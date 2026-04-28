El Ejército asegura arsenal y blindajes en Sinaloa tras enfrentamiento con sicarios

Los hechos fueron confirmados por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mediante un comunicado. Crédito: SSP Sinaloa

Tras un enfrentamiento con hombres armados en Mocorito, Sinaloa, el Ejército Mexicano y fuerzas estatales aseguraron un arsenal compuesto por armas de alto poder y vehículos blindados, uno de ellos con reporte de robo.

El operativo, realizado en coordinación con el Grupo Interinstitucional, ocurrió durante patrullajes preventivos en la zona rural de Sinaloa.

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Los hechos fueron confirmados el pasado 27 de abril por la Secretaría de Seguridad Pública del estado mediante un comunicado en sus canales oficiales

No se reportaron personas detenidas, ni elementos federales heridos tras los enfrentamientos.

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Así fue el enfrentamiento en Mocorito

La agresión se originó cuando fuerzas de seguridad detectaron una camioneta sospechosa en el poblado Santiago de Comanito. Los ocupantes huyeron y abrieron fuego contra las autoridades.

Posteriormente, fueron desplegados helicópteros de la Novena Zona Militar -ubicada en Culiacán-. Este reforzamiento permitió ubicar más vehículos, aunque los agresores escaparon entre la maleza según los reportes.

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Tras los operativos, fueron localizados los siguientes ilícitos:

1 fusil Barrett calibre .50

1 ametralladora M249S calibre 5.56 x 45 mm

1 ametralladora M1919 calibre 7.62 x 63 mm

1 fusil AK-47

1 pistola calibre 9 mm

1 cargador para fusil Barrett

5 cargadores calibre 7.62 x 39 mm

1 cargador de pistola calibre 9 mm

1 cinta eslabonada con cien cartuchos calibre 5.56 x 45 mm

150 cartuchos útiles, calibre 7.62 x 39 mm

15 cartuchos calibre 9 mm

Parte de las armas aseguradas tras el enfrentamiento. Crédito: SSP Sinaloa

Además, se encontró una camioneta de la marca Cadillac, modelo Escalade, negra con blindaje de fábrica y sin reporte de robo, así como una GMC, modelo Sierra, negra con blindaje artesanal y reporte de robo.

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Todo lo asegurado quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República para la integración de la investigación.

El Gobierno de Sinaloa y fuerzas federales refuerzan operativos tras agresión armada

Tras la agresión y el aseguramiento, el Gobierno Federal y el Gobierno de Sinaloa reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad en el estado y exhortaron a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a través del número 911 para emergencias o el 089 para denuncias anónimas.

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La presencia de armas de alto calibre y vehículos con blindaje reforzado confirma la capacidad de fuego que mantienen los grupos armados en la región.

Camioneta sin reporte de robo, asegurada tras el operativo. Crédito: SSP Sinaloa

Las autoridades sostienen que la colaboración entre instancias federales y estatales es clave para contener la circulación de armamento de alto poder y reducir los riesgos para la población civil.

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Grupo Interinstitucional en Sinaloa

El Grupo Interinstitucional en Sinaloa comenzó a operar de manera coordinada desde el inicio de la guerra entre facciones criminales en la entidad.

Integrado por personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las fiscalías federal y estatal, este grupo establece operativos conjuntos para enfrentar la escalada de violencia y contener los enfrentamientos entre grupos delictivos rivales.

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La estrategia ha permitido aumentar la presencia de fuerzas federales y estatales en zonas de alto riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta ante agresiones armadas, como la registrada en Mocorito.