más de una década ausente. (IG Atlante)

Por su parte, TV Azteca anunció: “TV Azteca Deportes le da la bienvenida a los Potros de Hierro del Atlante y se confirma el compromiso de brindar la mejor de las transmisiones en cada uno de los partidos del equipo que ha ganado en tres ocasiones la Liga BBVA MX”.

A través de sus canales oficiales, el Atlante compartió el entusiasmo por esta nueva alianza: “Nuestra nueva casa es TV Azteca Deportes. A partir del siguiente torneo, los latidos azulgranas se escuchan en todo el país a través de la señal de TV Azteca. ¡Prepárate para los viernes de futbol!”.

El equipo azulgrana regresa al máximo circuito luego de más de una década ausente.
El equipo azulgrana regresa al máximo circuito luego de más de una década ausente. (IG Atlante)

Quieren regresar a lo más alto del futbol mexicano

El regreso del Atlante a la máxima categoría y su presencia en TV Azteca generan expectativa entre sus seguidores, quienes ven en este acuerdo la posibilidad de seguir de cerca a su equipo y revivir la tradición futbolera de los viernes.

La televisora del Ajusco busca robustecer su oferta futbolística, sumando a los Potros de Hierro, equipo referente histórico con tres títulos de liga en su haber. Esto abre la puerta para que nuevas generaciones conozcan la historia del club y se genere una mayor rivalidad deportiva en la Liga MX.

Con la concreción del acuerdo mediático, el Atlante retoma protagonismo y se prepara para una nueva etapa, en la que buscará cautivar a su afición y ampliar su impacto a nivel nacional, a partir de 2026.

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