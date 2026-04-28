Defensa niega que narcolaboratorio hallado en Chihuahua sea el más grande

Trevilla dio una conferencia de prensa frente a medios de comunicación. REUTERS/Raquel Cunha

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dijo este martes, en conferencia de prensa con medios de comunicación, que el narcolaboratorio encontrado en Chihuahua no es de los más grandes encontrados en el país, y dijo que el más grande fue hallado en el estado de Sonora, en 2023.

“Para determinar su capacidad de producción, se toma en cuenta el número de reactores que tienen los laboratorios, todos esos son laboratorios de metanfetaminas, todos los que se han asegurado por parte del Ejército, la Guardia Nacional, y nosotros tenemos registrado que hay 64 laboratorios que tiene una cantidad mayor a los 12 reactores que es el que tenía el laboratorio de Chihuahua”, dijo Trevilla Trejo.

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Recordó que el más grande se aseguró en el mes de diciembre de 2023 en Álamo, Sonora, con 56 reactores. “De ahí van hasta los 12, pero hay 64 más grandes que el de Chihuahua”.

Agentes de la CIA participaron en hallazgo de narcolaboratorio en Chihuahua

Cabe destacar que, luego de la creación de una unidad especializada para investigar la muerte de dos agentes de la CIA tras el hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua, la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva brindó más detalles sobre la participación de elementos estadounidenses, contradiciendo las declaraciones realizadas por César Jáuregui Moreno, exfiscal general.

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Agentes de la CIA participaron de manera no activa en el operativo en el que se encontró el narcolaboratorio en Chihuahua. Foto: Especial / CIA

La funcionaria señaló que la presencia de los agentes no fue notificada ni autorizada por instancias superiores de la Agencia Estatal de Investigación, por lo que su participación en los hechos se mantiene bajo investigación, luego de que se solicitó información al gobierno de Estados Unidos.

El operativo, que derivó en el hallazgo de un laboratorio de metanfetaminas, habría estado marcado por una intervención limitada y discreta de esos agentes, quienes estuvieron en el sitio, pero no participaron en la planeación ni ejecución directa de las acciones policiales, dijo Chávez Villanueva.

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Cronología del operativo y hallazgo

El jueves 16 de abril, alrededor de las 10:00 horas, un convoy integrado por aproximadamente cuarenta elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) partió de la ciudad de Chihuahua. Catorce de las unidades eran operativas; en dos de ellas viajaba el director de la AEI, acompañado por su escolta y, desde ese momento, por cuatro personas extranjeras vestidas de civil.

Ese mismo día, a las 16:30 horas, el convoy arribó al cuartel militar de Guachochi, donde el director sostuvo una reunión con el mando militar para afinar los detalles del operativo. Posteriormente, el convoy de la AEI y ocho unidades de la SEDENA —con aproximadamente cincuenta elementos militares— salieron rumbo al poblado de Polanco, donde pernoctaron unas horas.

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El viernes 17, a las 04:30 de la mañana, la columna retomó su desplazamiento por brechas, pasando por el poblado de Morelos y llegando a la localidad del Pinal a las 15:30 horas. El personal militar y de la Fiscalía del Estado acampó en la zona para pernoctar.

El sábado 18 de abril, a las 06:00 de la mañana, iniciaron los rastreos pedestres. A las 07:30 horas, se localizó el laboratorio clandestino de metanfetaminas, y fue a las 07:45 horas cuando el director de la AEI notificó el hallazgo al Fiscal de Operaciones Estratégicas, quien informó de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para la recepción y resguardo del lugar.

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El accidente que provocó la muerte de dos agentes de la CIA

De acuerdo con los datos, fue a las 17:30 horas del sábado cuando el director de la AEI ordenó el regreso a la ciudad de Chihuahua. Poco después, a las 13:50 horas del domingo 19 de abril, ocurrió el accidente que provocó la muerte de los dos agentes de la CIA y del mando de la Fiscalía del Estado, así como de su escolta, en inmediaciones del poblado de Polanco.

La fiscal detalló que en el siniestro fallecieron tanto el director de la AEI, uno de los oficiales encargados de su seguridad y dos civiles de nacionalidad extranjera que viajaban en el mismo vehículo.

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Según el peritaje, el accidente ocurrió cuando el vehículo perdió el control cuando circulaban en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco.

“Al momento del accidente, descienden de la segunda unidad asignada a la seguridad del director de la agencia dos escoltas y dos civiles más, quienes proceden a prestar auxilio a los accidentados con el apoyo del resto del personal que en ese momento conformaba el convoy.

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Foto: Captura de pantalla / Fiscalía de Chihuahua

En ese momento, uno de los escoltas del director de la Agencia Estatal de Investigaciones refiere a la persona que asumió el auxilio de los accidentados y el resguardo del lugar de los hechos para preservar la escena, indicando que las personas que iban en el vehículo siniestrado eran presuntamente ciudadanos estadounidenses y enlaces de la Embajada de Estados Unidos de América”, detalló Chávez Villanueva.

Los cuerpos fueron trasladados al municipio de Guachochi y posteriormente a la ciudad de Chihuahua, donde se concluyeron las pruebas periciales. El Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez reclamó los restos y los entregó a un servicio funerario, aportando datos de identificación pero sin precisar si se trataba de agentes o funcionarios adscritos a alguna dependencia estadounidense, señaló.

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