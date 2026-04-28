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Memote Martínez dedica mensaje a Pumas al ser convocado al Mundial

El referente universitario recibió su llamado con el combinado dirigido por Javier Aguirre a pocos días del inicio de la Liguilla

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Martínez dedicó emotivas palabras a la institución universitaria y a la afición tras ser llamado por encima de hombres como Santiago Giménez y Germán Berterame. REUTERS/Eloisa Sanchez
Martínez dedicó emotivas palabras a la institución universitaria y a la afición tras ser llamado por encima de hombres como Santiago Giménez y Germán Berterame. REUTERS/Eloisa Sanchez

Guillermo “Memote” Martínez vive uno de los momentos más significativos de su carrera al recibir la convocatoria para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

La noticia de su llamado al Tri lo tomó en medio de la preparación para la Liguilla, pero lejos de distanciarse, reafirmó su vínculo con la institución universitaria.

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El llamado al Tri de Martínez se da en plena preparación para la Liguilla, pero el delantero reafirma su compromiso con la institución universitaria. (AP Foto/Julio Cortez)
El llamado al Tri de Martínez se da en plena preparación para la Liguilla, pero el delantero reafirma su compromiso con la institución universitaria. (AP Foto/Julio Cortez)

Antes de enfocarse en la concentración, el delantero dedicó un mensaje especial a Pumas, el club que lo impulsó y respaldó en sus etapas más difíciles. Para Martínez, su paso del ascenso a la Copa Mundial representó un trayecto de resiliencia y gratitud, marcado por el apoyo de su equipo y su familia.

Un mensaje de gratitud y orgullo para Pumas

Tras la convocatoria, Martínez, durante una entrevista con los medios, aprovechó el momento para agradecer a Pumas por convertirse en su casa y confiar en él: "No hay nada más grande que representar a mi país que tanto amo” dijo, pero aclaró que el respaldo de la afición y la directiva universitaria fue clave para llegar a ese momento.

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  • “Lo platicaba con mis compañeros. Ellos están preparados, estamos preparados, estamos listos y mi apoyo también lo van a tener”, expresó, subrayando que aunque se ausentara por la Selección, su vínculo con el grupo se mantiene fuerte.
  • “Aunque ahora me toque desde otra zona, el apoyo va a estar con ellos y sobre todo porque son capaces”, agregó sobre el plantel.
El agradecimiento del Memote fortalece su vínculo con Pumas, destacando la importancia del apoyo recibido por todo el equipo durante su consolidación profesional. (Foto: Jesús Aviles)
El agradecimiento del Memote fortalece su vínculo con Pumas, destacando la importancia del apoyo recibido por todo el equipo durante su consolidación profesional. (Foto: Jesús Aviles)

De esta manera, el delantero dejó claro que el club y sus compañeros fueron parte fundamental de ese logro, y que seguiría apoyando desde la distancia.

Resiliencia y fe: las bases de su trayectoria

Martínez atribuyó este éxito a la perseverancia y al soporte familiar. “Siempre lo he dicho, hay que tener mucha resiliencia, mucha fe, sobre todo eso es lo más importante. Yo creo que totalmente lo adjudico a eso: a tener fe en Dios, al trabajo, el hecho de nunca bajar los brazos, porque uno nunca sabe cuándo te puede cambiar la vida”.

Martínez también reconoció a su familia como pilar esencial en su gran momento, atribuyendo a su respaldo la fuerza necesaria para no abandonar su sueño de ser seleccionado nacional. REUTERS/Eloisa Sanchez
Martínez también reconoció a su familia como pilar esencial en su gran momento, atribuyendo a su respaldo la fuerza necesaria para no abandonar su sueño de ser seleccionado nacional. REUTERS/Eloisa Sanchez

Además, recordó que el camino estuvo lleno de obstáculos y momentos donde pudo flaquear, pero nunca se rindió: “Siempre tengo ese gran respaldo también de mi familia, que me ha sacado siempre adelante (...) Sin ellas tampoco podía ser posible”, en referencia especial a sus hijas y esposa.

El sueño de representar a la Selección Mexicana se cumple

Para el Memote, representar a México fue el sueño de toda su vida, uno que ahora pudo compartir con los suyos: “Es algo que desde niño tuve como un sueño”. Relató que la noticia la vivió junto a su familia y que “nos sorprende porque era el objetivo que se buscaba desde el momento que yo hice esa elección nacional”.

Además, aseguró: “Con mucha humildad lo voy a trabajar y sobre todo voy a aprovechar para dar lo mejor de mí en beneficio de la selección”, convencido de que todos en el equipo nacional comparten el mismo objetivo: dejar a México en lo más alto.

El sueño de jugar un Mundial con México se convierte en realidad para Martínez, quien promete entrega total y humildad en la máxima competencia internacional. (Foto: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports)
El sueño de jugar un Mundial con México se convierte en realidad para Martínez, quien promete entrega total y humildad en la máxima competencia internacional. (Foto: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports)

En este sentido, para Martínez, este logro fue la recompensa por nunca bajar los brazos, por imaginarse en ese lugar y por no dejar de prepararse. Cerró con la promesa de entrega total y humildad, decidido a aprovechar cada minuto con la camiseta verde.

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