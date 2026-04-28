México

¿Fue castigo? Wendy Guevara revela por qué le cerraron su cuenta de Instagram con 8 millones de seguidores

La pérdida de su perfil en la red social de Meta generó especulaciones respecto a si se trató de una sanción por comentarios polémicos que la influencer hizo en el pasado

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(IG: @soywendyguevaraoficial)
La 'Perdida' aclara que no se trató de ninguna sanción (IG: @soywendyguevaraoficial)

Wendy Guevara aclaró por qué su cuenta de Instagram, con más de ocho millones de seguidores, desapareció en días recientes y desmintió que se tratara de un castigo o sanción por parte de la red social.

En respuesta a las especulaciones y rumores que surgieron tras la suspensión del perfil, la influencer compartió detalles sobre el origen de la medida y la situación actual.

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El cierre del perfil de Instagram de Wendy Guevara responde a una cuestión de seguridad vinculada a un intento de acceso desde un dispositivo desconocido. La creadora de contenido explicó que la red social bloqueó su cuenta de manera automática al detectar un posible cambio de contraseñas.

Instagram solicitó diversos documentos para verificar su identidad, como su INE y pasaporte, además de un código de reconocimiento facial. En ningún momento aseguró que haya existido una sanción formal o un castigo derivado de polémicas recientes.

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Un dispositivo no reconocido intentó acceder a la cuenta de Wendy en Instagram (Wendy Guevara/FB)
Un dispositivo no reconocido intentó acceder a la cuenta de Wendy en Instagram (Wendy Guevara/FB)

Un intento fallido de cambio de contraseña

De acuerdo con la propia Wendy, los motivos del cierre se relacionan con los protocolos de seguridad de Instagram. Mientras trabajaba en la Ciudad de México, recibió una notificación advirtiendo de un acceso no reconocido a su cuenta. Por esa razón, la red social pidió verificación oficial de identidad.

Los requisitos incluían:

  • Envío de su INE y pasaporte
  • Presentación de un código de reconocimiento facial

En sus palabras para el programa De Primera Mano: “Fue porque yo estaba en Ciudad de México trabajando y de pronto un dispositivo intentó meterse a mi cuenta de Instagram, cambiando las contraseñas, intentó cambiar las contraseñas, y, como intentó cambiarlas, la cuenta se cayó… me mandaron un código facial, de reconocimiento facial, INE, pasaporte y todo ese tipo de cosas… ya los mandé y vamos a ver si me la regresan”.

Wendy Guevara descartó algún proceso punitivo de parte de la red social y recordó que durante su estancia en “La Casa de los Famosos México” sufrió bloqueos similares, los cuales se resolvieron después de la intervención de conocidos. En esa ocasión, colaboradores de Televisa le ofrecieron apoyo para intentar recuperar la cuenta.

(IG: @soywendyguevaraoficial)
No es la priemra vez que la famosa ve suspendida su cuenta (IG: @soywendyguevaraoficial)

“Vamos a ver si regresa mi cuenta, de todos modos ya me hablaron varias personas de la televisora (Televisa), diciéndome que me pueden ayudar a que me la regresen. Igual cuando estuve adentro de ‘La casa de los famosos’ me cerraron la cuenta tres veces y yo no me di cuenta, y ahí me estuvieron ayudando. Bueno, esperemos a ver qué pasa”.

Estas declaraciones ocurrieron previo a que Meta le devolviera su perfil a Wendy casi intacto, pues ahora, ya reactivado, ostenta poco más de 7 millones y medio de seguidores.

Impacto entre los seguidores de Wendy Guevara

La suspensión del perfil de Wendy Guevara en Instagram provocó inquietud entre su comunidad digital. Ante el tamaño de su audiencia, la noticia dio pie a una oleada de comentarios y especulaciones, sobre todo en relación con polémicas previas derivadas de videos antiguos.

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