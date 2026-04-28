Cuánto cuestan los boletos para Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Alejandro Sanz tiene un show en el Estadio GNP Seguros como parte de su nueva gira mundial. (Masterlive)

La gira ¿Y ahora qué hago? de Alejandro Sanz tiene programado un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el sábado 10 de octubre de 2026.}

El día de hoy se activó la Preventa Priority. La Preventa Banamex se llevará a cabo mañana 29 de abril a las 2:00 PM y la Venta General comenzará el 30 de abril a las 2:00 PM.

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La boletería estará a cargo de Ticketmaster y se ofrece la opción de adquirir boletos a 3 meses sin intereses utilizando tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de 3 mil pesos mexicanos.

Este es el precio de las entradas para Alejandro Sanz

27/01/2026 Alejandro Sanz viene a CDMX. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Aquí te dejamos los precios de los boletos. Ya incluyen los correspondientes cargos.

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Platino A: $5,580 – $7,087

Platino B: $4,836 – $5,562

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Platino C: $3,968 – $4,762

Platino D: $3,348 – $3,951

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Platino E: $2,728 – $3,329

Zona GNP: $2,108 – $2,530

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Verde B: $1,736 – $1,997

Naranja B: $1,488 – $1,712

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Verde C: $1,240 – $1,389

Naranja C: $868 – $955

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General B: $620

DISCAP: $620

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10 canciones que queremos escuchar en el show de Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros

El cantante madrileño / Captura de pantalla

Estas son las canciones que todo fan de Alejandro Sanz quiere escuchar en su mega show de CDMX:

Corazón partío El himno más reconocido de Alejandro Sanz, infaltable para cualquier concierto y coreado por miles. Amiga mía Una balada emblemática, conocida por su letra intensa y arreglos de guitarra. Mi persona favorita Éxito reciente, colaboración con Camila Cabello, que suma frescura al repertorio. Y, ¿si fuera ella? Canción de los primeros años de Sanz, apreciada por su emotividad y estructura narrativa. Desde cuando Tema que conecta con el público por su mensaje directo sobre el amor y el paso del tiempo. No es lo mismo Una de las canciones más rítmicas, con crítica social y arreglos flamencos. Lo ves Balada que resalta la voz de Sanz y suele provocar uno de los momentos más íntimos del show. Quisiera ser Tema clásico, conocido por su melodía y letra romántica. El alma al aire Canción que refleja el estilo fusionado de Sanz entre pop y flamenco. La fuerza del corazón Tema indispensable para cerrar o encaminar el final del concierto, por la fuerza de su mensaje y su interpretación.