Cuatro agentes de la CIA y un narcolaboratorio: así fue el operativo en Chihuahua que destapó colaboración con EEUU, según FGE

Foto: Infobae

El hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua destapó la participación de agentes estadounidenses en operaciones en territorio mexicano, esto luego de que un accidente en la sierra provocó la muerte de dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y de un mando de la Fiscalía Estatal.

Tras reconocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que desconocían la presencia y labores operativas de los elementos estadounidenses, y luego de 10 días de la operación, la Unidad Especializada para investigar los hechos reveló nuevas investigaciones al respecto.

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De acuerdo con la titular de la Unidad, Wendy Paola Chávez Villanueva, la participación de los cuatro agentes de la CIA no fue reportada a los mandos superiores ni a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y el único que sabía de su colaboración era el director Pedro Oseguera Cervantes, quien falleció junto a dos de los elementos estadounidenses.

Cronología de los hechos: agentes de la CIA sí participaron en el operativo

La versión presentada por el comunicador señala que, previo al accidente que terminó con la vida de dos estadounidenses, existía presencia confirmada de agentes que habían coordinado acciones con autoridades estatales y federales en la región. Foto: Facebook Fiscalía de Chihuahua

De acuerdo con los datos referidos por la fiscal, los cuatro agentes de la CIA sí participaron en el operativo desplegado para desmantelar el narcolaboratorio, pero no lo hicieron de manera activa.

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Esto contradice la versión del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, quien afirmó que los agentes estadounidenses localizaron de manera casual el convoy de los elementos desplegados en el poblado de Polanco, y les solicitaron ser trasladados a Chihuahua.

La cronología de los hechos refiere que fue el 16 de abril, a las 10:00 horas, cuando un convoy de aproximadamente 40 elementos de la AEI partió de la ciudad de Chihuahua a bordo de 14 unidades operativas.

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En 2 de los vehículos se transportaban el director de la AEI y su escolta, quienes de acuerdo con agentes que participaron en el despliegue, fueron acompañados de cuatro civiles (los agentes de la CIA) que no se identificaron. Ese mismo día, a las 16:30 horas, el convoy arribó al cuartel militar de Guachochi, donde el director sostuvo una reunión privada con el mando militar, sin la presencia de los extranjeros.

Al lugar acudieron agentes de seguridad (Especial)

A las 17:30 horas, el convoy salió del cuartel acompañado por 8 unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y cerca de 50 militares al mando de un mayor y un coronel. Seis horas después, el grupo llegó al poblado de Polanco, donde pernoctaron 4 horas.

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El viernes 17 de abril, a las 04:30 horas, el convoy reinició su marcha por brechas rurales, y dos horas después pasó por Morelos. A las 15:30 horas , llegó a la localidad del Pinal por caminos de difícil acceso. Allí, el personal instaló campamento y descansó.

El despliegue se reanudó al siguiente a las 06:00 horas, cuando los agentes comenzaron los rastreos a pie y fue hora y media después cuando se dio el hallazgo del narcolaboratorio, el cual fue notificado a la Fiscalía General del Estado 15 minutos después. Chávez Villanueva detalló que fueron tres subdelegados de la Fiscalía General de la República a los que se informó para la recepción y resguardo del sitio.

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Foto: Captura de pantalla / Fiscalía de Chihuahua

Durante las siguientes horas, se realizaron inspecciones y se planeó el regreso. Algunos agentes permanecieron a la espera de la llegada formal de las autoridades federales, y fue alrededor de las 18:00 horas que el director de la AEI ordenó el retorno a Chihuahua.

Poco después de la 01:50 horas del domingo 19 de abril, al cruzar cerca del poblado de Polanco, uno de los vehículos perdió el control y cayó a un barranco. El accidente resultó fatal para el director de la AEI, un oficial de seguridad y dos agentes de la CIA que viajaban en su vehículo.

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Los testimonios refirieron que escoltas y otros civiles auxiliaron en las labores de rescate, y uno de los escoltas refirió que los fallecidos eran ciudadanos estadounidenses y enlaces de la Embajada de Estados Unidos.

Integración y Rol de los Agentes de la CIA durante la operación

Los dos agentes fallecidos en el accidente (FGE Chihuahua)

La fiscal detalló que la presencia de los cuatro agentes de la CIA (a quienes solo identifica como elementos extranjeros) participaron en la acción desde la salida del convoy el 16 de abril.

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Los elementos iban vestidos de civil, sin armas ni insignias de la AEI y fueron fueron atendidos directamente por el director. Los cuatro abordaron dos vehículos asignados a él y su escolta, pero dijo que no participaron en reuniones de planeación ni coordinaron acciones con mandos militares o policiales.

Los testimonios coinciden en que los extranjeros no vestían uniforme táctico y mantuvieron el rostro cubierto. Su única interacción relevante fue con el director y su equipo de seguridad inmediato.

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“Hasta este momento, no existe ningún indicio que permita suponer que durante el operativo las personas de origen extranjero se presentaron, ostentaron o actuaron como integrantes o agentes de alguna institución o agencia de seguridad nacional o extranjera. Igualmente, las declaraciones del personal que participó en el operativo refieren que la única interacción que las personas de origen extranjero tuvieron fue con el director y con el equipo de seguridad que lo resguardaba”, señaló Chávez Villanueva.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, dijo no conocer la participación de los agentes estadounidenses en la acción. Crédito: X - @MaruCampos_G

La Unidad Especializada solicitó a la representación diplomática estadounidense información sobre la identidad y cargos de estas personas. Hasta el momento, no hay registro de que el director de la AEI hubiera informado a sus superiores sobre la inclusión de estos civiles en el operativo.

Los cuerpos de los extranjeros fallecidos fueron reclamados por el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y entregados a un servicio funerario. La representación consular aportó datos de identificación, pero no confirmó si eran agentes o funcionarios adscritos a alguna dependencia estadounidense.