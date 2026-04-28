El mexicano Diego Pavia firma con los Ravens de Baltimore

El quarterback de raíces mexicanas estará a prueba con Baltimore. Mandatory Credit: Steve Roberts-Imagn Images

Pese a que ningún equipo de la NFL apueste por eligirlo en el Draft 2026, Diego Pavia, mariscal de campo con ascendencia mexicana paterna, se encuentra en plena preparación para dar el salto al fútbol americano profesional.

Tras una sobresaliente trayectoria con los Vanderbilt Commodores en la NCAA, el mariscal de campo logró posicionarse entre los jugadores más talentosos en su puesto y aguardó captar la atención de los cazatalentos de la NFL.

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Fueron los Ravens de Baltimore quienes decidieron apostar por el quarterback mexicano y firmarlo como agente libre por los próximos tres años, según reportes de CBS Sports.

Así llega Diego Pavia a la NFL

Después de protagonizar una de las temporadas más prolíficas en la historia de Vanderbilt, Pavia arribó a la NFL.

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Bajo su liderazgo, los Commodores alcanzaron 10 victorias por primera vez en el programa, sumando 3.539 yardas aéreas, 29 pases de touchdown y 10 anotaciones terrestres.

Con un promedio superior a 330 yardas totales por encuentro, Pavia se ubicó en la segunda posición de la FBS.

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Obtuvo el reconocimiento como All-American del primer equipo y fue distinguido como Jugador Ofensivo del Año de la SEC.

Diego Pavia estuvo considerado para el trofeo Heisman. (AP Foto/Julio Cortez)

Gracias a su destacado desempeño, Pavia figuró entre los candidatos al Trofeo Heisman 2025, el reconocimiento individual de mayor prestigio en el fútbol americano universitario.

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Sin embargo, el galardón recayó finalmente en Fernando Mendoza, considerado el jugador más talentoso de su generación.

Durante el proceso previo, surgieron dudas sobre su estatura y edad. Aunque Vanderbilt lo inscribió con una altura de 1,83 metros, el NFL Scouting Combine determinó que medía 1,77 metros, presentándolo como uno de los mariscales de campo más bajos de la liga con 24 años.

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De herencia mexicana

Originario de Albuquerque, Nuevo México, Diego Pavia posee una herencia multicultural: su padre es de nacionalidad mexicana y su madre española.

Procedente de New Mexico y con el desafío de probar su valía, Pavia arribó en 2025 a Vanderbilt.

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En solo una temporada, convirtió al equipo en una potencia competitiva al alcanzar un récord de 10-3, el más alto registrado en la historia de la institución.

Diego Pavia estará en un campamento con Baltimore. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

En la sala de mariscales de campo de Baltimore, Lamar Jackson —dos veces Jugador Más Valioso de la NFL— y Tyler Huntley lideran el grupo.

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La organización consideraría a Pavia como un proyecto en desarrollo, con posibilidades de luchar por el tercer lugar en la plantilla.

Invitado al minicampamento de entrenamiento de los Baltimore Ravens, Diego Pavia deberá impresionar a los integrantes de la organización y así posicionarse como una opción sólida de respaldo para Lamar Jackson.

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Además, Baltimore incorporó al mariscal de campo de los UConn Huskies, Joe Fagnano, con la intención de que ambos tengan las mismas oportunidades de competir durante el minicampamento, cuya primera práctica quedó agendada para el viernes 1 de mayo.