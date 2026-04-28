El abandono de los padres desde la mirada de las infancias: ‘El diablo fuma...’, elogiada ópera prima del cineasta mexicano Ernesto Martínez Bucio

La obra invita a los espectadores a adentrarse en una historia donde la imaginación y los miedos convergen en refugio frente a la ausencia. Fotografía: Javier Sánchez

Construida a partir de recuerdos personales y fragmentos de la infancia, El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) aborda un tema urgente de la agenda social: el abandono de niñas, niños y adolescentes en México.

Y aunque su tono no pretende ser muy solemne ni melodramático, la cinta deja ver el impacto de la ausencia en la dimensión psicológica y emocional de los más pequeños, a través de los miedos y la pérdida de la inocencia.

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En entrevista exclusiva con Infobae México, el director mexicano Ernesto Martínez Bucio compartió los detalles de su proceso creativo, sus referencias cinematográficas, los temas tratados en la película y el reto de trabajar con un cast de niñas y niños.

Fotografía: Javier Sánchez

Espacios vacíos

Uno de los ejes centrales de la cinta es la ausencia parental, abordada desde la perspectiva de los niños. Ambientada en la Ciudad de México en 1990, la historia sigue a cinco hermanos, de entre 7 y 14 años, que se quedan solos en casa: Vanessa, la mayor; Víctor, Marisol, Elsa y Tomás, el menor, quien confía en que sus plegarias al diablo harán que sus padres regresen.

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Entre juegos y mucha imaginación, los hermanos intentan sobrevivir bajo el cuidado de su abuela, una mujer entrañable pero que ve la realidad de una forma muy distinta, incapaz de ser “el adulto del hogar”. Así, son ellos contra el mundo.

Esta narrativa ficcionada es una realidad para muchos niños en el país. De acuerdo con datos de REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México) en su último corte, el abandono paterno y la negligencia infantil en México son críticos, con más de 4 millones de hogares con padres ausentes. Según reportes, el 70% de las víctimas de abandono son adolescentes de 12 a 17 años, y los casos de abandono de bebés aumentaron hasta un 70% entre 2017 y 2023.

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En seis años creció 70% de abandono infantil en México y tres estados acaparan el 65% de casos. Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Por otro lado, el abandono y la negligencia afectan mayormente a las niñas y adolescentes, que representaron el 78.7% de las víctimas de esta forma de violencia durante 2024. Los hombres de la misma edad contaron por el 21.3% de los casos.

En los últimos dos años, las entidades con mayor incidencia de abandonos fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y San Luis Potosí , concentrando el 65% de los casos. La CDMX encabeza la lista con 387 casos desde 2010.

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En tanto, Aldeas Infantiles SOS México reveló que más de un millón de niños y niñas en el país han perdido el cuidado de sus padres debido a factores de extrema vulnerabilidad como violencia intrafamiliar y de género, desnutrición, pobreza, explotación sexual, narcotráfico y migración.

Más allá de los datos duros, es esencial que las personas empaticen con estas realidades para darle forma y sentido a las cifras; ¿cómo se logra?, a través del vínculo emocional que provocan los personajes en el espectador. En este sentido, la cinta logra que entiendas lo que están viviendo y sintiendo cada uno.

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Tejida desde la memoria

De acuerdo con Ernesto, gran parte del material proviene de textos previos de su co-guionista Karen Plata, especialmente de Retratos de Familia, libro que le mereció el Premio de Poesía Elías Nandino 2015, y que contiene muchas imágenes relacionadas con la película.

“Son más momentos de Karen que míos, poesía que ella había escrito previamente, y que de ahí jalábamos, tirábamos del hilo para construir la historia”, explicó el cineasta sobre el origen del guión.

El director subrayó que la intención fue respetar la forma en que los menores perciben la realidad.

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“Sabíamos que estábamos narrando desde el punto de vista de los niños y cuando eres un infante no alcanzas a captar todo... no te dicen toda la verdad”, explicó.

El proceso creativo también estuvo influenciado por referentes cinematográficos como Gummo, de Harmony Korine; Post Tenebras Lux, de Carlos Reygadas, y A Ciambra, de Jonas Carpignano, que también versa sobre las relaciones familiares.

El reto de trabajar con niños actores

Uno de los principales desafíos fue dirigir a un elenco infantil con poca o nula experiencia actoral. Para ello, la productora Mandarina Cine, en conjunto con Lobata Casting, desarrolló talleres especializados.

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Durante el rodaje, el guion se fue transformando para adaptarse a los actores. “Dejamos como que sus propias personalidades fueran parte del personaje y no los forzamos”, señaló Ernesto Martínez Bucio, quien destacó que esta decisión permitió mayor naturalidad en pantalla.

Cinco hermanos lidian con la incertidumbre y construyen su propia interpretación de lo que sucede a su alrededor. Foto: Especial

El diablo

La película también incorpora elementos religiosos como parte del universo emocional de los personajes. En ese sentido, el director señaló que estos símbolos parten de experiencias personales.

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“Fue cuestionar estos íconos que se nos presentan como el salvador y como el generador de maldad, cuestionar si eso en realidad funciona de esa manera”, afirmó Ernesto Martínez Bucio.

La presencia del Papa y la figura del diablo funcionan así como representaciones de los miedos y creencias que marcan la infancia.

Trayectoria internacional destacada

La película ha tenido un amplio recorrido en festivales, con presencia en más de 50 certámenes y ocho premios. Entre ellos destacan el reconocimiento a Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale 2025) y el galardón a Mejor Guion en el Festival Internacional de Cine de Morelia (2025).

También forma parte del Ciclo Talento Emergente de la Cineteca Nacional, consolidándose como una de las propuestas más relevantes del cine mexicano contemporáneo.

¡No te la pierdas!

La cinta inauguró el Festival C.A.C.A.R.O. con una proyección especial en el Monumento a la Revolución y llegó a salas del país el pasado 23 de abril.

Sobre la recepción del público, el director expresó: “Es una película que tiene humor y que tiene drama, y con la que el público está conectando muchísimo... es una película que trae recuerdos”.

Con una duración de 97 minutos, la obra invita a los espectadores a adentrarse en una historia donde la imaginación y el miedo se convierten en refugio frente a la ausencia.