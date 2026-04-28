David Byrne anuncia gira por México: fechas, ciudades y preventa para el líder de Talking Heads en ‘Who is the Sky? Tour’

David Byrne anuncia tres conciertos en México en septiembre de 2026 como parte de su gira mundial junto al lanzamiento de '¿Cuál es la Razón?' (Ocesa)

David Byrne anuncia tres conciertos en México para septiembre de 2026, como parte de una gira mundial en la que presenta su nuevo álbum y una versión en español del tema “What Is The Reason For It?”, grabada con Natalia Lafourcade.

El músico, escritor, artista visual y cineasta estadounidense confirma su visita a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, tras el lanzamiento de “¿Cuál es la Razón?”, tema producido por Mexican Institute of Sound e inspirado en su relación con la cultura mexicana, según la información difundida por el equipo de Byrne.

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“¿Cuál es la Razón?” con Natalia Lafourcade marca el regreso de Byrne a México

La preventa exclusiva en México inicia este 30 de abril a las 11:00 horas a través de Banamex. Las presentaciones incluyen:

Teatro Metropólitan de CDMX el 4 de septiembre

Auditorio Telmex en Guadalajara el 8 de septiembre

Escenario GNP Seguros en Monterrey el 10 de septiembre

David Byrne lanza “¿Cuál es la Razón?” junto con Natalia Lafourcade, una versión en español del tema original producida por el Mexican Institute of Sound

Byrne acaba de lanzar el álbum Who Is The Sky? bajo Matador Records, su primer trabajo discográfico desde American Utopia (2018). El disco incluye doce canciones producidas por Kid Harpoon y arregladas por el ensamble neoyorquino Ghost Train Orchestra. Entre los colaboradores figuran Hayley Williams de Paramore, St. Vincent y Tom Skinner de The Smile.

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La canción “¿Cuál es la Razón?” es una versión adaptada al español de “What Is The Reason For It?”, con Natalia Lafourcade como voz invitada en reemplazo de Hayley Williams respecto a la original.

El dueto adopta tintes pop y arreglos latinos, en un guiño a la Ciudad de México y, según narra Byrne, a las experiencias personales que lo motivaron.

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El álbum 'Who Is The Sky?', primer disco de David Byrne en seis años, cuenta con colaboraciones de Hayley Williams, St. Vincent y Tom Skinner

La gira mundial de Byrne suma fechas en América, Europa y Asia

La agenda internacional de David Byrne incluye una veintena de ciudades entre abril y septiembre de 2026. Además de los tres conciertos confirmados en México, la gira lo lleva a foros emblemáticos como el Hollywood Bowl en Los Ángeles, el Forest Hills Stadium en Queens, el Cal Coast Union Open Air Theatre en San Diego y el Saratoga Performing Arts Center en Nueva York. Byrne también visitará Japón, Corea del Sur, Singapur y Tailandia.

En Europa, el cantante se presentará en festivales y recintos de Irlanda, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Grecia, Italia, Croacia, Polonia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, España, Portugal, Reino Unido e Islandia. El tramo europeo arranca el 7 de junio en Dublín y concluye el 29 de julio en Reikiavik.

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La preventa de boletos para los conciertos de David Byrne en México inicia el 30 de abril a través de Banamex, con fechas confirmadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (Ocesa)

Críticas elogian la gira y el nuevo disco de David Byrne

Diversos medios internacionales han destacado el carácter escénico y la propuesta artística de Byrne. Variety define al músico como “uno de los más electrizantes de los últimos 50 años”.

The Times lo califica como “el campeón invicto del pop en espectáculos irónicos, estimulantes y subversivos”, mientras The Guardian subraya: “En tiempos de guerra, este espectáculo restaurará tu fe en la humanidad”.

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Sobre el nuevo disco Who Is The Sky?, la prensa señala su carácter experimental. NPR afirma: “Si hay algo bueno que encontrar, él lo verá y te lo mostrará”. Billboard destaca el sencillo “Everybody Laughs” por ser “un himno universalista sobre emociones y sentimientos que todos compartimos”. FLOOD Magazine considera que Byrne logra “tomar ideas complejas sobre la condición humana y hacerlas fáciles de digerir”.

La gira global de David Byrne abarca ciudades de América, Europa y Asia, incluyendo paradas en Japón, Corea del Sur, Irlanda, España y Reino Unido, entre otros (Reuters)

El propio David Byrne describe el proceso detrás del álbum como una etapa en la que la edad y la experiencia redefinen sus límites creativos: “A mi edad, al menos para mí, surge una actitud de ‘no me importa un carajo lo que piense la gente’. Puedo salir de mi zona de confort sabiendo que ya sé quién soy y, en cierta forma, qué estoy haciendo. Dicho esto, cada nuevo conjunto de canciones es una nueva aventura”.

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Byrne publicará nuevo libro en 2026

El 24 de abril, la editorial Penguin Press anunció la próxima publicación del libro Sleeping Beauties: Why Good Ideas Go Dormant and How They Wake Up. Byrne explora cómo descubrimientos y avances en las artes y las ciencias pueden olvidarse y redescubrirse con el tiempo. La obra estará disponible en Estados Unidos en edición impresa, audiolibro y formato digital el 6 de octubre de 2026.

En el último mes, Byrne presentó su sencillo “When We Are Singing” en el programa The Late Show With Stephen Colbert junto a su ensamble de doce músicos y participó en una entrevista con el conductor para hablar sobre música y creatividad.

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