México

Muere director de AEI y dos agentes de EEUU en accidente tras regresar de laboratorios clandestinos en Chihuahua

Los elementos regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios en el municipio de Morelos

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Muere director de AEI y dos agentes estadounidenses en accidente tras regresar de un laboratorio clandestino en Chihuahua
El fiscal informó los hechos en rueda de prensa (FGE Chihuahua)

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, lamentó el deceso de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), así como dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos.

Durante una conferencia del 19 de abril, el fiscal estatal confirmó las cuatro muertes, entre ellas el Primer Comandante y Director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes.

“Nuestro más sentido pésame, la resignación a las familias de quienes fallecieron en este lamentable accidente”, agregó Jáuregui Moreno.

A través de sus redes sociales, la FGE distinguió la labor de ambos agentes. “Reconocemos su valentía, entrega y compromiso con la seguridad de nuestro estado”.

Muere director de AEI y dos agentes estadounidenses en accidente tras regresar de un laboratorio clandestino en Chihuahua
Los dos agentes fallecidos en el accidente (FGE Chihuahua)

Un recordatorio de los riesgos que enfrentan funcionarios: Ronald Johnson

Mientras que los agentes estadounidenses eran oficiales instructores de la Embajada de EEUU, quienes realizaban labores de entrenamiento, según comentó el funcionario. La muerte de los agentes también fue comentada en sus redes sociales por el embajador Ronald Johnson, quien resaltó los riesgos que enfrentan los efectivos de seguridad de ambos países.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, compartió un mensaje por la muerte de Román Oseguera Cervantes.

Muere director de AEI y dos agentes estadounidenses en accidente tras regresar de un laboratorio clandestino en Chihuahua
(Facebook/Gilberto Loya)

“Reconozco su compromiso y trabajo en favor de la seguridad. A su familia, amigos y compañeros les envío mi más sincero pésame y toda mi solidaridad en este momento difícil”, compartió el funcionario.

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