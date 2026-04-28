México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 28 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

Guardar

En pocas líneas:

06:44 hsHoy

Lluvias, bancos de niebla y vientos

En las próximas horas se pronostican lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la región Mixteca de Oaxaca y la zona norte de Guerrero. Se detectan bancos de niebla, que prevalecerán en Chiapas (Centro y Sierra), Veracruz (Capital y Las Montañas), y diversas zonas de Guerrero (Costa Grande, Zona Centro, Costa Chica y Montaña). El viento oscilará entre 10 y 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Se recomienda precaución por visibilidad reducida en zonas urbanas y carreteras.

Para Chihuahua (Juárez, Chihuahua y Delicias), se esperan lluvias aisladas. Se pronostican vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Sonora. Otras entidades como Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Sinaloa y Aguascalientes tendrán viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Las rachas de viento pueden ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Coahuila (Norte, Carbonífera, Centro-Desierto y Sureste) y Nuevo León (Norte y Centro Periférica) tendrán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas. Se prevén bancos de niebla en Tamaulipas (Frontera, Centro y Mante) y San Luis Potosí (Media y Huasteca). Los vientos irán de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y de hasta 40 km/h en Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí.

Entre las 00:00 y 03:00 horas del 28 de abril, se esperan intervalos de chubascos en Chihuahua (Juárez, Delicias y Chihuahua). Los vientos tendrán rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Ciudad de México: ambiente cálido y sin lluvias

Se prevé cielo despejado a medio nublado durante el día. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado; por la tarde, cálido a caluroso. No hay probabilidad de lluvia en la Ciudad de México, aunque se esperan chubascos dispersos (5 a 25 mm en 24 horas) con posibles descargas eléctricas en el Estado de México.

La temperatura máxima estimada para la Ciudad de México será de 31 a 33 °C y la mínima de 14 a 16 °C. El viento tendrá dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Temas Relacionados

EN VIVOClimaTemperaturaMéxicoCDMXEstadosConaguaOla de calorFrente FríoLluviasmexico-serviciosmexico-noticias

Últimas noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 28 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 28 de abril de 2026

Cómo llegar a Buenavista CDMX en Metro y Metrobús para tomar el tren al AIFA

Buenavista se convierte en punto de encuentro para quienes viajan desde el norte, oriente o poniente de la ciudad

Cómo llegar a Buenavista CDMX en Metro y Metrobús para tomar el tren al AIFA

Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre

El “Vasco” Aguirre sigue definiendo la base de jugadores que estarán en la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial

Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre

Pedro Sola critica a Laura Zapata por haber participado en La Casa de los Famosos y ella responde: “Asquerosidad”

El conductor de ‘Ventaneando’ arremetió contra la decisión de Laura Zapata de unirse al reality show, asegurando que nunca aceptaría entrar a ese programa “ni muerto de hambre”

Pedro Sola critica a Laura Zapata por haber participado en La Casa de los Famosos y ella responde: “Asquerosidad”

De ser considerado sucesor de El Mencho a ser capturado en un drenaje, la caída de El Jardinero

El operativo para su captura fue un trabajo de varios meses

De ser considerado sucesor de El Mencho a ser capturado en un drenaje, la caída de El Jardinero

ÚLTIMAS NOTICIAS

El raid del joven que asesinó a más de 30 personas en un pueblo turístico australiano: a 30 años de la masacre de Port Arthur

El raid del joven que asesinó a más de 30 personas en un pueblo turístico australiano: a 30 años de la masacre de Port Arthur

Dos disparos, un amor prohibido y 20 millones de muertos: el adolescente que encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial

Río Negro: un gremio docente se opone a las auditorías médicas y pretende eliminar descuentos por ausentismo

El Senado activa un plenario para validar un acuerdo con fondos buitre por USD 171 millones

Clima extremo y salud: cómo las temperaturas afectan el corazón de los adultos mayores

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán afianza su relación con Rusia mientras Estados Unidos evalúa su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán afianza su relación con Rusia mientras Estados Unidos evalúa su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

El rey Carlos III será recibido con una bienvenida oficial en la Casa Blanca y hablará ante el Congreso en medio de la tensión con Irán

El Zorro y Django, juntos en la gran pantalla: en marcha una película que reunirá a los dos forajidos basándose en un guion de Tarantino

Anne Hathaway y Dakota Johnson juntas en una adaptación de la autora de ‘Romper el círculo’: tráiler del thiller psicológico más esperado del otoño

Crisis en Cuba: el turismo se desplomó un 48% en el primer trimestre del año y golpeó una de las principales fuentes de divisas del país

DEPORTES

Vanina Oneto, a 25 años del nacimiento de Las Leonas: “La vida es en manada, es más fácil si una está acompañada”

Vanina Oneto, a 25 años del nacimiento de Las Leonas: “La vida es en manada, es más fácil si una está acompañada”

Mano a mano con el manager de Colapinto: su impacto por el road show, por qué Argentina está lista para la F1 y el futuro de Franco

El espectacular triple sobre la chicharra de Michael Smith con el que Boca venció a San Martín y quedó a un paso de los cuartos

Se terminó la jornada 16 y arden las posiciones del Torneo Apertura: cómo están los cruces de playoffs y la última fecha

“No puede decir ‘mi corazón es rojo’”: el dilema futbolero que compartió Flavio Azzaro con un juguete de su hijo