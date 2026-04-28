Diego Lainez se queda fuera del Mundial 2026 y su hermano Mauro arremete contra El TRI

Mauro Lainez cree que El Tri debe convocar a su hermano Diego.

Este martes 28 de abril se dio a conocer la lista oficial de jugadores de la Liga MX que están contemplados para ir al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

En la convocatoria destacaron algunas ausencias de jugadores que parecían tener el lugar asegurado, por lo que muchos no tardaron en reaccionar en redes. Tal fue el caso de Mauro Lainez, hermano de Diego.

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El técnico Javier Aguirre dejó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana a Diego Lainez, quien ha sobresalido con Tigres en la Liga MX.

A pesar de sus actuaciones, el futbolista no fue considerado para las recientes listas del combinado nacional. Por lo que Mauro no tardó en mostrar su inconformidad.

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“No más lo que es, no hay peor ciego que el que no quiere ver”, expresó Mauro Lainez en Instagram al conocer la ausencia de su hermano en la lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Instagram: @Maurolainez

La decisión de Javier Aguirre de dejar fuera a Diego Lainez, pese a su desempeño con Tigres y su regularidad en la Liga MX, provocó que Mauro insistiera previamente en abogar por su hermano.

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“Para mí mi hermano es el mejor extremo derecho de la Liga MX, es un jugador que para mí tiene que estar en el Mundial, que se lo ha ganado a pulso, sino está es por intereses mayores, que cada uno sabrá, la FMF y la gente encargada de eso, pero mi hermano por lo que ha demostrado tiene que estar en el Mundial”, declaró en entrevista con ESPN.

No se debería a indisciplina la ausencia de Lainez

El técnico del Tri, Javier Aguirre, explicó que no existe ningún acto de indisciplina detrás de la ausencia: “Una vez alguno sacó el teléfono, otra vez uno llegó un minuto tarde. Todos han tenido una actitud extraordinaria... Si alguno no está aquí es porque consideramos que queremos ver a otros o necesitamos verlos, nada más”, afirmó Aguirre a finales de marzo, desligando a Diego Lainez de cualquier falta interna.

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Desde enero de 2026, el jugador de Tigres quedó fuera de las convocatorias, hecho que su hermano atribuye a decisiones de la Federación Mexicana de Futbol y no al rendimiento deportivo.

El emprendimiento familiar de los hermanos Lainez en Tabasco

A la par de su carrera en el futbol, Diego Lainez y Mauro Lainez impulsaron “Hermanos Lainez Ganadería”, empresa fundada en 2024 en Tabasco y dedicada a la crianza de brahmán rojo.

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Esta iniciativa, inspirada en la tradición ganadera familiar, busca asegurar nuevas fuentes de ingreso fuera de las canchas y ha ganado notoriedad en redes sociales, donde comparten el desarrollo de su rancho y el trato a sus animales, consolidando así una comunidad digital que supera los 60 mil seguidores.

La exclusión de Diego Lainez del Mundial 2026 por decisión técnica, pese a su destacado rendimiento, reavivó el debate sobre los criterios de selección en el futbol mexicano y dejó en evidencia el descontento público de su entorno cercano.

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El jugador de Tigres se ha visto muy integrado a esta nueva faceta. (IG Hermanos Lainez Ganadería MX)