México

Sheinbaum rechaza que caso Chihuahua sea político y pide esclarecer colaboración de la CIA fuera de la ley

La presidenta afirma que la presencia de agentes es un asunto jurídico, no político

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El tema fue presentado como una cuestión legal, donde se enfatizó la necesidad de determinar quién autorizó la intervención de personas extranjeras sin seguir los procedimientos establecidos por la normativa nacional- (Infobae-Itzallana)
El tema fue presentado como una cuestión legal, donde se enfatizó la necesidad de determinar quién autorizó la intervención de personas extranjeras sin seguir los procedimientos establecidos por la normativa nacional- (Infobae-Itzallana)

Este lunes, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió al paso de la polémica generada por la presencia de agentes de la CIA en operativos dentro del estado de Chihuahua y fue enfática: el caso no debe politizarse, porque se trata de una posible violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

“No es un tema político como se ha querido plantear, es un tema jurídico e incluso podría implicar delitos contra la seguridad nacional”, sostuvo la mandataria desde Palacio Nacional.

El Gobierno Federal no sabía de la operación

De acuerdo con Sheinbaum, las autoridades federales no tenían conocimiento previo de que agentes estadounidenses participaban en acciones dentro del territorio chihuahuense. El Gobierno Federal se enteró hasta que la gobernadora María Eugenia Campos Galván ofreció una conferencia de prensa en la que anunció la creación de una unidad especial para investigar los hechos vinculados con la muerte de dos agentes de la CIA.

La presidenta subrayó que en ningún momento se siguieron los procedimientos legales establecidos, los cuales obligan a informar y coordinar con instancias federales cualquier operación de seguridad en la que participen extranjeros en suelo mexicano.

Imagen: NurPhoto/picture alliance
Imagen: NurPhoto/picture alliance

¿Quién autorizó la colaboración?, el punto sin resolver

Tras la reunión entre Campos Galván y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, Sheinbaum reconoció que aún no se ha precisado quién autorizó la participación de los agentes de la CIA en los operativos.

Sin embargo, señaló que el margen de posibles responsables es acotado:

  • La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua
  • El Secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez

“No hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución”, dijo.

Maru Campos se comprometió a esclarecer los hechos

Luego de la reunión con García Harfuch, la gobernadora Maru Campos “se comprometió a seguir avanzando” en la aclaración del caso, según informó la presidenta. El secretario de Seguridad le dejó claro que la participación de los agentes extranjeros constituyó una violación al no haber sido notificada al Gobierno Federal.

Claudia Sheinbaum exige aclarar la presencia de agentes extranjeros tras el operativo que no fue autorizado por el protocolo bilateral. | (Crédito: Jesus Avilés/Infoba México)
Claudia Sheinbaum exige aclarar la presencia de agentes extranjeros tras el operativo que no fue autorizado por el protocolo bilateral. | (Crédito: Jesus Avilés/Infoba México)

Sin politizar la seguridad

Sheinbaum fue clara en deslindar el caso de cualquier disputa partidista y reiteró que su gobierno se coordina en materia de seguridad con todos los estados, sin importar su filiación política.

“Nos coordinamos con todos los estados, sin importar el partido, porque nuestra responsabilidad es garantizar la seguridad”, afirmó.

El caso permanece abierto. La exigencia del Gobierno Federal es una sola: que se aclare, con nombre y responsabilidad, quién permitió que agentes de la CIA operaran en México al margen de la ley.

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