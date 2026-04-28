EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 28 de abril

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Lluvias, bancos de niebla y vientos

En las próximas horas se pronostican lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la región Mixteca de Oaxaca y la zona norte de Guerrero. Se detectan bancos de niebla, que prevalecerán en Chiapas (Centro y Sierra), Veracruz (Capital y Las Montañas), y diversas zonas de Guerrero (Costa Grande, Zona Centro, Costa Chica y Montaña). El viento oscilará entre 10 y 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Se recomienda precaución por visibilidad reducida en zonas urbanas y carreteras.

Para Chihuahua (Juárez, Chihuahua y Delicias), se esperan lluvias aisladas. Se pronostican vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Sonora. Otras entidades como Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Sinaloa y Aguascalientes tendrán viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Las rachas de viento pueden ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Coahuila (Norte, Carbonífera, Centro-Desierto y Sureste) y Nuevo León (Norte y Centro Periférica) tendrán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas. Se prevén bancos de niebla en Tamaulipas (Frontera, Centro y Mante) y San Luis Potosí (Media y Huasteca). Los vientos irán de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y de hasta 40 km/h en Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí.

Entre las 00:00 y 03:00 horas del 28 de abril, se esperan intervalos de chubascos en Chihuahua (Juárez, Delicias y Chihuahua). Los vientos tendrán rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Ciudad de México: ambiente cálido y sin lluvias

Se prevé cielo despejado a medio nublado durante el día. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado; por la tarde, cálido a caluroso. No hay probabilidad de lluvia en la Ciudad de México, aunque se esperan chubascos dispersos (5 a 25 mm en 24 horas) con posibles descargas eléctricas en el Estado de México.