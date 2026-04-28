México

Renuncia el Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, en medio de polémica por agentes de la CIA

El hecho intensifica la presión sobre el gobierno estatal para esclarecer lo ocurrido en la Sierra Tarahumara

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Crédito: Captura de pantalla
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César Jáuregui Moreno presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en medio de la crisis desatada tras el operativo en la Sierra Tarahumara que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

La decisión ocurre en un contexto de creciente presión política y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estatales en una de las regiones más sensibles en materia de seguridad.

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La salida del funcionario marca un momento clave para el gobierno estatal, que enfrenta exigencias de esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se definan los relevos institucionales y se amplíe la información sobre las circunstancias en las que se desarrolló el operativo.

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