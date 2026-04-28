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El mejor ejercicio para fortalecer los trapecios de la espalda y que puedes hacerlo desde casa

La masa muscular de esta zona del cuerpo se puede fortalecer con este movimiento

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Una persona de espaldas a la cámara exhibiendo sus músculos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La espalda, una de las zonas musculares que más secciones tiene, entre ellas, los trapecios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trapecio es un músculo clave en la espalda que contribuye a la postura, la movilidad de los hombros y la protección de la columna cervical.

Fortalecer esta zona ayuda a prevenir molestias asociadas a largas horas frente a la computadora, cargar objetos o realizar movimientos repetitivos con los brazos. Para quienes buscan trabajar el trapecio sin acudir al gimnasio, existen ejercicios eficaces que pueden realizarse en casa con el propio peso corporal o con elementos sencillos.

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Uno de los ejercicios más recomendados para fortalecer los trapecios en casa es el encogimiento de hombros (“shrugs”).

Este movimiento es fácil de ejecutar, requiere poco espacio y puede realizarse con mancuernas, botellas de agua o bolsas con peso. Su práctica regular mejora el tono muscular y favorece la estabilidad de la parte superior de la espalda.

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Encogimiento de hombros: el ejercicio principal para el trapecio

Así se realiza el encogimiento de hombros (TikTok/@ash.boy177)
Así se realiza el encogimiento de hombros (TikTok/@ash.boy177)

El encogimiento de hombros consiste en elevar los hombros hacia las orejas y regresar lentamente a la posición inicial. Se pueden utilizar objetos caseros para añadir peso y aumentar la intensidad. Pasos para realizarlo correctamente:

  • Ponte de pie, con los pies separados a la altura de los hombros.
  • Sostén una botella de agua, bolsa de arroz o mancuerna en cada mano.
  • Mantén los brazos estirados a los costados.
  • Eleva los hombros hacia las orejas, sin mover los brazos ni la cabeza.
  • Haz una pausa breve en la parte alta y baja lentamente los hombros.
  • Realiza de 3 a 4 series de 12 a 15 repeticiones.

Variaciones sencillas para incrementar el reto en casa

Una persona de espaldas a la cámara exhibiendo sus músculos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Estas variaciones pueden ayudar a mejorar aún más ele ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan mayor desafío o variedad, se pueden incorporar otras variantes del ejercicio:

  • Encogimiento sentado: Realiza el movimiento sentado en una silla, manteniendo la espalda recta.
  • Encogimiento con pausa: Mantén los hombros elevados durante 3 a 5 segundos antes de bajar.
  • Encogimiento unilateral: Trabaja un lado a la vez para mejorar el control muscular.
  • Encogimiento con banda elástica: Pisa una banda de resistencia y toma los extremos para añadir tensión.

Estos ejercicios pueden combinarse en una misma rutina o alternarse en diferentes días. El objetivo es mantener la técnica y no exceder el peso para evitar molestias en el cuello.

Consejos para evitar lesiones y aprovechar los beneficios

Al trabajar los trapecios desde casa, considera estas recomendaciones:

  • Calienta antes con movimientos articulares de cuello y hombros.
  • Mantén la espalda recta y la cabeza alineada durante todo el ejercicio.
  • Controla el peso utilizado y aumenta la carga solo si no sientes molestias.
  • Realiza los movimientos de forma lenta y controlada.
  • Incluye estiramientos suaves al terminar la rutina.

La constancia es clave para fortalecer el trapecio y notar mejoras en la postura y el rendimiento físico.

Incluir el encogimiento de hombros y sus variantes al menos dos veces por semana ayuda a mantener la espalda fuerte y funcional.

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