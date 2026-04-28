México

Bad Gyal trae su “Más Cara World Tour” a México: fechas, sedes, venta y preventa

La cantante española tiene agendados tres conciertos en nuestro país

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Bad Gyal escoge a CDMX, Monterrey y Guadalajara, para su gira mundial por México.
Bad Gyal escoge a CDMX, Monterrey y Guadalajara, para su gira mundial por México.

La cantante Bad Gyal confirma su regreso a escenarios mexicanos con el “Más Cara World Tour” y anuncia presentaciones en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara durante octubre de 2026.

La intérprete abre la serie de conciertos el 22 de octubre en el Palacio de los Deportes de la capital, donde proyecta una convocatoria ampliada frente a sus giras previas.

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La organización establece que la Preventa Citibanamex arranca el 7 de mayo y, durante ese día, los tarjetahabientes de esta institución bancaria tendrán acceso preferente al sistema de boletos. La venta general al público inicia al día siguiente.

En Monterrey, Bad Gyal se presentará el 23 de octubre en el Auditorio Banamex, mientras que la gira por México concluye el 25 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde cierra su recorrido nacional por los tres principales mercados musicales del país.

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Todo sobre “Más Cara World Tour”, la nueva gira internacional de Bad Gyal

Bag Gyal llevará su música a más de 15 ciudades alrededor del mundo.
Bag Gyal llevará su música a más de 15 ciudades alrededor del mundo.
  • Bad Gyal anuncia la ampliación de su ‘Más Cara World Tour’ con 15 conciertos internacionales en Europa, América Latina y Estados Unidos.
  • Entre las nuevas fechas, la cantante confirma actuaciones en:
    • Movistar Arena de Buenos Aires, 14 de octubre
    • Santiago de Chile
    • Bogotá
    • Ciudad de México
    • Monterrey
    • Guadalajara
  • La gira por América Latina inicia en Buenos Aires y continúa:
    • 16 de octubre, Santiago de Chile
    • 18 de octubre, Bogotá
  • En México, Bad Gyal se presenta:
    • 22 de octubre, Palacio de los Deportes (Ciudad de México)
    • 23 de octubre, Auditorio Banamex (Monterrey)
    • 25 de octubre, Auditorio Telmex (Guadalajara)
  • Antes de la gira internacional, la artista participa en:
    • Primavera Sound de Barcelona, 4 de junio
    • Primavera Sound de Oporto (Portugal)
    • Roskilde, Dinamarca, 4 de julio
  • La gira incluye seis conciertos en Estados Unidos y Puerto Rico a partir del 28 de octubre:
    • 28 de octubre, The Fillmore (Miami)
    • 30 de octubre, Coca-Cola Music Hall (San Juan)
    • 1 de noviembre, The Riviera Theater (Chicago)
    • 4 de noviembre, Terminal 5 (Nueva York)
    • 6 de noviembre, The Wiltern (Los Ángeles)
    • 8 de noviembre, House of Blues (Dallas)
  • La preventa de boletos inicia el 6 de mayo a las 10h (hora local) para quienes se registren en la página oficial de Bad Gyal.
  • La venta general estará disponible 48 horas después.
  • Hasta la fecha, Bad Gyal ha reunido a más de 85 mil asistentes en España, con presentaciones en:
    • Palau Sant Jordi (Barcelona)
    • Movistar Arena (Madrid)
    • Roig Arena (Valencia)

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