México

“Uno de los lugares más grandes hallados en el país”: así eran los narcolaboratorios hallados en Chihuahua

Los narcóticos al parecer se distribuían en diferentes puntos del país y estarían ligados a grupos de Sinaloa

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Así eran los laboratorios clandestinos hallados en Chihuahua
Al lugar acudieron agentes de seguridad (Especial)

“Es un laboratorio muy grande, quizás de los más grandes hallazgos que se hayan realizado por la autoridad en la historia del país”, así calificó el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, las estructuras de laboratorios clandestinos hallados en la entidad.

Durante una conferencia de prensa del 19 de abril, las autoridades informaron sobre el hallazgo de dos laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas, así como un campamento con víveres en el municipio de Morelos.

Para la ubicación y destrucción de las instalaciones mencionadas fue necesario un trabajo de tres meses. Si bien el funcionario habló sobre dos laboratorios, el informe destaca que fueron seis.

Lo hallado en la zona

Elementos de seguridad estatales y militares participaron en las acciones del 17 y 18 de abril, cuando fueron localizados y destruidos los sitios. Jáuregui Moreno detalló que fueron ubicadas diversas áreas en un primer campamento.

"Es uno de los lugares más grandes hallados en el país, en donde se producían drogas químicas", aseguró el fiscal César Jáuregui Moreno (FGE Chihuahua)

Por el lugar donde fueron ubicados los diversos indicios, el fiscal apunta a que las instalaciones estarían ligadas con uno de los grupos que opera en Sinaloa, además que en el lugar laboraban alrededor de 50 personas y generaban sustancias para llevar a diferentes zonas del país.

A decir del funcionario, las personas que operaban en la zona habrían escapado horas antes del operativo.

  • Una primera área, con diecinueve tambos de mil litros.
  • La segunda área con dos calderas y tarimas con costales con la leyenda «Kisa».
  • La tercera área, con diecisiete contenedores de mil litros, tres marcas, tres macas, un baño, dos contenedores de agua y catorce depósitos con acetona.
  • La cuarta área con catorce contenedores con material blanco, dieciséis contenedores con material color negro.
  • La quinta área con cinco hornos, siete depósitos donde conecta por medio de mangueras los hornos, diez depósitos chicos, sesenta y un cilindros de gas conectados, cuarenta y dos cilindros de gas, cuatro depósitos de material negro, montón de costales con material blanco sin leyendas, entre otros indicios.

La operación fue coordinada con la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Morelos, Chihuahua. El caso fue turnado a la Fiscalía General de la República por ser un delito de orden federal. (FGE Chihuahua)

Mientras que en un segundo campamento había:

  • Depósito de costales con material color blanco.
  • Dos condensadores.
  • Dos calderas.
  • Seis contenedores de 1000 litros.
  • Cinco botes con material líquido
  • Dos hornos.
  • Un contenedor conectado a los hornos.
  • 13 contenedores de 1000 litros con líquido a determinar.
  • 22 contenedores con material en color blanco.
  • Una bolsa blanca con papel aluminio en su interior.
  • Cinco galones de 60 litros con químicos a determinar.
  • 23 contenedores con líquido a determinar.
  • 196 cilindros para gas de 30 kilogramos cada uno.
  • 12 hornos.
  • 45 tambos vacíos con la leyenda “Clouter”.
  • 44 contenedores de 1000 litros cada uno con material líquido en su interior a determinar.
  • 44 contenedores de 500 litros aproximadamente con material líquido en su interior a determinar.

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