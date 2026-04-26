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¿Cómo eliminar cálculos renales? La infusión que pueden ayudar a aumentar la producción de orina y facilitar su expulsión

Las complicaciones dependen del tamaño y el lugar donde se alojen los depósitos

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¿Cómo eliminar cálculos renales? La infusión que pueden ayudar a aumentar la producción de orina y facilitar su expulsión (Infobae México/ Jesús Aviles)
¿Cómo eliminar cálculos renales? La infusión que pueden ayudar a aumentar la producción de orina y facilitar su expulsión (Infobae México/ Jesús Aviles)

La litiasis renal afecta a millones de personas en el mundo y produce uno de los dolores más intensos del cuerpo humano. Los cálculos renales son masas sólidas que se forman dentro del sistema urinario, compuestas por cristales de calcio, oxalato, ácido úrico y otras sustancias presentes en la orina.

Según cifras médicas, al menos 1 de cada 10 hombres y 1 de cada 14 mujeres presentará piedras en el riñón alguna vez.

El doctor Efraín Ruíz, jefe de Urología en Monterrey, explicó que los cálculos renales son la causa más frecuente de consulta con el urólogo.

Las complicaciones dependen del tamaño y el lugar donde se alojen los depósitos. Cuando permanecen pequeños, pueden pasar inadvertidos, pero si alcanzan un tamaño considerable o bloquean el flujo urinario, generan síntomas como dolor agudo, fiebre y presencia de sangre en la orina.

El dolor y los síntomas de los cálculos renales

El síntoma más característico es un dolor intenso en la parte baja de la espalda o en el costado. Esta molestia puede extenderse hacia el abdomen o la ingle, y, en ocasiones, se acompaña de náuseas, vómitos y fiebre. Otros signos incluyen orina turbia, mal olor, sangre visible y dificultad para orinar. Cuando el cálculo obstruye el uréter, aparece el llamado cólico renal, una urgencia que requiere atención médica inmediata.

Los médicos también advierten que la necesidad frecuente de orinar y el dolor al hacerlo son señales de alerta. En algunos casos, la fiebre y los escalofríos indican una infección secundaria, que puede derivar en complicaciones graves si no se trata a tiempo.

Cálculos renales, piedras en los riñones - Perú - 07 de agosto
Cálculos renales, piedras en los riñones - Perú - 07 de agosto (Mejor con Salud)

Las causas detrás de la formación de piedras en los riñones

La formación de cálculos renales se relaciona con varios factores. La principal causa es la falta de hidratación adecuada, lo que produce orina concentrada y favorece la cristalización de minerales. El consumo excesivo de sal, proteínas animales y bebidas azucaradas como refrescos o jugos artificiales incrementa el riesgo. Los antecedentes familiares influyen en la probabilidad de desarrollar litiasis renal.

El uso prolongado de ciertos medicamentos, como antiácidos con calcio, diuréticos, laxantes y suplementos vitamínicos, también contribuye a la aparición de estos depósitos. Los cálculos pueden variar en composición: oxalato de calcio, ácido úrico, magnesio o fosfato de amonio, entre otros. Según los especialistas, los de oxalato de calcio son los más frecuentes.

Clasificación de los cálculos: composición y riesgos

Los cálculos de oxalato de calcio se forman cuando hay exceso de minerales como oxalato, calcio y fosfato, junto con una baja ingesta de líquidos. Se asocian a enfermedades como el hiperparatiroidismo y a infecciones urinarias. Los de ácido úrico aparecen por una alta concentración de este compuesto en la orina y están vinculados al consumo elevado de carne de res, vísceras y alimentos ricos en purinas. El abuso de bebidas alcohólicas, especialmente cerveza, también aumenta el riesgo.

Ruíz destaca que los cristales de ácido úrico pueden alojarse en las articulaciones y provocar condiciones como la gota. En todos los casos, la hidratación adecuada y el control de la dieta ayudan a reducir la incidencia de nuevos episodios.

Diagnóstico y tratamiento médico de la litiasis renal

El diagnóstico incluye el análisis de antecedentes familiares y personales, una exploración física exhaustiva y estudios de sangre para detectar alteraciones químicas. El análisis de orina permite identificar los componentes predominantes, mientras que métodos de imagen como el ultrasonido o la tomografía computarizada localizan y evalúan el tamaño de los cálculos.

El tratamiento depende del tipo y tamaño de la piedra, así como de los síntomas. La primera indicación es aumentar la ingesta de agua para favorecer la expulsión espontánea. En casos leves, los médicos recetan medicamentos como alopurinol, diuréticos de tiazida o tamsulosina para facilitar el paso del cálculo. Cuando hay signos de infección, se agregan antibióticos. Si la piedra es demasiado grande o causa bloqueo, puede requerirse cirugía.

cálculos renales
Clasificación de los cálculos: composición y riesgos (freepik)

Plantas e infusiones que ayudan a expulsar cálculos

Entre los remedios tradicionales destaca la infusión de chancapiedra, conocida también como rompepiedras. De acuerdo con el herbolario mexicano de la UNAM, esta planta tiene propiedades diuréticas y puede relajar el sistema urinario, facilitando la expulsión de pequeños cálculos. Además, contribuye a reducir el dolor asociado y puede desintegrar formaciones recientes.

Otras plantas valoradas por su efecto diurético son la vara de oro, el diente de león y la cola de caballo. Aunque estos remedios pueden complementar el tratamiento, los especialistas insisten en que no sustituyen la atención médica ni los estudios diagnósticos.

Medidas de prevención y recomendaciones

Los expertos coinciden en que la mejor manera de prevenir la litiasis renal es beber suficiente agua a lo largo del día, mantener una dieta baja en sal y azúcares, y moderar el consumo de proteína animal. El control médico regular resulta fundamental en personas con antecedentes familiares o con factores de riesgo. Ante síntomas como dolor intenso, fiebre o sangre en la orina, se recomienda acudir de inmediato al especialista.

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